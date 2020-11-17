「抗日神劇」八路軍食住雪茄打仗　《雷霆戰將》敗在違背史實？

內地抗日新劇《雷霆戰將》本月播出後引發爭論，官媒《人民日報》痛批其是「抗日神劇」，稱其讓「八路軍戰士」住豪華別墅，以及主角幾乎清一色都抹髮膠髮蠟，距離歷史真實太遙遠。

解放軍報盛讚：精品戰爭劇

根據各大華文傳媒報道，《雷霆戰將》被腰斬是發生在官媒批評之後，但實情卻是複雜得多。在《人民日報》炮轟該劇前後，《解放軍報》還盛讚《雷霆戰將》喚起了更多年輕人的血性和理想，凝聚起愛國熱情，堪稱一部從故事內容、人物架構到情感表達都讓人眼前一亮的「精品戰爭劇」。

由此可見，官媒對於《雷霆戰將》是否「神劇」本來莫衷一是，而促成該劇「出閘脫腳」是早在《人民日報》狠批之前，內地網民已在影評網站「豆瓣」對該劇劣評如潮，官方評論可說是是跟著觀眾反應走，回應作品所面對的市場迴響，最終決定判處該劇以「死刑」。

抗日新劇《雷霆戰將》被指是「抗日神劇」，更多詳情請點擊圖集：

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表面上看來，《雷霆戰將》最大問題是「脫離史實」，批評大多都指劇中人物太過「身光頸靚」，八路軍沒可能住別墅嘆咖啡兼食住雪茄打仗。

有趣的是，製作團隊又真的跟異議者「玩認真」，跟觀眾們羅列數據和歷史照片，不厭其煩地做一番歷史考證：在民國時期，咖啡已經非常流行常見，雪茄也不是奢侈品，而是一種「非常常見的普通消費品」，以及是「流行於大眾間的常見煙品」，其他影視作品中也有軍官吸食雪茄的片段。

爭拗史實考據問題實屬末節

要批評一套劇不符史實是很容易的事情，但如果細心想一想，廣大觀眾要求的就只是沒有違和感而已，畢竟難不成為求完全呈現歷史真貌，演員們就要按劇中歷史朝代，學習其時通行的語言文字嗎？只要時空錯置得不要太離譜，例如漢朝人物引用清朝詩詞，一般人對歷史劇的考據問題就不會太講究，唯獨直到「看起來不太對勁」為止，才會質疑其史實準確程度。

抗日新劇《雷霆戰將》中一些八路軍穿洋裝、喝咖啡的場景引發爭議。（微博@雷霆戰將）

因此，製作團隊跟觀眾去爭拗史實真相實屬旁枝末節，問題不在於劇中有一處抑或有十處違背事實，而是《雷霆戰將》所呈現的「歷史畫面」不符合官民預期，違和感大得引起反感。

官方有反感是可以理解的，此因在官方版本的抗戰史裡頭，八路軍的基本形象是艱苦地奮勇抗日，內地民間認知亦大同小異，而要符合這個形象，就算史載軍官們在戰場上嘆咖啡兼食住雪茄打仗，也是不宜於在劇中呈現的。

影視製作的重點永遠在於觀眾觀感，咖啡和雪茄當年或許確是「非常常見的普通消費品」，但官民意識中都認為是中產消費品，那麼一旦挑戰了這個認知，「艱苦地奮勇抗日」這形象都難以在劇中成立，於是便有可能踩中官方紅線。

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劇種「風格錯置」引發違和感

話雖如此，始終《雷霆戰警》原本獲官方首肯拍攝，理應在劇情大節上過得了關，出現雪茄咖啡也是所謂「瑕不掩瑜」，如今鬧到要被腰斬的地步，大概是「另有死因」，而這就要稍為看一看片中主要場景了：

軍官穿起一塵不染的制服，一張俊臉抹好髮蠟化好妝，在槍林彈雨炮火連天之下從容不迫，挺直腰板昂首闊步地耍帥，他前不久還在軍帳內「chok樣」向屬下解釋其嗜好：「我的士兵看到我抽雪茄，心就不會亂，明白嗎？」

假如這是一套愛國英雄片如《戰狼II》或《占士邦》，耍帥和異能是片種設定，違和感應該不會那麼大，偏偏製作團隊要標榜《雷霆戰將》為歷史劇，那麼這些角色和場景設定不單犯上「時空錯置」的錯誤，更是犯了「風格錯置」的錯誤，導致一連串「小瑕疵」都被放大審視，背上違背史實的罪名，觀眾叫罵不絕。

《人民日報》直斥「《雷霆戰將》把『偶像劇』套路用在抗日題材上」，這的確是事實，但如果不加入偶像劇原素或其他綽頭，乾巴巴的歷史長劇相信不會在市場競爭裡生存得到。內地影視製作團隊的值錢之處正正在於，作品在市場上有收視有口碑之餘，最重要是在每一製作環節拿得到批文，而在發行之後不會被事後檢討追責，務求在官民認知、品味和喜好之間取得多方平衡。