【觀察】挪威判決「台灣非國家」定案　會成為歐洲判例嗎？

台灣留學挪威學生抗議挪威政府在其居留證「國籍欄」標註「Kina」（即挪威語的中國），認為挪威政府違反挪威憲法及《歐洲保障人權及基本自由公約》（簡稱《歐洲人權公約》）中隱私權保護及身分認同保障相關規定，挪威最高法院近日以「顯無理由」駁回台灣學生上訴，支持一審、二審法院「台灣非國家」見解。不過，台灣學生打算持續「吿洋狀」到歐洲人權法院，爭取「為台灣發聲」機會，台灣外交部表示支持並將給予必要協助。

台灣建國始終是台灣獨派的終極追求。（多維新聞網）

其實，早自2010年挪威政府就將發給台灣留學生居留證件的國籍字段標註為中國，但另有出生地欄標註台灣，以往雖有台灣學生對此不滿，但多不了了之，直到2018年8月有「在挪台灣人國籍正名運動」組織對挪威政府的「錯誤標註」提起訴訟，2020年5月挪威一審法院未經言辭辯論，僅以書面審查方式採認挪威政府書面狀理由，包括將台灣學生的國籍標註為「中國」符合挪威「一個中國」外交政策，台灣學生權益未因此受到任何實質不利益；其中最讓台灣人感到刺耳的無非「台灣是一個地理主體，並非是一個國家，一個人不能成為地理主體的公民」等理由，直接判決台灣留學生提訴「顯無理由」，一路敗訴到最高法院直至日前判決定案。

有關台灣留學生、赴外國工作的高階白領，申請居留證時在「國籍欄」部分被「刁難」並不是新聞，包括瑞士曾以「奧委會模式」的「 Chinese Taipei」（中華台北）當成發給台灣人證件的「國名」；2016年有台灣留學生到冰島留學申請居留證，對於「國籍」的標註幾經折騰，為了不被標註為「中國」，寧被標註為「無國籍」（Stateless），還因此在台灣被大讚流傳一時；而對德國及部分非洲國家在核給台灣人的證件中標註「TWN」受到不少台灣人的「好評」，但對「TWN」在國際標準化組織（ISO）中的定義為「Taiwan，A province of China」渾然不覺。

國際標準化組織（ISO）3166標準台灣代碼TWN，其完整定義為Taiwan，A Province of China。（ISO官方網頁截圖）

簡言之，台灣人對其他國家發給的簽證、居留證的「國名」不滿意，為了「正名」對留學國、工作國抗議事件並不少見，甚至為了避免「被中國」，寧可「無國籍」。不過，為了希望讓證件上的「國名」被標註「Taiwan」，決定狀吿留學國政府，挪威台灣留學生這起案件應為首起，從提起訴訟到法院三審判決，台灣留學生除聲明「國名」錯誤標註外，念茲在茲的皆是希望有公開的言辭辯論交鋒，為「台灣發聲」、希望因此在挪威法庭留下書面紀錄的「用心」明顯。

然而，挪威法院並沒有因台灣留學生的「人權要求」而允其所請。論其根本，一則台灣留學生所謂挪威政府對其「國籍」的錯誤標註未顧及其「身分認同」，是不尊重其「隱私權」致生損害，與常理認定的限制其人身、言論或是性別、宗教自由等「實質損害」不同；其二，挪威政府核給其他國家、地區人民旅行暨居留證件的標註方式，屬於「行政權」的一環，沒有明顯違法的話，司法權介入同樣「顯無理由」。

台灣留學生早在挪威法院一審判決時就承認「對判決結果不意外」，一路上訴的挪威最高法院均被判決「顯無理由」，自然也早有心理準備。可見其所打的主意即是在挪威最高法院敗訴判決後，取得將此一「人權案」上訴到歐洲人權法院的門票。

可以想見，若挪威的台灣留學生最終仍決定到歐洲人權法院提起訴訟，重中之重仍會是爭取法官同意有在法庭公開言辭辯論的機會。

不過，台灣留學生應該知道，就算本案真的在歐洲人權法院提起訴訟，能否有言辭辯論機會仍在未定之天，但「台灣非國家」卻有極大機率就此成為歐洲人權法院的「判例」，台灣人意圖「干涉歐洲各國內政」的惡形狀，真能為台灣爭取到多少友誼？再者，若人權法院的判例已成，今後各國對於台灣人國籍」的「錯誤標註」，恐再也無法甩鍋給「中共打壓」，能不三思？