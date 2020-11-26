【觀察】當民進黨被北京嘲諷只會「拿媒體開刀」

11月18日，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）做出決議，該機關認為，因中天新聞台「違規紀錄嚴重」、「內部自律機制失靈」等問題，故對其做出不得換照（續牌）的決定，這是NCC自2006年成立以來首次讓一個新聞台「關台」，也形同宣判中天新聞台無法再在有線電視頻道播出。

NCC舉行中天撤照聽證會，旺旺中時最大股東蔡衍明雖親自出席，中天新聞台仍難逃被關台的命運。（陳卓邦／多維新聞）

過了僅僅兩天，台灣陸委會在例行記者會上又向在台內媒提出警吿，副主委兼發言人邱垂正表示，內媒「在台租借攝影棚錄製節目，違反台灣相關規定，如未停止，將依法處理」。若將兩件事情相提並論，或可看出台灣長期以來所自豪的言論自由與新聞自由，在當前反中抗中至上的氛圍中，遇到「中國」就會轉彎。

這些爭議不僅在台灣社會激起相當多的正反爭辯，北京當局隨後也來摻一腳。大陸官媒「新華網」就發表了一篇題為「民進黨只會拿媒體開刀」的時評，評論指出，民進黨政府「編造理由禁止大陸駐點媒體在台租借攝影棚錄製談話性節目，羅織罪名否決台灣中天新聞台換照案，一向號稱善待媒體、鼓吹新聞自由的民進黨，讓世人看到的卻是動不動就拿媒體開刀」。民進黨政府被其指稱的極權政體批判戕害媒體與新聞自由，看來不禁令人覺得莞爾。

其實，在蔡英文政府首屆任期中，一開始表現出的是十分歡迎內媒駐台的態度。在2017年1月的一則新聞稿中，陸委會表示「兩岸新聞資訊對等傳播，有助於雙方人民相互了解，政府一向支持推動兩岸新聞媒體的互動與交流，並歡迎中國大陸記者依相關規定來台進行專業活動，了解台灣社會發展現況」。但這種態度旋即因為兩岸的爾虞我詐、台灣一面倒向美國、以及民進黨大打「抗中」牌以求取勝選的思維改弦易轍。

NCC18日召開委員會議進行實質審查，做出不予換照決議。圖為中天電視台外觀。（中央社）

據瞭解，邱垂正強調，陸委會過去認為開放內媒駐台是為了增進彼此互相理解，然而如今兩岸的緊張狀況迫使台灣方面必須嚴格縮緊限制。但陸委會官方的回應，其實仍存在着問號，對兩岸來說，不是更應在當前彼此互不信任的情況下，通過少數還存在的交流管道持續互動，而不是隻會一味防堵，一旦壓力過大，防堵的牆終究會倒。

從不準中天換照、到再次傳出欲對內媒記者開鍘的訊息，民進黨過去高舉的言論自由、新聞自由等進步價值被一巴掌拍落在地，這些主張恰恰就是當年黨外人士與創立民進黨的眾多前輩們自詡與國、共兩黨不一樣的地方，但這些人可能萬萬沒想到，他們的民進黨後輩看來只想效法當年的國民黨以及共產黨。

風水輪流轉，高舉自由民主人權大旗的民進黨竟落得被「極權北京」嘲諷的下場，事情的發展看來不禁令人搖頭，套句周杰倫一首「回到過去」中的歌詞：「想回到過去，試着讓故事繼續」，不知道如今的民進黨是不是想回到過去的黨國年代 試着讓綠色獨裁繼續？

NCC召開中天換照案聽證會時場外許多民眾聚集抗議，並提及因追求完全言論自由未果而自殺的台灣黨外人士鄭南榕。（陳卓邦／多維新聞）

中國大陸有其獨特的政治體制與法律制度，為了維持社會穩定，其從來也未掩飾以國家之力「控制」或「導正」媒體與輿論場的意圖，這可說是中共的「陽謀」；但台灣所謂的自由民主，往往都被特定政黨人士、以及周邊從眾獨霸解釋與話語權。反共媒體還存在於香港、特朗普（Donald Trump）都未把CNN等主流頻道關台，台灣NCC主委卻可以公然去「喬」接替中天52頻道的新聞台，那麼，北京對台灣新聞自由與言論自由的嘲諷，大概也就不是無的放矢了。