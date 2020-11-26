賀電外交：三任中國總理曾祝賀美國當選總統

11月25日，中國國家主席習近平和副主席王岐山，分別致電拜登（Joe Biden）與哈里斯（Kamala Harris，即賀錦麗），祝賀他們當選美國總統、副總統。

值得一提的是，在過去，中國國務院總理趙紫陽、李鵬、温家寶也曾祝賀美國當選總統。這與美國總統既是國家元首又是政府首腦，而中國國家元首與政府首腦分別由國家主席和國務院總理擔任有關。

1979年鄧小平訪美時，鄧小平夫婦與卡特總統夫婦合影。（資料圖片）

1979年1月中美建交後，隨着鄧小平訪問美國，中美關係進入蜜月期。中國領導人致電美國當選總統表示「熱烈祝賀」，這一傳統貫穿整個1980年代。

1980年美國大選，列根（Ronald Reagan）當選總統，當時中國不設國家主席，時任中國國務院總理趙紫陽致電里根表示「熱烈祝賀」。根據目前公開的資料，這是中國領導人第一次對美國當選總統表示祝賀。1984年裏根再次當選美國總統，中國國家主席李先念與國務院總理趙紫陽聯名致電表示「熱烈祝賀」。另外，趙紫陽還致電布殊「熱烈祝賀」他連任副總統。

1988年布殊(George Bush)當選美國總統，中國國家主席楊尚昆與國務院總理李鵬聯名致電祝賀，《人民日報》刊登中國外交部發言人的談話表示「熱烈祝賀」。

1984年，中國總理趙紫陽訪問美國，與列根會談結束後，挽手各自打傘走出白宮。（資料圖片）

進入1990年代以後，因六四事件和李登輝訪美，中美關係降入冰點。根據公開報道，1992年克林頓（Bill Clinton）當選美國總統時，中國領導人沒有致電祝賀，僅由中國外交部發言人在回答記者提問時表示祝賀。1996年克林頓連任總統後，中國國家主席江澤民致電祝賀。

2000年小布殊（George.W.Bush）當選美國總統，江澤民致電祝賀，中國國家副主席胡錦濤致電切尼（Dick Cheney）祝賀他當選美國副總統。這是中國國家主席、副主席第一次分別祝賀美國總統、副總統當選。2004年美國大選，小布殊、切尼連任，時任中國國家主席胡錦濤與副主席曾慶紅分別致電祝賀。

2010年，時任國務院總理溫家寶在紐約和時任美國總統奧巴馬會面。（網絡圖片）

2008年，奧巴馬（Barack Obama）當選美國總統，中國國家主席胡錦濤和國務院總理温家寶分別致電祝賀，時任中國國家副主席習近平致電拜登祝賀他當選美國副總統。2012年奧巴馬連任總統，胡錦濤和温家寶分別致電祝賀，習近平致電拜登祝賀他連任美國副總統。

2016年，北京的賀電外交回歸中國國家主席、副主席分別祝賀美國總統、副總統當選的模式。中國國家主席習近平與副主席李源潮分別致電祝賀特朗普（Donald Trump）和彭斯（Mike Pence）當選美國總統、副總統。