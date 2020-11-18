一年摔4機折損15人　台軍出了什麼事？

11月17日，蔡英文才帶領文武百官，遠赴台東志航基地，為駕駛F-5E失事的中校飛行官主持盛大、規模近乎國葬的葬禮，為F-5E失事的政治效應止血。想不到當天傍晚6點，傳出又一架花蓮基地第5戰術戰鬥機聯隊的F-16A Blk20戰機失事的消息。該飛機起飛2分鐘就失去訊號，極可能飛機直接衝入太平洋。飛官為已45歲的上校聯隊作戰隊隊長。

消息傳出再度震驚台灣輿論。台軍今年被媒體稱為「軍運不佳」，一年摔了4架軍機，加上海上、陸地的非戰爭折損人數，高達15人，這已經不是一句「軍運不佳」可以籠統帶過。

國防部長嚴德發遠赴花蓮基地，慰問失事F-16A上校飛官妻子與父親，此情此景在2020年宛若畫面重播跳針。（台灣國防部提供）

對於此次慘劇，台灣國防部最新聲明表示，「國防部長嚴德發18日前往花蓮，了解目前F-16戰機（編號6672）最新的搜救進度，要求單位動員軍民所有力量，全力搜尋戰機及飛官，絕不放棄任何希望；同時，嚴部長也對第五聯隊官兵精神講話，激勵士氣，強調空防戰備不受影響，並請大家一起為蔣上校集氣。同時示相關單位成立飛安調查小組，進行失事原因調查，要求空軍F-16戰機全面執行『天安一號』特檢，加強飛安檢查；過程中，嚴部長也前往探視蔣上校家屬，強調「國軍不放棄任何希望，全力搜救」，並要求單位提供家屬必要的協助，做好照顧工作。「

雖然官樣文章做得漂亮，目前台灣輿論力量也因為「人命關天」，不敢妄加多做監督報道，只能加入國防部的所謂「全民集氣」運動，希望用「精神戰力」將人給救回來。起碼在救援黃金72小時之內，對於人命是否能夠回收，無人敢斷定。

但是對照2017年11月7日，台空軍幻象2000-5戰機於台灣北端彭佳嶼海域失事的前例，至今連戰機殘骸與人員遺體都無法尋獲，此次F-16A Blk20戰機是直接衝入太平洋海域，跟彭佳嶼的大陸棚海域水深不可同日而語，故此也可推斷，F-16A的救援行動，希望相對渺茫。

編號6627的F-16A Blk20戰機，尚未進行F-16V的構改工作，但是發動機壽限還未過半，且檢修正常、按表操課，機件故障的可能性相當低。（台灣國防部提供）

為何起飛短短2分鐘就失去雷達光點？起飛過程中是否受到任何的無可挽回破壞？由於目前正直台灣海域周邊季節轉換的時期，各種鳥類聚集飛翔的現象明顯，昨晚第一時間即有美方的航太工程人員大膽推估，由於F-16A的發動機壽限還不到一半，機體檢修程序完備，雖然此次失事的6672號機，還未進入台中漢翔飛機公司進行F-16V的升級構改工作，但是機體和機件失靈的可能性很低，最可能的原因即為在起飛時受到類似鳥擊之類的不可挽回傷害，隨即墜海失去蹤跡，而飛行員也因為高速撞擊海面而失去意識，沒有彈射時間。但是，一切推理僅是針對現況進行邏輯性的分析，並不是最終可能性。

而對於F-16A的失事，是否與近年來解放軍機艦繞台、穿越台海中線、挑戰西南空域，造成台灣空軍任務繁重所導致？對於此推斷，台灣國防部已經第一時間否認。且17日晚間的夜航訓練，都是表定的正常課程，當夜晚間天氣晴朗，可見度高達7,000米，天候因素已經被排除，而機件故障並未因解放軍軍機的戰術動作而有疲乏的現象，一切都在正常範圍內，故與解放軍的近期動作也無甚關係。

戰機駕駛員一旦遇到戰機意外，直接衝入海面，遭受嚴重撞擊後將會失去意識，不僅無法彈射，且也無能力脱困。（台灣國防部提供）

而2020年一整年摔掉4架軍機，除了折損一名現役參謀總長外，F-16A失事如果沒有意外，也折損一名上校聯隊作戰隊長，也是屬於台灣空軍極精英的人員，培養一位飛官至上校作戰隊長，國家耗費資源不可記數，且其值勤接戰經驗豐富，又是頂尖的F-16戰機資深駕駛員，飛行時數超過2,230小時，是台灣空軍精英中的精英，一旦折損一人，對台灣戰力的打擊不容小覷。

而台軍是否要針對今年一年摔4架軍機，進行任何檢討？如今回顧看起來，從年初的UH-60M黑鷹直升機撞山事件開始，及至後來的OH-58D戰搜直升機墜毀，加上F-5E戰機墜毀，前案的事故調查報吿皆未直接公布給輿論，年初的UH-60M撞山事件，台軍方為了事故原因，甚至還與台灣政府的國家運輸安全調查委員會（簡稱：運安會）對嗆、甚至準備提起興訟。事因運安會的初步調查報吿，破壞了台軍在事故時炮製的一連串造神故事，直接指名是駕駛員訓練不夠、遇到非預期地形反應不及而撞山，此事破壞了軍方形象，故不惜興訟維護面子。

有評論認為，F-16A失事，與解放軍軍機頻繁擾台、造成台空軍戰機耗損一事，國防部已經鄭重否認。（台灣國防部提供）

而後續OH-58D的失事鑑定報吿，至今未出爐，僅剩下台軍方大規模地辦理「緬懷國軍英雄」的葬儀事項。此次失事的造神故事如出一轍，駕駛員為了躲避民房，故犧牲自我墜毀在機場內。此故事至今依舊流傳台灣輿論，無人戳破其不可靠性。而對於OH-58D的機件老舊、是否有MLU中期性能壽限提升的穩妥規劃等，台軍一律沒有回應。

而才剛剛造神完畢的F-5E墜機事件，神話故事也如出一轍，中校駕駛員為了迴避民房，改在海面迫降造成死亡。而也因為這個神話故事不可破滅，台軍方甚至將駕駛員破格升任中校，且葬在台軍五指山烈士墓園。總統蔡英文、國防部長嚴德發高規格地辦理國葬，抬高全民的集體情緒，在此勒索效應下，對於該機事後的倉促退伍計畫、以及接任勇鷹機種的性能質疑，通通都被埋沒到非理性的全民致意氣氛中，沒有一點敢於檢討的聲音提出。

為了重建台灣納税人對F-5E/F戰機老舊無法飛行的質疑，空軍司令熊厚基親自試膽操駕戰機作秀，事隔2日再度發生F-16A墜機事件，此畫面即顯得相當諷刺。（台灣國防部提供）

台軍今年是否真的「軍運不佳」，見仁見智，可受公評。但是從年初的黑鷹直升機撞山，已經可以知道，台空軍的人員訓練出了問題。台軍以往標榜，「空軍人員素質全亞洲數一數二，即使解放軍戰機數量數倍於台灣，但是台灣擁有人員素質絕對優勢足以抗衡」的這種說法，是否要開始修正？

台灣已經迅速面臨少子化的社會危機，而空軍戰機、軍機駕駛員缺員的現象，一直不為台軍所重視，人員短少，未來戰機卻越買越多，人員素質是否面臨某種危機？例如在緊急應變時，人員素質的處置即可看出是否有受到足夠專業的抗壓訓練？台軍的訓練與人員養成是否出現問題？此問題的嚴重性，絕不亞於台軍缺乏新式戰機的危機。

如果台軍還是一昧的想要用幻想出的神話故事，來吹捧死傷官兵如何為國奉獻，用此種情緒勒索的方式來操縱輿論，而不思檢討整體軍備中的人員素質、人力規劃以及訓練體制等老舊通病，則在面臨人員迅速短缺的狀況下，台軍為了維護龐大的老舊體制，是否會有更多的犧牲與失事？似乎已經是命定的問題。