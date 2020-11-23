「依法治國」先破後立　回顧習近平發起的三場運動

2020年11月17日中國北京召開的「中央全面依法治國工作會議」，正式確立了「習近平法治思想」，同時全面勾畫了中國法治建設的框架，因而在2012年中共十八大後推進法治的國家治理中具有重要的節點性意義。

不可否認，中國的法治狀況長期為人詬病，「法治國家」的形成需要經過一個長期的過程。對於中國的法治建設，此次會議的關鍵之處在於「立」，樹立法治的發展方向、原則框架和執行機制。而從2012年到2020年過去8年裏的法治工作，則主要在於「破」，清理腐敗亂權的官員、改革不合理的制度設計、整治司法體系不良風氣。

為此，中國已經發起了三場志在於「破」的運動。

第一場運動：清理「周永康流毒」

周永康曾在2007年至2012年間以中共中央政治局常委的身份兼任中央政法委書記。這段時間也被認為是中國政法弊病最嚴重、法治狀況最差的時期。

當時政法系統的問題主要體現在兩個方面，一是大幅擴權，在中共十八大前已是一個手握公安、檢察院、法院、武警、國安、司法等諸多要害部門，權重擴大，尾大不掉，自立山頭；二是變形為凌駕公檢法之上的政治領導機構，頻頻插手司法案件，淪為地方治理「打手」，本該作為法治的建設者與維護者，在很多情況下卻成為了法治的破壞者和阻礙者。

對周永康的處理始於中共十八大閉幕後不久其原下屬四川省委副書記李春城被調查，此後多年又有數量眾多的關係人被揪出。周永康本人在2014年7月29日被立案審查，2015年6月11日被天津市第一中級法院判處無期徒刑。

周永康落馬之後，其所工作過的中國政法系統、石油系統、四川政界等方面掀起了一場「清理周永康流毒」的運動。所謂「周永康流毒」，不僅是指周永康的關係網，還包括他帶給中國政法等系統的一些思想、作風等方面問題。政法系統也成為清理「周永康流毒」的主要場地。

在周永康被正式調查後，又有湖北省委原書記周本順、海南省原副省長冀文林、中國公安部原副部長李東生和孟宏偉等曾在政法系統工作且與周永康仕途有所交集的官員落馬。中國官方沒有明確指稱這些官員屬於「周永康流毒」，但周永康被查之後中國政法系統官員頻頻因為各類違法違紀行為遭受查處，卻是不爭的事實。

第一場行動沒有說明何時結束，最近一次出現是在2020年4月7日中國公安機關黨風廉政建設電話電話會議上，公安部長趙克志表示「堅決徹底肅清周永康、孟宏偉等人流毒影響」。孟宏偉是在2018年10月被調查。

第二場運動：掃黑除惡

黑惡勢力的出現，是法治不彰的結果。其長期存在，正反映出中國政法系統的失職甚至是縱容。

此次「掃黑除惡」運動始於2018年1月24日，目標為期3年。中國歷史上不乏類似的「打黑」行動，但是此次卻有明顯不同。

按照中共中央與國務院聯合發佈的通知所稱，該運動「事關社會大局穩定和國家長治久安，事關人心向背和基層政權穩固」，要將其與「源頭治理結合起來」，和「反腐敗、基層『拍蠅』結合起來」，「深挖黑惡勢力『保護傘』」。

可見，這次運動並非一場簡單的治安行動，而是放在中共治國理政一盤棋的視野下所採取的一次系統性運動，並且志在根除屢禁不絕的「黑惡勢力」。而其能否根除的關鍵操作則在於能否打掉其「保護傘」。

一般認為，在中國社會里有「黑」必有「傘」，而「傘」或是藏身於體制之內，或是明目張膽為黑惡勢力撐腰，變身為黑惡勢力的一部分。只要「保護傘」屹立不倒，再多的「打黑」也只能是隔靴搔癢，結果只能是黑惡勢力「春風吹又生」。

截至2020年4月底，中國「掃黑除惡」運動共打掉涉黑組織3,120個，涉惡犯罪集團9,888個，刑拘犯罪嫌疑人388,442人，立案查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」67,190人。中國國內刑事案件大幅減少，民眾的安全感則明顯提升。

其中一個典型案例是發生在邊陲省份雲南的「孫小果案」。其令人拍案驚奇之處在於，孫小果在過去20餘年時間裏，惡行累累，兩次因強姦等罪被判刑，其中第二次被判死刑，但是第一次根本未有收監執刑，第二次也很快在改名後拋頭露面。於是便發生了警方在接案後發現，涉案的孫小果竟是一個本應在監獄服刑的罪犯的鬧劇。

2019年4月，中央掃黑除惡第20督導組進駐雲南，將該案作為重點案件進行督辦，次月該案又被中國掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室列為掛牌督辦案件。當年12月，雲南多所法院對19名擔任保護傘的公職人員和重要關係人犯罪案宣判，2020年2月孫小果終於被執行死刑。

按照計劃安排，第二場運動需要到2021年1月才會「鳴金收兵」。而在這一日期的半年之前，第三場運動已經排山倒海而來。

第三場運動：新「延安整風」

2020年7月8日，中國召開了一場「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」，所提出的四項任務中的第一項便是指向政法系人事：「清除害群之馬，清查對黨不忠誠不老實的『兩面人』，徹查黑惡勢力『保護傘』」。

這場運動由習近平舊部、中央政法委秘書長陳一新擔任試點辦公室主任。陳一新在動員會上將這次由中共中央策劃的政法隊伍教育整頓行動描述為一場「刮骨療毒式的自我革命、激濁揚清式的『延安整風』、鑄魂揚威式的主題教育」。因此，此次行動又被稱為指向中國政法系統的「延安整風」。根據中共官方的計劃，這次整風將持續到2022年中共二十大召開之前，其更深層次的政治意涵不言而喻。

中共政法委秘書長陳一新是第三場運動的執行者。（微信@長安劍）

時至3個多月後的2020年10月16日，據中國政法隊伍教育整頓試點工作第二次交流會所披露信息，截至10月7日，試點地區已有1,546名政法人員主動講清問題或投案自首，立案審查373人，處分處理1,040人。

中紀委國監委在10月24日曾發文總結稱，「高壓震懾之下，主動投案成為越來越多問題幹部的選擇」。主動投案的官員裏，有相當一部份正是來自政法系統。

近期最受關注的政法系落馬官員是2020年10月24日「主動投案」接受調查的江蘇省委常委兼政法委書記王立科。王立科是是中共十八大後第一個自首的省級政法委書記。王立科的主動投案，說明中國政法系統內部已經形成了震懾腐敗亂權官的氛圍，使得像王立科一般的官員不敢再心存僥倖。中共對政法系統持續8年的整頓所取得的實質性效果，由此可見一斑。

按照啟動會上的部署，這項行動目前主要集中於少數幾個試點地區，2021年才將會在全國範圍內鋪開。如此以往，被詬病已久的中國政法系統或將迎來一場蜕變，也凸顯其在特殊時期的政治角色。

值得一提的是，在過去8年中國各級法院一直在平反冤假錯案，包括格吉勒圖案、聶樹斌案、陳滿案、5•24樂平姦殺碎屍案、張玉環案等引起社會巨大反響的案件，提振了民間對中國司法的信心。

習近平上任伊始便提出「「讓人民群眾在每一個司法案件中都能感受到公平正義」」（新華社）

2013年1月7日，上台後不久的習近平就在「全國政法工作電視電話會議」上提出「讓人民群眾在每一個司法案件中都能感受到公平正義」；2015年1月20日，他又對中共政法做出指示，要求「刀把子要牢牢掌握在黨和人民手裏」。這其實就是中國政法系統反腐、改革與整頓的目標所在。