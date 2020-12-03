【海外反共華人・四】中共失守外宣陣地　「郭文貴們」呼風喚雨

11月25日晚間，習近平終於打破沉默，電賀拜登（Joe Biden）當選美國總統。但是就如美國現任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）半個月前所宣稱的那樣：美國對中國的強硬態度「還沒有結束」，特朗普政府還有不到兩個月的時間，而即將於2021年上任的拜登對華政策還有很多未知數。

特朗普執政四年，對華政策空前強硬，從貿易打壓到輿論圍剿，可謂無所不用其極。在此背景下，在美反共華人和美國本土反共力量相結合，迅速佔據輿論一角。比如曾經和「爆料革命」領導人物郭文貴、中國國足前主力郝海東在今年六四當天一起宣布成立「新中國聯邦」鬧劇的特朗普前首席策略師班農（Stephen K. Bannon），曾誇讚法論功背景媒體《大紀元時報》稱，「他們用遠超自己體量的氣勢出擊，他們有讀者，他們將成為一股不容忽視的力量。」

無論是被中共通緝的外逃商人還是被取締的宗教，郭文貴和法輪功不是唯二的存在。與眾不同的是，他們在中共驅逐或者追捕之下，不僅沒有低調潛藏，反而成功佔據對華或者說對中共輿論戰場的一角。

2002年11月7日，一位男士在宣傳中共十六大召開及江澤民三個代表理論的廣吿牌前走過。（AFP ）

作為被中國政府通緝的逃亡商人，郭文貴之所以能成功引起外界的注意，首先是他從2017年開始通過Facebook和Twitter這種新媒體平台，藉助各種熱點話題販售自己的評論和觀點，賺取足夠多的關注流量後，在加以各種定期不定期拋出各種充滿離奇、色情和黑幕的「爆料」，滿足常年苦於中共「密室政治」的看客，儘管這種「爆料」真假難辨甚至最終被證偽。

法輪功則是早在江澤民時代就被中國官方宣布取締的組織，其創始人李洪志1998年逃往美國後，法輪功也從一個中共眼中的「邪教」演變成為一支中國境外的反華力量主體。法論功背景媒體《大紀元時報》近兩年的成功策略大致也是如此。

根據《紐約時報》的報道，在2016年至2017年之間，《大紀元時報》創建幾十個Facebook頁面，用吸睛熱話類內容推銷訂閲，將流量帶回其偏向性的新聞報道，並最終「創造了一個全球規模的虛假信息傳播機器，多次將邊緣敘事推向主流。」

拋開法律和道德立場以及各種信息爆料真實性不談，「郭文貴們」對新媒體的運用、對熱點話題的靈敏捕捉，以及對部分閲讀心理的迎合（當然，這種迎合夾帶很多不實信息來滿足某些八卦和窺癖心理），是其成功的關鍵之處。他們能在華文媒體輿論場佔據一席之地，恰恰證明了今天的媒體生態已經不同於傳統媒體獨霸天下的時代，自媒體已經搶奪到自己特有的「咪高峰」。

形成極大反差的是，在這樣的情況下，被這股力量妖魔化的中共以及其外宣系統，卻依然停留在過去的刻板、生硬以及口號化的表達方式之中，一邊拙於應付一邊不思改變。

早在1990年代，中國故事的講述就為西方媒體所壟斷、「中國聲音」缺席國際輿論場這一被動局面，讓中共當時的領導層大為不滿。習近平上台執政後，是將「講好中國故事，傳播中國聲音」作為宣傳思想工作的一大核心目標。但是至今，中共外宣機構從熱衷於「妖魔化」中國的西方媒體手中，中共外宣機構搶回話語權了嗎？

顯然沒有。中共外宣系統對於「講好中國故事」仍然停留在「只講中國好故事」這個所謂政治正確的層面上。這不僅讓中國故事中積極的一面失去了說服力和公信力，更使得自身在應對西方媒體的負面報道時永遠慢半拍，越來越捉襟見肘。

遠的如「一帶一路」，近的如已經在全球傳播了一年多的新冠肺炎（COVID-19）疫情，在美國不斷大肆渲染「一帶一路」使沿線國家揹負沉重債務，以及傳播各種中國實驗室泄露病毒造成疫情的時候，中共外宣媒體只是滿足於做出枯燥乏味的辯護。

2013年8月19日，中國國家主席習近平在北京召開全國宣傳思想工作會議，強調「意識形態工作極端重要」，被稱為「819講話」。（新華社）

以目前仍未結束的新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）「中國人造論」為例，原本只是中國境外幾個明顯外行的猜測妄言，結果中國官方媒體先是迴避，進而也未能及時給出足夠有說服力的回擊，當個別外交系統官員「以牙還牙」——用類似美國極端右翼官員方式稱新冠肺炎病毒可能「美國造」反擊時，反而造成很不好的影響。更諷刺的是，現在西方不少普通民眾更願意相信西媒報端的小道消息，而非中國的「官宣」。

早前的「一帶一路債務說」、「新疆穆斯林集中營」說法之所以流傳並被很大一部分西方人相信，無非大致此類的原因。除此之外，中共外宣另一大弊端是習慣了國內喉舌的政治宣誓式的語言風格和思維框架，老套且說教感十足，給其受眾帶來嚴重的閲讀障礙和有違常識的現實疏離感。

如此循環往復，中共大外宣不僅失去了自己作為媒體的公信力，也毀掉了原本豐富多彩的「中國故事」。當中共號稱自己正努力走向「第五個現代化」的時候，當郭文貴和法輪功媒體都能佔據輿論一角的時候，外宣系統還不自我反思如何打破僵化現狀麼？