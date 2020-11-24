【金馬57】最佳紀錄片《迷航》　民主是不是烏坎的解答

從2011年開始記錄，歷經八年時間問世，由李哲昕所執導的紀錄片《迷航》深獲評審青睞，奪得金馬最佳紀錄片的大獎，也讓廣東烏坎村村民在土地維權中所發生的抗爭、矛盾與糾葛，得以藉由導演的鏡頭展現在台灣觀眾的眼前，可惜在當前金馬「特殊」的氛圍下，《迷航》似乎仍難以擺脱固定的政治詮釋與視角。

《迷航》的紀錄始點是2011年，鏡頭一開始，便是烏坎村村民對舊村委會不滿的衝突場面，起因是村民認為舊村委幹部在大夥不知情的情況下，將大量農用土地非法變賣給了香港建商，賣地金額上億，但有村民憤怒的表示，他只領到了500多塊人民幣。在歷經幾次上訪無效後，村民們決定集結以更加激進的方式抗爭。

《迷航》上半場敘事主線很清楚，聚焦在村民對舊村委的不滿，以及幾名主要抗爭者如何組織運動、推翻舊村委，畢竟在村民眼中，這批舊村委已經當了好幾十年，各個都只想着撈油水、謀私利，他們要選出真正反映「民意」的新村委，才能帶領烏坎「打倒貪官、還我土地」。

由香港導演李哲昕的逆權電影《迷航》獲得最佳紀錄片。（影片擷圖）

烏坎最初的要求：打倒貪官 要回土地

在抗爭前期，領導人之一的村民臨時代表理會副會長薛錦波遭警方羈押，並在看守所內死亡，雖然警方的說法是死於心臟方面的宿疾，但顯然抗爭的村民們並不相信這個說詞，而薛錦波的過世，也讓抗爭的力道和衝突越發激烈。之後在省政府親自下鄉承認，幹部在處理過程中確實出現失誤，村民的要求合法無罪，並承諾村委會將會進行改選後，抗爭才在村民的歡欣鼓舞中暫且落幕。

當村委會確定進行改選後，抗爭的村民顯得非常興奮與激動，幾名帶領抗爭的領袖們想方設法將選情炒熱，讓村民熱烈參與之餘，也能投上自己一票。有人在台上慷慨激昂的承諾必會奪回土地，也有人認為在廟前發誓特別能獲得信任，也有人認為由去世的薛錦波之女「代父出征」，最能激勵人心。

選舉的盛況和方法，烏坎村很快就領略了七、八成，選舉，也成為村裏最重要的頭等大事，就如同參選的抗爭者所言─「現在最重要的已經不是土地問題，最重要的是民主選舉」，村民與參選者都深信，一個民選的村委會能幫助他們解決所有問題，當然也包括了要回土地。最終選舉結果也不負眾望，抗爭領袖幾乎全員當選，抗爭過程中負責與上級協商的林祖鑾也順利當選主任。

烏坎村黨支部書記林祖戀是烏坎村抗爭中的代表性人物，也在換屆選舉中被選為村委主任。（路透社）

村委會改選了 矛盾卻沒有解決

但就在村民張燈結綵的迎來民主的下一幕，卻是由林祖鑾帶領的新村委成為了村民們所包圍、痛罵的對象，這場景似乎與電影開頭如出一轍，只是抗爭者變成了被抗爭者，而原因仍是烏坎村被賣掉的土地，依舊要不回來。

對此，有些人質疑新村委收好了好處，甚至語帶嘲諷的認為，帶領抗爭不過是「拿人命換錢」；有些人則對於新村委心灰意冷，能否討回土地，他們也興致缺缺了；更有些村民拿了塑料繩就開始圈地，準備做些養殖耕作，至於這樣做合不合法？他們說外面工廠薪資低，肚子都快餓死了，不然要怎麼辦呢？

新村委們在鏡頭前也毫不掩飾其中嫌隙，副主任們批評林祖鑾搞獨裁、不聽他們意見，懷疑林祖鑾已經被上級所控制收攏，林祖鑾也顯得很無奈，但土地難以奪回也是事實，他只能抱怨大家不理解他，不能體會他的難處，但到底困難點在哪？林祖鑾也說不清，只知道村民與村委的矛盾遽增，村委會也變得貌合神離。

路線出現分歧、土地問題始終無法解決，幾名當初帶頭抗爭的村委們紛紛在鏡頭前搖頭苦笑，歎息着村委一個月沒領幾分錢，卻因此成為眾矢之的，好不值得。但儘管如此抱怨，除了莊烈宏在中途辭職出逃美國外，其餘村委仍表現出對下屆選舉的高度興致，也研擬召開村民大會討論懸而未決的土地問題，但最終多名村委被控收賄，其中包含了主任林祖鑾，而《迷航》也在村民與警方的激烈衝突、以及莊烈宏在美國高舉「關注烏坎」的抗議聲中黯然落幕。

隨着多名村委成員被控罪判刑，烏坎的抗爭達不到村民原先的預期。（金馬執委會）

《迷航》片長3小時，拍攝時間從2011年到2016年，鏡頭下其實記錄了許多有趣的畫面，例如最常在畫面中出現的張建興，他並未投身選舉選舉，而是以其他方式從旁參與。張建興曾一邊感歎着因參與維權而身無分文，連碗十元的面都要跟親友借錢，卻又把玩着手上的Iphone手機、彈着吉他，甚至開了間相館，生活看似比其他當選的村委更加愜意。當新村委出現分裂時，張建興的立場也顯得極其曖昧，他曾和其他副主任一齊批評林祖鑾搞獨裁、受中共控制；但在林祖鑾連任主任後，張建興依然在旁給予協助，或許參與和見證烏坎「民主」的過程，才是他最感興趣的事。

民主是迷航中的解答嗎

對觀片的台灣觀眾而言，「民主」免不了成為這部片的主旋律，如果多一點民主、如果不是一黨專政，烏坎村的抗爭或許就能圓滿解決，烏坎村在不少人眼裏，成為了一株被中共無情碾壓的民主新苗。但烏坎的問題是否在於民主？或者換個角度問，土地強徵的問題是否只存在於專制體制？若是民主體制，民選的政府又會如何處理土地問題？不可否認的，在手段上必然有所差異，但從台灣的大埔、文林苑，乃至最近的南鐵東移案，土地維權的結果同樣不盡如人意。

林祖鑾在當選村主任後曾說過一段話，大意是指所有的權與利的鬥爭都來自於物質需求，烏坎村民為了選舉而激動不已，是因為他們喜歡投票這個「活動」嗎？當然不是，而是他們認為民選的村委才能要回土地，要回土地的原因，那些圈地的村民說得很直白─為了吃飯、為了生活，從根本上說，如果舊村委們沒有貪腐疑義，村民的利益沒有受損，生活質量與尊嚴尚可，也就不會有後續的衝突。

2016年6月21日，廣東烏坎村民和村裏小學生走上街頭遊行要求釋放林祖戀。 （Reuters/VCG）

至於「民主」能不能解決貪腐問題？從新村委又因涉貪一一被捕，答案似乎顯得有些諷刺，這並非烏坎村的專利，在民主體制中貪污腐敗的問題屢見不鮮，重點仍在於法治與反貪如何落實。但不論是貪腐、法治、城鄉轉型或是地方民主，最終的目的無非都是給予民眾公平、有尊嚴的生活，而不是一個徒具形式的投票，就如同村民們不斷向外界媒體所強調的，不要用「起義」或「民主改革」等大帽子套在烏坎頭上，他們的要求很簡單，就是打倒貪官、要回土地。

本屆金馬獎被許多台灣人稱讚為「最好的一屆金馬」，原因是大陸片來的少了，台港的作品獲得更多肯定與曝光的機會，也讓台灣人再次以「民主牆」作為兩岸作品的區分，像《迷航》這類的作品，自然也會被視為反共和追求民主的象徵，而也唯有這樣解讀，似乎才配的上陸片缺席後金馬所代表的精神意義。

但導演李哲昕在受訪時曾說過，她雖然心中有所希冀，但鏡頭呈現時仍力求克制，因此刪減了許多極端情緒下的畫面，只為了更接近真實。而該片之所以結尾於2016年美國大選結束後，雙方支持者爭鋒相對的畫面，是因為她感受到了不僅東方發生劇變，西方同樣也發生劇變，另外一段迷航正在開啟，而我們所有人都在船上。