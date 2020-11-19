中國力推金磚五國合作　習近平為何選址廈門？

2020年11月17日，中國國家主席習近平在金磚國家領導人第12次會晤時講話稱，中方將在福建省廈門市建立「金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地」，開展政策協調、人才培養、項目開發等領域合作。

「金磚國家新工業革命夥伴關係」的說法始於2018年7月25日南非金磚峰會上習近平所發出的號召，目的是「加強宏觀經濟政策協調，促進創新和工業化合作，聯手加快經濟新舊動能轉換和轉型升級」。

在「金磚五國」中，只有中國的經濟依然保持強勁增長勢頭。（Reuters）

而此次提出在中國廈門市建立「創新基地」，則是在建立夥伴關係基礎上進一步向前推進，展現了中國在金磚五國相互合作議程上的積極角色。在巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五國中，似乎只有中國依然保持強勁的經濟增長勢頭，沒有辜負所謂「金磚」名號，這應該也是中國在其中展現了積極角色的原因所在。

不過正如習近平所說，「獨行快，眾行遠。」金磚五國共同合作，比之中國單兵突進，不僅更有利於互通有無，做大蛋糕，也能在一定程度上減輕作為守成者的西方的警惕與壓力。

讓一些人感到不解的一個細節性問題是，為什麼選擇福建省廈門市作為「金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地」？

廈門島外的集美新城。（中新社）

很多人聯想到，習近平本人曾在福建省工作多年，擔任過廈門市副市長之職。廈門是福建省的一個明星城市，在中國東部沿海一連串如珍珠般點綴的城市羣裏，也享有一定的知名度。但選址廈門作為「創新基地」的原因應該不止於此。

廈門是一個與金磚國家頗有淵源的城市。2017年9月3日至5日金磚國家領導人第9次會晤便是在福建廈門舉行。這也是習近平成為中國最高領導人後首次在中國主場召開金磚峰會。而上一次還是在2011年胡錦濤任期裏的海南省三亞市。

在2020年10月習近平曾經前往廣東省深圳市參加「深圳市經濟特區建立40周年慶祝大會」，11月又前往上海市浦東區參加了「浦東開發開放30周年慶祝大會」。兩地分別獲得了「中國特色社會主義先行示範區」與「社會主義現代化建設引領區」的國家定位。

福建省廈門市東渡港。（資料圖片）

不論是胡錦濤還是習近平，都避開了中國的北上廣深四個一線城市，可能有意帶動更多城市和地區的開放與發展。

廈門大學中國國際發展研究足以主任黃梅波曾表示，廈門是中國發展模式較有代表性的城市。金磚國家領導人在廈門舉行會晤，即可對中國發展模式獲得感性的體驗。廈門作為沿海開放城市，正是典型的出口型城市，也是引進外資的產業集聚區。全球500強企業在廈門投資的項目有100多個。2017年前三季度廈門市與其餘四個金磚國家貿易額越過250億元人民幣。

廈門還是每年舉行的「中國國際投資貿易洽談會」的定點城市，現已舉辦20屆。該「投洽會」是中國目前唯一以促進雙向投資為目的的國際投資促進活動，也是通過國際展覽業協會（UFI）認證的全球規模最大的投資性展覽會。

作為外向型經濟重鎮的廈門，尤其以舉辦各式會展出名，而會展業已是廈門的三大主導產業之一。2016年廈門舉辦展覽近200個，會議6,000餘場，前去參會者超過100萬人次，因此有「會展名城」之稱。

另外，廈門還是一座著名的旅遊城市，曾獲得「聯合國人居獎」、「國際花園城市」、「中國國家森林城市」等美稱。

值得一提的是，當中國南方城市陸續「喜提」了「示範區」、「引領區」、「創新基地」等優惠政策加持之際，中國北方城市則顯得星光黯淡、失色不少。東北地區的滑落之勢仍然難以挽回，天津濱海新區則是後繼乏力，被視為「千年大計、國家大事」的雄安新區將會能否提振北方經濟還是未知之數。