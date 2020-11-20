【中天續牌失敗．時評】有了蔡英文　台灣何必害怕共產黨？

11月18日，台灣媒體監管機關「通訊傳播委員會」（NCC），以全票通過的方式，對尋求更換執照的中天新聞台「開鍘」，決議不予換照，判處了中天新聞關台的命運。

當蔡英文政府對「新聞自由」痛下殺手的消息傳出後，坦白講，台灣社會並不十分意外，畢竟「這個政府」早已不顧民意，將「國安五法」、《反滲透法》等替政治敵手「量身訂做」的法案強度關山，對慣性「吃銅吃鐵」，連小小的牛肉麪業者都能扯入政治鬥爭的民進黨政府而言，還有什麼事幹不出來？就算一廂情願對台灣民主仍懷抱一絲信心，此時此刻也應當領悟，民主只是民進黨鬥爭的藉口，而非護衛的聖盃。

台灣通訊傳播委員會（NCC）自2006年成立以來，首度開鍘新聞媒體，不予中天新聞台換照，令民進黨政府遭質疑迫害民主。（中央社）

持平而論，中天自2018年台灣縣市首長改選，乃至於2020年台灣總統大選期間，部分新聞製播上的「手段」，確實有檢討改進之處，不僅對於特定政治顏色的喜好過於露骨，在選民情緒噴發之時也缺乏適當的自制力而隨之起舞。但是，一旦拿同樣的標準去檢視親近蔡英文政府的媒體陣營時，誰又敢保證自己擔得起這個「貞節牌坊」？偏偏如今被開鍘的是中天而不是其他親綠新聞台，以新聞倫理賜死中天，替政治鬥爭粉飾太平，打着如此簡單的如意算盤，莫非民進黨還真的以為台灣人平均智商只有七歲，看不出司馬昭之心？

最令人感到不堪的莫過於民進黨早年以反對威權、爭取言論自由起家，經過多少對國民黨威權體制的衝撞之後，讓台灣人「以為」票投給民進黨就是深化民主與自由，好不容易迎來了個全面執政。殊不知，蔡英文政府竟然讓NCC在自己任內畫下首度開鍘新聞媒體的「歷史污點」（陳水扁政府曾於2005年不予「東森新聞S台」換照，但當時主管機關仍是台灣新聞局，而非擁有獨立機關身分的NCC），打着民主反民主、以新聞自由之名戕害新聞自由，蔡英文無非坐實了台灣話的一句俗諺，「說的都是人生道理，做的都是傷天害理」。

NCC主委陳耀祥11月18日親上火線說明不予中天換照的理由，直指關鍵在於中天大股東蔡衍明直接、間接介入新聞台的事實。（中央社）

倘若把反對的聲音變不見，還不足以喚醒台灣人，可別忘記，民進黨當初還試圖以「轉型正義」行「除垢」之實對反對黨施行政治鬥爭，好在功敗垂成方稍稍收斂，否則台灣民主恐怕老早就已一文不值。

此外，以蔡英文為首的民進黨人，時常把跟西方歐美國家「理念相近」說法掛在嘴邊，這句話表面的意思並不難理解，不過就是拿表現於選舉之上的民主制度往自己臉上貼金，藉以暗示自己與中國大陸的制度之間存着優劣之分。只可惜，民進黨把自己跟歐美國家相比，恐怕是高攀了而又不自知，至於自以為比起中國大陸高人一等，恐怕又要鬧笑話。君不見，美國總統特朗普（Donald Trump）對CNN恨之入骨，CNN主持人甚至嘲諷敗選的特朗普是「四腳朝天的胖海龜」，類似情節若發在台灣，早已被綠營側翼出征到滿地找牙，可是也沒見到特朗普動手開鍘CNN，反而只有美國電視台切斷特朗普直播的分，什麼叫言論自由與新聞自由，美國這個老牌民主國家無疑給民進黨上了一課。

NCC宣吿不予中天換照，中天當時派出多名記者到場與NCC主委陳耀祥舌戰。未來中天關台後，員工該何去何從，也成為台灣社會關切的焦點。（中央社）

至於蔡英文政府老是數落中國大陸不民主不自由，又要不要拿把鏡子照照自己，民進黨從上到下都說香港一國兩制已死，但直到今天，香港也依然有批評中共的媒體，與此同時，民進黨反而先鍘掉中天了，誰又是比較高尚的那一方？換言之，舉個誇張一點的形容，既然台灣在蔡英文政府如此「蠻橫」、「極權」的治理下，都能如此怡然自得了，那麼又何必對共產黨抱持的敵意與憂慮了？

「革命」一詞對應到英文的單字是「revolution」，許多人不知道，「revolution」這個詞原來是指「迴轉」，如同轉了360度，就叫「revolution」。綜觀歷史，一個政權由興盛到腐敗被推翻的過程，好似就像個無限循環，有着一致的起點與終點。尷尬的是，此時此刻革命就是回到原點的說法，套在民進黨身上一點都不為過，當革了國民黨的命，推翻了威權，擁立了民主，民進黨在這麼短的時間內，又走上了收斂言論有如威權復辟的不歸路。

借用《華盛頓郵報》（The Washington Post）當年揭發「水門案」時，曾經在報頭寫下的那句警語，「民主在黑暗中死亡。」今日民進黨的墮落，無非已在新聞學以及政治學的教科書之中，留下最錯誤的負面教材。