中國使出連環「限澳令」　外交部為何需要「畫公仔畫出腸」？

有傳中國近期針對澳洲多種進口商品採取限制措施，包括下令國內企業停止向澳洲採購煤炭、大麥、食糖、木材、葡萄酒、龍蝦、銅礦石及銅精礦，雙方關係持續緊張。

非正式經貿制裁近六七年來很常見，挪威、韓國、加拿大等均領教過北京的動員能力，更不用說更早些時候的大規模反日遊行和杯葛日貨。驟眼看來，澳洲只不過是重複對上幾次的劇本，僵持個三四五年，然後一待事情丟淡或政府換屆，到時候時間就能治癒一切傷痕。

可是觀乎中方就「限澳令」所作反應，與過往卻似乎開始有微妙不同，可能展示北京在外交上變陣的跡象。

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「一單還一單」屬最具彈性做法

先講過往幾個限制令，大多數都沒有正式獲官方承認，例如韓國樂天百貨在華損失慘重，韓星韓劇忽然在大陸娛樂圈處處碰壁，外交部都是謹守同一口徑：從來未有聽聞過限韓令這回事，但就呼籲韓方就部署美國的薩德導彈系統一事，顧及中方的戰略利益考量。

又以「限加令」為例，中國政府機關由始至終都以檢疫結果有異為由，禁止部份加拿大出產的農產品來華，從未講過這些舉措涉及華為風波和孟晚舟案，甚至到了禁令逐部解除，官方也是幾近無聲無息的。

從雙邊交涉角度看，「一單還一單」是最有彈性的做法，退則防止火燒連環船一發不可收拾，雙方關係愈鬧愈僵，進則保留交流合作的餘地，為緩和關係作鋪路準備。

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有見及此，中方不把話說穿說破，不一定是純粹為了讓大家面子上都還過得去，而是實際操作上有需要考慮周全的地方，將個別爭議至少在檯面上還保留「個別」性質，不採取全盤推倒的零和態度。

趙立堅力數澳洲「三大罪狀」

是次「限澳令」卻稍有不同，雖則外交部一如既往，表態僅止於「中方依法依規對外國輸華產品採取相關措施」，但就緊接著用上可觀篇幅講述北京的對澳政策立場，點明「中國為何不高興」。

11月17日，發言人趙立堅主持例行記者會，其間有記者就「限澳令」查問，趙立堅這一次一句都未有重提官方立場，反而力數澳方「三大罪狀」：

第一，澳方公然違反國際關係基本準則，屢屢在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益問題上，採取錯誤言行；

第二，澳方一些人在拿不出任何證據的情況下，污蔑指責中國對澳大利亞搞所謂的「干預滲透」，對中澳兩國正常交往與合作政治化、污名化並無端設限；

第三，澳大利亞就疫情問題，大搞政治操弄，推動所謂獨立國際審議，嚴重干擾國際疫情防控合作。

以北京的一貫回應方式作參照，趙立堅無異於「畫公仔畫出腸」，透露非正式經貿制裁正是針對澳方的一系列言行，若坎培拉想扭轉局面，就必須改變對華態度，沒有些許含糊空間。

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「個別爭議」模式不適用於澳洲

就雙邊關係而言，中方開得出一張清單，就代表「個別爭議」模式不適用於澳洲，北京不是為了一個孟晚舟或一間華為而大動肝火，而是對於中澳關係結構深存疑慮，經過多年磨擦後決定開始重新定義兩國互動，可說是視之為「準敵人」，所以說話做事都無需再給對方留面子了，可以擺明車馬告之以大家心知肚明的事情原委。

某程度來說，中方的表態變化反映國際環境愈趨緊張，美國一邊對華採取單邊主義行動，政經軍全方位施壓，另一邊企圖動員西方陣營加入圍堵中國，澳洲正是走得最前也做得最出位的成員。從北京的角度看來，既然坎培拉都已經「選邊站」，作為其對手又何須客客氣氣呢？

若果美國政府換屆後，白宮仍延續現行對華路線，相信中方將要處理更多壁壘分明的情況，亦有需要把話說得更加清楚明白了。