【中天續牌失敗】如何用「新聞自由」殺死「新聞自由」？

備受關注的「中天換照（即續牌）風波」終於有了結果——台灣的「國家通訊傳播委員會」（NCC）在18日經審查後作出裁決，以7比0大比數一致否決。

NCC主委陳耀祥在記者會上給出的否決理由是，中天新聞台違規記錄嚴重，內控機制失靈，有大股東蔡衍明介入，控制新聞製播。更直接的說法是，中天新聞台專業程度不夠、製造假新聞、刻意操縱政治風向，甚至妨礙了台灣的新聞自由。

當地時間11月18日，NCC主委陳耀祥宣布不予中天新聞台續牌。（多維新聞）

如何用「新聞自由」殺死「新聞自由」？中天換照風波可以說是一個非常典型的案件。

第一個「新聞自由」，是那些支持否決中天續牌者高舉的旗幟，在他們看來，只有把中天之類的「紅媒」踢出去，才符合台灣的進步價值，台灣也才能回歸到人們所期望的「新聞自由」；第二個「新聞自由」，則是真正意義上的新聞自由，一種帶有烏托邦性質的理想圖景，雖然這一新聞自由常常成為民主政體構建共同體以及用來對抗中國大陸之類的專政政體的口號和工具。

這一次，、第一個「新聞自由」終於殺死了第二個「新聞自由」。那麼問題來了：第一個「新聞自由」還活着嗎？從台灣社會目前「事不關己、高高掛起」的態度來看，當然是活着的。但當第二個作為精神內核的「新聞自由」死了，第一個「新聞自由」也等於名存實亡、走向另一種專制了。

中天電視台外，已經貼上標語。（中央社）

這才是台灣「新聞自由」的殘酷真相和本來面目。人們只願意聽到、看到自己願意聽到、看到的信息，進而去相信或憎惡，這本就無關乎新聞自由不自由，而是人們主觀選擇的結果。對政客來說，便是政治需要的結果。

一直以來，中國大陸就被認為是沒有「新聞自由」的。從毛澤東時代開始，中共就遵循着政治家辦報的原則，新聞媒體的政治屬性是第一位的，這決定了宣傳才是媒體存在的核心要義。十八大後，隨着一眾偏自由派的媒體淪陷，比如《南方週末》、《炎黃春秋》、共識網等，人們越來越篤定，中國大陸距離「新聞自由」越來越遠了。

這是橫亙在中國大陸與台灣乃至西方社會之間不可調和的矛盾。而且在「民主的就是進步的」「專制的就是落後的」普世價值之下，凡是關涉到「新聞自由」的爭論，不用多說，中國大陸從一開始就是輸家，因為你是專制的，註定沒有「自由」可言，也註定「有理說不出、說了傳不開」。

10月26日NCC在台北舉行中天電視換照聽證會，當時有支持中天的群眾集結在會場外，拿看板、呼口號，抬棺抗議。（中央社）

這一次的中天換照風波，或許可以成為人們重新思考「民主與專制的辯證」、「進步與落後的辯證」的契機。就像2006年台灣左翼作家陳映真回應龍應台的那篇《文明與野蠻的辯證》一樣。巧合的是，陳映真與龍應台的那次「公開對壘」，也是起因於一起媒體審查事件——《中國青年報》冰點周刊因刊發一篇有關義和團有關的文章被整頓。只是不知道，有多少台灣人能真正意識到，自己正在成為助推台灣走向獨裁的一份子，更遑論以此作為思考民主與專制的契機了。

「言論自由不是為了保護與我們一致的言論，而恰恰是為了保護我們所憎恨的言論。」這才是言論自由的真諦，同樣適用於新聞自由。