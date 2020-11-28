眾裏尋「獨」千百度　台灣未來燈火闌珊處

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月12日言稱「台灣不是中國的一部分」（Taiwan has not been a part of China）。不僅被蔡英文賞了軟釘，接搬出載明兩岸一中的「中華民國《憲法》」護身，擺明不接美國包了糖衣的毒刀。甚至在國際社會上，蓬佩奧的言論也有如船過水無痕般，迅速被拋諸腦後。

蓬佩奧的爆炸性發言如流星般稍縱即逝，這次此處被凸顯的訊號有二，其一，蓬佩奧已半隻腳走了下台，其個人言論對即將上任的美國新政府而言，自然難以具有代表性。美國著名中美暨兩岸問題專家、維珍尼亞大學（University of Virginia）公共政策學院教授何漢理（Harry Harding）便直言，「蓬佩奧做不久了，說的話不重要。」

但是，此中的第二個訊號，恐怕才是各方靜下心思考的面向。今日美國面對保護主義興盛，政府加足馬力從多邊關係「大力退群」，造就國際權力真空，那麼面對到逐漸崛起的中國時，世界格局還是不是如過去那樣，美國說了算？

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前語出驚人，稱「台灣不是中國的一部分」（Taiwan has not been a part of China）。（Getty）

國際關係上血淋淋的事實是：一個國家身為無人可敵的世界獨強時，其對事物所抱持的意見，自然就是約束世界的規則；可是當這個國家的實力逐漸步入黃昏，若想對事物持有意見，就得先看看當時約束這個世界的規則是什麼。

姑且不論眼下的美國還是不是「喊水會結凍」的單極霸權，中國在國際地緣經濟上的重要地位，事實上已難為旁人所忽視。如同新加坡總理李顯龍所言，一個沒有中國的聯盟，沒有多少國家願意加入。更不用說，含括日、韓、紐、澳及東協，且中國直挺挺聳立於其中的區域全面經濟夥伴協議（RCEP）前些日子完成簽署，更是同一個道理。難以否認的是，立基於美國的諸多跨國企業，也是受惠於全球化的一分子，過去這些日子，美國總統特朗普（Donald Trump）所發出的「抗中檄文」，對部分美國企業而言，本身也是矛盾的。

蓬佩奧爆炸性的發言都落得稍縱即逝的下場，台灣前途的冷冽真相已在眼前，那便是就算獨立，也無人承認。圖為蔡英文與賴清德11月9日在台灣總統府主持新任政務人員宣誓典禮。（中央社）

蔡英文2010年與馬英九辯論台灣是否應該簽署ECFA時，曾經豪氣地說，「民進黨要走向世界，再跟着世界走向中國。」換言之，綠營以為撇清近在眼前的兩岸關係，橫渡重洋向另一面走，就能借道西方在國際社會尋求「獨立」之實。就算蔡英文執政之初不信邪，經過近五年的橫衝直撞，只能眼睜睜看着越來越邊緣的自己。事實已經證明，民進黨所追尋的「沒有中國的全球化」，是不存在的。

回到台灣的處境，本次事件中，其實隱藏着一個冷冽的真相，倘若就連美國出手解構自己的「一中政策」，在國際上都激不起任何水花，那麼日後就算台灣不顧一切宣布獨立，在國際社會之中又有誰會承認？說到最後，「沒有中國的全球化」，就像是民進黨試圖打造的「台灣人命運共同體」一樣，終究只能停留在想象。特朗普曾令台灣人以為，為了對抗中國大陸崛起，美台成功結盟，但睜開眼才方知，實力隨着經濟表現日益淺碟的台灣，根本找不到路繞開中國。退一萬步來看，倘若民進黨依然故我堅定從「抗中」、「第二供應鏈」找尋政治利益，那麼特朗普轉身謝幕的結局，也必然將是民進黨的下場。