眾裏尋「獨」千百度　台灣未來燈火闌珊處

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)11月12日言稱「台灣不是中國的一部分」(Taiwan has not been a part of China)。不僅被蔡英文賞了軟釘,接搬出載明兩岸一中的「中華民國《憲法》」護身,擺明不接美國包了糖衣的毒刀。甚至在國際社會上,蓬佩奧的言論也有如船過水無痕般,迅速被拋諸腦後。

蓬佩奧的爆炸性發言如流星般稍縱即逝,這次此處被凸顯的訊號有二,其一,蓬佩奧已半隻腳走了下台,其個人言論對即將上任的美國新政府而言,自然難以具有代表性。美國著名中美暨兩岸問題專家、維珍尼亞大學(University of Virginia)公共政策學院教授何漢理(Harry Harding)便直言,「蓬佩奧做不久了,說的話不重要。」

但是,此中的第二個訊號,恐怕才是各方靜下心思考的面向。今日美國面對保護主義興盛,政府加足馬力從多邊關係「大力退群」,造就國際權力真空,那麼面對到逐漸崛起的中國時,世界格局還是不是如過去那樣,美國說了算?

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)日前語出驚人,稱「台灣不是中國的一部分」(Taiwan has not been a part of China)。(Getty)

國際關係上血淋淋的事實是:一個國家身為無人可敵的世界獨強時,其對事物所抱持的意見,自然就是約束世界的規則;可是當這個國家的實力逐漸步入黃昏,若想對事物持有意見,就得先看看當時約束這個世界的規則是什麼。

姑且不論眼下的美國還是不是「喊水會結凍」的單極霸權,中國在國際地緣經濟上的重要地位,事實上已難為旁人所忽視。如同新加坡總理李顯龍所言,一個沒有中國的聯盟,沒有多少國家願意加入。更不用說,含括日、韓、紐、澳及東協,且中國直挺挺聳立於其中的區域全面經濟夥伴協議(RCEP)前些日子完成簽署,更是同一個道理。難以否認的是,立基於美國的諸多跨國企業,也是受惠於全球化的一分子,過去這些日子,美國總統特朗普(Donald Trump)所發出的「抗中檄文」,對部分美國企業而言,本身也是矛盾的。

蓬佩奧爆炸性的發言都落得稍縱即逝的下場,台灣前途的冷冽真相已在眼前,那便是就算獨立,也無人承認。圖為蔡英文與賴清德11月9日在台灣總統府主持新任政務人員宣誓典禮。(中央社)

蔡英文2010年與馬英九辯論台灣是否應該簽署ECFA時,曾經豪氣地說,「民進黨要走向世界,再跟着世界走向中國。」換言之,綠營以為撇清近在眼前的兩岸關係,橫渡重洋向另一面走,就能借道西方在國際社會尋求「獨立」之實。就算蔡英文執政之初不信邪,經過近五年的橫衝直撞,只能眼睜睜看着越來越邊緣的自己。事實已經證明,民進黨所追尋的「沒有中國的全球化」,是不存在的。

回到台灣的處境,本次事件中,其實隱藏着一個冷冽的真相,倘若就連美國出手解構自己的「一中政策」,在國際上都激不起任何水花,那麼日後就算台灣不顧一切宣布獨立,在國際社會之中又有誰會承認?說到最後,「沒有中國的全球化」,就像是民進黨試圖打造的「台灣人命運共同體」一樣,終究只能停留在想象。特朗普曾令台灣人以為,為了對抗中國大陸崛起,美台成功結盟,但睜開眼才方知,實力隨着經濟表現日益淺碟的台灣,根本找不到路繞開中國。退一萬步來看,倘若民進黨依然故我堅定從「抗中」、「第二供應鏈」找尋政治利益,那麼特朗普轉身謝幕的結局,也必然將是民進黨的下場。