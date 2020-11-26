封殺逾2百款中國App只為報復？　印度對華「在下很大的一盤棋」

11月25日，印度再封殺43款中國App，包括阿里巴巴旗下的支付寶、速賣通（AliExpress）、釘釘（DingTalk）、淘寶直播、騰訊視頻海外版（WeTV），以及在內地市場知名的芒果TV、快手短視頻等。

印度「精準打擊」中國手機業務

包括這一輪封殺行動，印度合共推出4輪「限華令」，涉及約220款中國App，簡單梳理前3輪如下：

一、6月29日，印度電子和訊息技術部公布，將封禁59款手機App，主要由中國企業開發，除了WeChat、TikTok，還有多款知名防毒、修圖、交友App等，包括美圖秀秀等。

二、8月5日，路透社援引3名消息人士，指印度最近幾周又禁用了47款中國App，其中大多是已被禁用App的克隆版或不同版本，但也有小米瀏覽器和百度搜索引擎之類原裝App被禁。

▼▼▼點圖看此前第一批被印度封鎖的59個Apps名單▼▼▼

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三、9月2日，印度電子和訊息技術部公布，擴大對中國手機應用程式的禁令名單，加入禁用118款中國App，包括俗稱「食雞」的手機遊戲《絕地求生》（PUBG）、百度、支付寶等。

這4輪「限華令」呈現幾個特點，一是全部均在6月15日中印邊境衝突爆發之後推出，二是每一次印度的封殺理由都是一模一樣，指控這些應用程式涉嫌損害印主權和領土完整、國防安全、國家安全以及公共秩序，三是帶有「精準打擊」中國在印手機業務的特徵，因為根據OEC所載2018年數據，印度（11%）是中國電話的第二大出口目的地，僅次於香港特區（33.5%）。

有見及此，不少論者都認為，印度的「限華令」意在報復至今仍僵持不下的邊境衝突。

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藉邊境衝突推出對華鷹派措施

必須留意的是，早在今年衝突爆發之前，印度已於4月頒令，對來自與印度接壤國家的外國投資展開篩查，當時即被視為針對中國，外交部亦曾就此抗議，故此到了7月底，當新德里公布鄰近國家的企業若希望參與政府合約競投，需要提前登記並接受安全調查，這時候只不過是重申和釐清原定政策而已。

另外，早於2019年11月，印度於談判最後關頭以尚有「重大懸而未決問題」為由，宣布退出由中日韓3國牽頭的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

復旦大學國際問題研究院研究員林民旺則指出：「在邊境對峙爆發之前，印度就採取了一些反華措施，經濟上同中國脱鈎的表現尤其明顯。印度的策略，實際上想要把中美關係再往前推一步，也就是把中美關係推到一個更敵對競爭的狀態，然後印度就可以『鷸蚌相爭，漁翁得利』。」

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與其說印度出於邊境衝突而報復中國，不如說新德里藉著邊境衝突這契機，乘民族主義情緒高漲之際，將政治和經濟上可能遭遇本地商界和消費者反彈的鷹派措施，一口氣推行出來。

白宮易主或打亂如意算盤

時值中美經貿鬧「脫鉤」，華府企圖重整全球供應鏈，印度的如意算盤即是從中國手上搶下「世界工廠」的頭銜。

除了追擊中國在印手機業務，實則從大處著手，印度在今年11月推出產業扶持措施，目標為吸引外資和建設國際製造業中心，其做法即被印媒認為是在「複製」中國的產業政策；從小處著手，印度標準局（BIS）又針對中國電子產品，嚴格檢核品質，導致蘋果新款iPhone在印進口放緩，致使蘋果在印高層需要保證，繼續擴大在印度的組裝業務。

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回到近期局勢，印度賭的是中美兩國會持續「脫鉤」，華府在防務上經貿上都會有「惠印」誘因，但這一點隨著白官換了新主人，也不變得那麼有保證了。

作為中印邊境衝突伏線的「克什米爾問題」，華府不一定繼續為「堵華」而偏向印度，拜登政府可能會出於人權考慮，反而批評新德里「剝奪」該地區的自治權和公民權；就算講到經貿合作，印度自言尋求對歐美達成貿易協定，但美印之間亦不乏貿易矛盾，例如印度的仿製藥產業就被視為損害美國藥廠利益，四五年前成為華府退出《跨太平洋夥伴關係協議》（TPP）的理據之一，故此如要說服拜登政府「讓利」，恐怕會有相當難度。