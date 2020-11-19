中天續牌失敗︱台灣NCC「絕殺」是有權用到盡、殺雞用牛刀

台灣旺旺中時媒體集團中天電視旗下的「中天新聞台」的執照將於下月10日到期，台灣的「國家通訊傳播委員會」（NCC）周三（18日）經審查後作出裁決，以7比0大比數一致否決續牌。

自從蔡英文就任總統以來，六七年來民進黨政府的統治風格是顯而易見的：由初期「一例一休」爭議，到近期批准美豬「帶藥」進口，稱之為行政強勢已算是十分客氣的評價了，至於黨產會所涉及「東廠論」爭議，就更加是我行我素的「政治追殺」黨同伐異，幾乎都要將「轉型正義」的招牌弄成了反諷貶義詞。

↓↓被指每10則新聞便有4則關於韓國瑜 曾播女童哭訴「為什麼要罵韓國瑜」↓↓（中天續牌失敗．新聞背景｜近年屢陷爭議 被指「造神」報道韓國瑜）

所以平心而論，作為「九合一」和總統大選時的綠營勁敵，中天新聞台的命這時候就懸在官方機構手上，難道又會覺得可以輕輕鬆鬆就過關嗎？管理層和藍營可能一早有心理準備，民進黨不會放過這個六年一度的時機，營運條件「加辣」在所難免，但可能就意想不到，綠營會下手下得這麼狠，連花心機顧體面都不顧，一刀砍下7比0就絕殺了中天。

結果是不成比例地滿足綠營「願望」

話雖如此，外界不得不去「尊重」一下官方講法，亦即NCC是專業獨立營運的官方組織，成員由專家學者票選出來，不存在「是否民進黨的人」這說法。尤為要者，NCC強調絕殺中天不涉及任何政治考量，而是基於一系列專業判斷：「中天新聞台違規紀錄嚴重，且在2018年評鑑後，內控與自律機制失靈。換照過程中，中天提出的承諾未能有效說明如何排除上層股東不當干預。」

NCC自言是跟足程序又跟足法規，甚至刻意與藍綠相爭撇清關係，可是過程怎樣在紙上嘴上公正是一回事，結果出來確是滿足了綠營的長久訴求，並且是不成比例地達成「願望」。

NCC於18日決議中天新聞台不予換照，也統計中天新聞台近年執照期間違規紀錄，包括2018年3件、2019年18件、2020年4件。（中央社）

就用NCC的圖表說故事，其中有一幅講到「民眾向NCC申訴中天新聞台」，2016年（1691宗）和2019年（962宗）都是顯著高峰，同時亦是台灣大選年前後，可說是屬於傳媒生態競爭劇烈下的「正常現象」。

然後又有一張「中天新聞台違規紀錄統計表」，2016年是0宗，而在2019年卻升至18宗，佔其6年執照有效期內總違規紀錄（25宗）逾70%，其時正值民進黨在「九合一」地方選舉大敗，時任高雄市長韓國瑜風頭正盛有望將蔡英文拉下馬的時候。同樣單是在這一年，被譏為「韓天新聞台」的中天新聞台就被罰款700萬元新台幣，佔其6年執照有效期內總罰款（1153萬元）約60%。

同一標準下有多少「綠媒」可全身而退？

簡單對比過後，不得不劃出以下重點：NCC絕殺中天的天字第一號大原因就是「違規紀錄嚴重」，而NCC沒有點明的是，所謂「嚴重」大部份都集中在2019這短短一年之中。至於為何以絕殺取代改革，不給予「改過自新」的機會，NCC就這樣說：「2014年附條件通過換照，已經給過它機會了。」

NCC於18日決議中天新聞台不予換照，也統計中天新聞台執照期間被民眾申訴次數。（中央社）

上述講法信不信由你，而事實是根據NCC的官方資料，2019年的違規紀錄大多涉及「違反事實查證原則」，其餘則是「違反公序良俗」和「妨害兒童或少年身心健康」，其中更有很多是與韓國瑜相關。

如果說中天新聞台的政治立場鮮明得離譜，譁眾取寵兼誇張失實，這是一回事，但如若要去到處罰和撤照，這又是另一回事；以同一標準審視台灣各大新聞台，試問有多少間可以毫髮無損全身而退呢？相信不少所謂親綠傳媒都要關門大吉了。

就算不提損害新聞自由之類大原則，單講絕殺中天的行政過程，都已經有許多令人懷疑和非議之處，逃不開「有權用到盡」和「殺雞用牛刀」的兩大指控。如此重手確實再度展示民進黨政府的鮮明印記，而預料隨著蔡英文連任成功更無後顧之憂，中天新聞台這一類「政敵」相信會遭受更多狂風驟雨式的打擊，至於對台灣民主政治是否有益，這就需要三思了。