李顯龍的精明　「新冷戰」不會在亞太上演

美國當選總統拜登（Joe Biden）入主白宮後會採取何種對華政策引發輿論的關注。相比於特朗普（Donald Trump）時期的單打獨鬥，拜登可能更傾向於與盟友聯手。

新加坡總理李顯龍11月17日在出席彭博社的創新經濟論壇時被問及這一話題時，回應稱：「沒有多少國家願意加入一個會排除其他國家的聯盟，尤其是一個沒有中國的聯盟。我想這不僅是新加坡和亞洲國家，即使在歐洲，也有一些國家希望與中國做生意。這是可以理解的，而且我覺得這樣更好。」

這也不是李顯龍第一次做出類似表態。今年6月，李顯龍在美媒發表署名文章，言及美中對抗的危害，稱亞太國家不希望在中美間選邊站。

李顯龍的表態代表了東盟在處理中美關係時的態度。圖為2018年11月15日，第33屆東盟峰會及系列會議在新加坡落下帷幕，東盟輪值主席國新加坡總理李顯龍主持閉幕式。（Getty）

2019年8月，他在2019年國慶群眾大會演說中稱，美國需努力與中國建立有建設性的雙邊關係，並認識到阻止後者的崛起「既不可能也不明智」。在同年的香格里拉對話會上，他也表示，以美國為首的各國也要去適應一個更具影響力的中國，並接受其會繼續壯大的事實，硬去阻擋並非明智之舉。

對於美國退出的跨太平洋夥伴關係協定（TPP，後在美國退出後改為CPTPP），他明確稱「歡迎中國加入」。在南海、「一帶一路」倡議等地區議題上，李顯龍也一再呼籲中美協作。

在6月的那篇署名長文中，李顯龍指出，美國的存在「對亞太地區繼續至關重要」，「亞洲之所以繁榮，是因為二戰結束以來一直維持着的「美國治下的和平」提供了有利的戰略環境」。「中國儘管軍事力量正在增加，中國仍將無法接替美國（在東南亞發揮）的安全作用。」對於美國退出的TPP，李顯龍仍希望美國能重返。

要知道，奧巴馬（Barack Obama）任內，李顯龍是「亞太再平衡」的重要支持方，曾要求各方尊重南海仲裁結果，對中國的「一帶一路」倡議曾有過猶豫。

聯繫起李顯龍在中美議題上的來回表態，就不難得出這樣的判斷：新加坡不會在中美之間做出非此即彼的選擇。當輿論更多關注李顯龍「不能排除中國」的表態時，其本意並非對中國示好，而是拒絕任何「排他性」聯盟，包括也不能排除美國。

從李光耀時期開始，新加坡就深諳平衡之道。而事實上環顧四周，各國愈發開始採取這樣的外交策略，即便是美國的盟友，韓國也拒絕加入「印太戰略」，菲律賓與美國南海軍演的同時也稱中國為「朋友」並在南海推進與中國的石油勘探合作，與美國持續保持軍事和經貿合作的越南也在持續與中國保持黨際國際協調，更不用說馬來西亞、印尼等一眾長期推動各自與中美兩邊關係的國家。

是以雖然所謂「新冷戰」似乎已經上演，但對亞太等地區而言，「中美」並非也不會是非此即彼的選項。