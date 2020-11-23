【人事觀察】佈局二十大　中共四省人事變動的邏輯與變量

中共十九屆五中全會結束近一個月後，四省份在一日內同時調整地方大員：11月20日，吉林、湖南、貴州、雲南省長履新各自省份黨委一把手——吉林省長景俊海接替巴音朝魯出任吉林省委書，湖南省長許達哲接替杜家毫出任湖南省委書記，貴州省長諶貽琴接替孫志剛出任貴州省委書記，雲南省長阮成發接替陳豪出任雲南省委書記。

變動之後的省長空缺，也已有補位人選。中國國家電網有限公司（簡稱國網）現任董事長、黨組書記毛偉明調任湖南，任省委副書記；江西省委副書記、贛州市委書記李炳軍調任貴州省委副書記；農業農村部副部長、黨組副書記韓俊也已赴吉林任省委副書記。如無意外，上述三人將分別出任各自調任的省份的省長。目前僅餘雲南省長人選尚未公布，現任雲南省委副書記王予波是熱門人選。

中共二十大召開前的兩年，中共人事變動都將成為焦點。（VCG）

此次人事變動的邏輯，依然是「到站下車」，其中卸任雲南省委書記的陳豪，以及卸任貴州省委書記的孫志剛，皆是1954年生人，已經超過中國正部級官員65歲的退休年齡紅線，「超齡服役」一年有餘；而卸任湖南省委書記的杜家毫，以及吉林省委書記巴音朝魯，也已到正部級官員65歲退休年齡。他們預計都將走向全國人大專職副主任委員或者全國政協專職副主任崗位，繼續發揮預熱。

這4個省份的人事變動，共同的特點是，由省長接任省委書記，省長空缺異地補充。這也是中共十八大後官場省部級高官變動的最為常見的邏輯。如無意外，這四省黨政一二把手人事格局，將一直保持到2022年中共二十大換屆大會召開前後。因此，也可以看作是中共二十大人事佈局的一部分。

中共地方4省省委書記調動中，新任貴州省委書記諶貽琴，成為中國31個省份中唯一一位女性省委書記，是1949年以來第四位女性省級黨委書記，也中國政壇目前為止唯一的女性少數民族省委書記。出生於1959年12月的諶貽琴，是一名白族官員。作為中共政治高地貴州的省委書記，未來諶貽琴很有可能會更上一層樓，成為中共政治局的女性成員之一。

諶貽琴在貴州省委先後與5任省委書記共事，其中有三位成為中共「黨和國家領導人」，包括現任政治局常委、全國人大常委會委員長慄戰書，國務委員、公安部部長趙克志，政治局委員、重慶市委書記陳敏爾。

在59歲年齡趕上晉升正部級的末班車的阮成發，也是這次人事變動中的受益者。1957年10月出生的阮成發，長期任職於家鄉武漢，在擔任武漢市委書記期間，因在武漢大搞建設，獲稱「滿城挖」。阮成發「滿城挖」這個稱呼，中共高層也有耳聞，並獲得了認可。2013年全國兩會期間，政治局前常委俞正聲曾笑言：「阮成發，『滿城挖』，這個我知道」，並說，「你們的思路是對的，辦大事情就要下大決心。」

2016年阮成發的仕途在即將退出一線的年齡迎來新的轉機，由副部級的武漢市委書記官升正部級的雲南省長，直至此次變動。到2022年中共二十大時，阮成發將滿65歲，不知道奇跡會否再次發生。

而新任湖南省委書記許達哲，「航天系」出身，曾擔任探月工程重大專項領導小組組長、探月工程總指揮，因為長期在航天領域任職，現已64歲，現任職位恐怕大概率會是他仕途的最後一站。

新任吉林省委書記景俊海，是此次人事變動中唯一的「60後」官員，也是目前唯一一位由非十九屆中央委員擔任的省級黨委書記。1960年出生的景俊海，長期在陝西履職，中共十八大前躋身陝西省委常委、宣傳部長。中共十八大後，景俊海仕途加速。他於2015年6月赴京履新中宣部副部長；2017年4月轉任北京市委副書記，同年10月在中共十九大上當選中央候補委員，同年12月北上吉林，2018年初升任吉林省長，直至此次履新。如無意外，仍然具有年齡優勢的景俊海，未來更上一層樓的概率也不低。

此次調整之後，中共省部級層面還有7位大員在65歲退休年齡在線。地方省份大員中，有3人年齡已經達到或者超過65歲，他們分別是：福建省委書記于偉國、海南省委書記劉賜貴、新疆自治區政府主席雪克來提·扎克爾；中央部委層面，商務部部長鐘山、國家民族事務委員會主任巴特爾、中國社科院院長謝伏瞻、國務院參事室主任王仲偉4人，也都在中共省部級官員65退休年齡在線。

從年齡上分析，這些大員都將面臨「到站下車」。其中，雪克來提·扎克爾和巴特爾皆為少數民族官員，中共在少數民族官員的任用上，通常在年齡上的限制較為寬鬆，未來全國人大或全國政協可能為二人留有席位。

而2021年達到65歲退休年齡線的中共省部級高官，不包括上述到齡和超齡服役者，至少有16位，這些高官的職位都將在未來一到兩年發生變化，直至中共二十大人事佈局完成。