【觀察】別忙了，北京才是台灣免於邊緣化的解方

亞太地區15個國家日前簽署《區域經濟全面夥伴協議》（RCEP），「邊緣化」再次成為台灣政壇的熱門辭。沒有意外，蔡英文政府再次以各種「話術」安撫台灣民心，如RCEP自由度不高、台灣高科技產業未受影響、台灣受到《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP）國家歡迎，總歸一句「影響不大」，蔡英文更親自出面推銷一直以來「宣傳大於實質」的「新南向政策」及畫了滿滿大餅的「美台經濟繁榮對話」及淪為單邊宣傳、連邊都還沒摸上的《美台雙邊貿易協議》（BTA），並美其名說是「已超前部署」。

2020年11月15日，東盟十國以及中國、韓國、日本、澳洲、新西蘭等國家領導人以視頻形式參加RCEP簽署儀式。（新華社）

相比於美國總統當選人拜登（Joe Biden）對於RCEP簽訂、2年內生效後的世界人口最多、區域國民生產總額（GDP）最大自由貿易區的戒之、慎之，蔡英文及她的政府官員的「話術」，雖不致於是「信口雌黃」，但很大程度確實是自欺欺人、吹口哨壯膽罷了。

姑且不提連「樓梯響」都稱不上的美台BTA了，明眼人都知道那是掛在驢口前的蘿蔔，不過是美國拿來對台灣需索的藉口罷了。眼下台灣政壇不分朝野，都將由日本主導、大陸沒有參與的CPTPP當成唯一的解方，前綠營立委沈富雄更公開表示那是「台灣唯一生路」，不然台灣產業只能遷廠、關廠。

可以理解台灣人為何將CPTPP當成「救命稻草」，畢竟在情感層面，台灣人還相信當下的CPTPP的主要成員國日本、新加坡「對台友好」，而且說不定拜登上台後為了與中國大陸抗衡，也會重返CPTPP，屆時也可成為台灣的「助力」。

然而，畢竟那只是台灣人的一廂情願，因為CPTPP除了「對台友好」國家之外，還有其他「不想得罪北京」的締約國，而根據CPTPP協議第五條規定，「任何經濟體在尋求加入之前，都必須先與其他締約方展開談判以取得同意條件」，縱使蔡政府的官員說台灣受到CPTPP許多成員國歡迎，只要有其中一個不同意就無法加入，說到底，北京還是有足夠影響力成為台灣能否加入 CPTPP的關鍵因素。

就當下兩岸關係之緊張、惡化，答案已經很清楚，台灣加入CPTPP的可能性幾乎為零。不過，那是否就代表台灣除了高科技產業外，其他傳統產業、農漁產業就只能逐漸凋零、苟延殘喘？

2014年的太陽花學運，不滿服貿協議處置程序的抗議民眾，高舉標語表達訴求。（Reuters/VCG）

其實台灣還有一條「生路」，而且還是現成的路，那就是繼續推動、真正落實《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）中未完成、因2014年3月「太陽花學運」停滯的《兩岸服務貿易協議》與《兩岸貨物貿易協議》，完成原先設定的「兩岸共同市場」。

許多台灣人都忘了，ECFA是台灣因應東盟10國與中國大陸簽訂《東盟─中國經濟合作架構協議》（CECA），主動向北京提議後催生出來的。如今的RCEP其實是東盟與中國大陸根據CECA的談判時程，逐一簽訂投資保障、服貿、貨貿協議推進成「東盟─中國自由貿易區」（CAFTA），進一步整合東盟與日本、東盟與韓國、東盟與澳紐及東盟與印度自由協議，並擴及到區域內的經濟技術合作、知識產權及競爭政策等層面，才成為日前問世的RCEP。

還記得「太陽花學運」是如何落幕的嗎？台灣朝野還有誰記得《兩岸協議監督條例》？民進黨副秘書長、太陽花學運領袖林飛帆是忘記了，還是害怕想起來？

說到底，ECFA目前僅有「早收清單」生效，而且明顯是台灣佔大陸便宜，縱使兩岸關係因為蔡英文政府的關係惡化至此，且所謂的「十年大限」早已逾期，但北京仍默默的讓其持續生效，無非是仍將台灣人當成「同胞」，更何況大陸政協主席汪洋日前還公開喊話「但凡（兩岸）只要有一絲和平解決的可能，就要付出百倍的努力」，實際上還不斷推出「惠台政策」至今未停。

只不過，大陸的「惠台政策」對台灣來說，的確會發生沈富雄所謂遷廠、關廠以求「生路」的效果，但只要台灣以東盟為師，將ECFA落實為「兩岸共同市場」，自然沒有「被邊緣化」可能，甚至還可能因為領先全球的高科技產業，站上全球產業鏈的「C位」。

台灣早就握有這把鑰匙了，台灣人當然可以決定要不要用，但時間不站在台灣人這邊。