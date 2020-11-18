兩岸觀察：後特朗普時代的台海走向

即便特朗普（Donald Trump）有十萬個不情願，他也已經距離再次入主白宮越來越遠了。可以預期，與特朗普相同之處在於，拜登（Joe Biden）政府仍然會把中國大陸當成競爭對手，甚至敵人，華盛頓和北京的競爭敵對格局不變。

拜登在接受美國媒體專訪時，強調俄羅斯為最大威脅，中國則為「美國的最大競爭者」。這也說明了拜登的外交戰略觀。這與特朗普對華政策有着微妙的差別，特朗普政府將中國擺在了最大威脅的位置。於台海而言，拜登政府對台灣問題的立場至關重要，這決定了處在夾縫中的台海局勢在後特朗普時代將走向何方。

相較於」特朗普的「瘋狂」，在台灣問題上，拜登可能更加理性。（AP）

擔任過8年美國副總統，以及長達36年的聯邦參議員，堪稱民主黨陣營最資深政治人物的拜登，曾造訪過台灣，對於台灣前途的立場，他曾言：「堅決主張要由台灣人民來決定。」台灣綠營媒體將之看作是拜登在台灣問題上的政治主張。

拜登於2001年以美國聯邦參議院外交委員會主席身份訪問台灣。拜登上述表態，似乎讓秉持台灣獨立政治主張者找到了慰藉。但當年拜登結束台灣之行後，轉頭訪問了中國大陸，與北京發展關係。在台灣問題上，拜登支持以和平方式尋求兩岸關係的改善。

當然，歷史經驗只能是參考。但顯然，相較於「政治素人」特朗普的「瘋狂」，拜登這位美國資深政治人物則更顯理性，這對已經呈現劍拔弩張態勢的台海而言，可能是利好。因為，如果特朗普連任，大概率繼續狂打台灣牌，台灣當局也會越來越靠向美國，甚至不排除台灣當局錯估形勢，鋌而走險，最終觸碰北京主權和領土紅線，台海爆發軍事衝突大概率會發生。

相較於特朗普，普遍認為，拜登在台灣問題上可能不會太過激進，因為，中美之間可能都不太願意承受一場戰爭所需要付出的代價。失去依仗的台灣當局，相信也不會走向觸發武統的極端，台海的局勢可能趨向緩和，這無疑將為兩岸的未來贏得一定的時間和空間。對於2,300萬台灣民眾而言，是最好的局面。

今年1月蔡英文連任勝選，以及5月展開第二任總統任期，拜登都透過推特（Twitter）祝賀。當時，拜登寫道：「美國應該繼續加強與台灣的聯繫。」10月時投書枱灣媒體，提到美國將與盟友並肩，包括深化與台灣這個居領先地位的民主政體、主要經濟體，以及科技重鎮的關係。這被認為是拜登時代，美國會繼續加強與台灣關係的證據。

蔡英文2019年7月出訪過境紐約時，與美國聯邦眾議院外交委員會主席民主黨籍的安格爾會面。（Twitter@蔡英文）

但問題在於，拜登視中國為既競爭又合作的關係，會否因為台灣問題與中國決裂，甚至爆發軍事衝突。這樣的可能，特朗普相較於拜登概率會更大。

在台灣問題上，拜登擔任參議員時參與《與台灣關係法》制定，是90位投下贊成票的其中一位。但後來對於美國國會提出「台灣安全加強法案」，拜登則持反對立場。「台灣安全加強法案」於2000年經眾議院通過，但未於參議院完成立法程序，未能立為美國國內法。克林頓（Bill Clinton）政府以這項立法將升高台海緊張、《台灣關係法》運行良好無須修改或補強等理由表明反對。

可見，在台灣問題上，與克林頓同屬民主黨陣營的拜登更為謹慎和理性。

11月12日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）美國廣播節目The Hugh Hewitt Show的專訪，談及特朗普政府重大外交政策議題。其中在被問及美國兩黨對台灣的支持時，蓬佩奧表示：美國兩黨對台灣的支持是跨黨派的。台灣從來不是中國的一部分（ Taiwan has not been a part of China）。蓬佩奧此言引發了海峽兩岸的強烈反響，讓原本就緊張的台灣局勢再掀起波瀾。

美國國務卿蓬佩奧接受電台訪問，稱「台灣從來就不是中國的一部份」引發熱議。（AP）

台灣問題，從來都不僅僅是兩岸之間的事情，是中美之間圍繞台灣問題的較量。中美博弈的棋子，這是台灣的宿命。顯然，即便拜登入主白宮，就如同中美關係回不到過去一樣，兩岸關係恐怕也很難再回到過去。但台海局勢，大概率不會如今天這樣劍撥弩張。

11月8日，蔡英文在推特上正式祝賀民主黨拜登與賀錦麗（Kamala Harris）當選美國總統、副總統，並強調「作為我們關係根基的價值觀強健」。「我期待與你們一起合作，推進我們的友誼與對國際社會的貢獻。」台灣外事部門也在推特上發出類似推文。

Now it is my turn to extend congratulations to @JoeBiden & @KamalaHarris on being elected President & VP-elect. The values on which we have built our relationship could not be stronger. I look fwd to working together to further our friendship, & contributions to int』l society. https://t.co/xIvit7emjH — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 8, 2020

消息稱，錯押特朗普勝選的蔡英文，近來一直在尋求與拜登通電話，一如2016年12月她主動致電當選美國總統的特朗普。但到目前為止，拜登方面還沒有對此作出回應。這似乎表明，拜登時代的美台關係不會是拜登的外交的重點，因為有太多特朗普留下的爛攤子需要收拾。