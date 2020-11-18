【觀察】NCC駁回中天換照　蔡政府是「言論自由的劊子手」嗎？

台灣國家通訊傳播委員會（NCC）於2020年11月18日宣判中天新聞台換照申請案，最終七位委員一致確定，對中天新聞台做出不予換照處分，因此中天新聞將於12月11日後變相「關台」，而主委陳耀祥當日下午親自主持記者會對外界進行說明。

陳耀祥特別強調，駁回中天換照申請完全沒有受到任何外界的政治力介入，而對於中天電視台也沒有進行「政治立場」的審查，不予換照主要是從新聞專業的角度，而中天已然缺乏內審和改良機制，導致「荒腔走板」的違規事件層出不窮。另外陳耀祥也說，外界對於中天受到中國大陸資金的資助一事，從他們所能獲得的資料並無法顯示這樣的關聯性，而這樣的說法或許是試圖降低這起判決的政治爭議性。

中天電視台由於其「親中」的政治立場，以及董事長蔡衍明的「紅色資本家」身份，一向被台灣社會批評為「紅媒」，導致它在這次NCC審查中處於異常被動的角色，雖然NCC不斷強調不予換照的處分是採納專家對中天的綜合意見而得出的謹慎決定，中間絕對沒有任何政治力介入。

國民黨為此在Twitter帳號放上一張諷刺圖片，將蔡英文繪製成毛澤東，稱台灣民眾值得一個無黨派、獨立和專業的「國家傳播委員會（NCC）」。（Twitter@國民黨）

而中天「關台」則讓一向將「言論自由」視為輿論高地的台灣主流聲音感到「愕然」，一時之間只能轉而以中天違反「新聞專業」為由，認同蔡政府充分採納專家意見後，依法行政的判決。

另一種聲音則認為蔡政府的做法，可謂是給台灣民主「開倒車」，甚至有人調侃連美國總統特朗普（Donald Trump）在位四年都沒有關掉他口中不斷製造「假新聞」的CNN或《紐約時報》，而蔡政府卻做到了。雖然NCC主委陳耀祥不斷強調這中間絕對沒有政治力介入，不過也有許多反對意見認為「親綠媒體」三立新聞台也製作過不少「假新聞」，或有「五十步笑百步」之感，而顯然蔡政府是針對政治不正確的「紅媒」中天「動刀」，也不乏「殺雞儆猴」的意味，但這樣的結果只會導致台灣社會的政治立場失去多元和包容，也讓所謂的「台式民主」，蒙上一層陰影，而這中間的爭議或許只能留待台灣社會公評。

先前外界曾認為蔡政府對中天案最終會祭出許多「妥協」方案，而最終讓中天「關台」的決定，加上近期的「美牛爭議」，會否如同「卡管案」一樣，又讓台灣輿論重回2018年「討厭民進黨」景象，民進黨或許得「好自為之」。