【海外反共華人・五】一場生意：郭文貴如何成為「反華鬥士」？

來自中國內地的香港大學公共衛生學院研究員閆麗夢（Li-Meng Yan）的演變過程是由逃亡國外的中國億萬富翁郭文貴和特朗普（Donald Trump）的前顧問斯蒂芬·班農（Stephen Bannon）精心設計。11月20日，《紐約時報》刊登文章，罕見地對文貴與班農兩人如何「導演」，如何利用資金運作和政治影響力，如何指使閆麗夢散佈有關新冠肺炎（COVID-19）疫情的虛假消息，從而實現建立反中共聯盟的過程進行分析。

這是郭文貴反華操作中的最新動作之一。從與中國諸多名人陷入口水戰，到爆料所謂中共高層政治秘聞，再到創辦私人反華媒體，甚至將足壇名宿郝海東推到前台導演「海外建國」鬧劇，直到最近聯手班農打造所謂「流亡病毒專家」閆夢麗，推動新冠病毒起源陰謀論……流亡美國的中國商人郭文貴，不斷給中國共產黨製造麻煩。

郭文貴（又名郭浩雲，Miles Kwok）是中國地產大亨，曾經與中共黨內高級官員有關係，直到大約6年前，因為面臨腐敗指控，他逃離中國。自那以後，他就把自己塑造成一名「自由鬥士」，儘管許多人對他的動機表示懷疑。從最早的在Twitter和Facebook等社交平台發聲，到現在在反華輿論場佔據一席之地，甚至有了自己的發聲平台，反華已然成為郭文貴在美國的生意和重要生存手段。

這一切只有一個目的——不被遣返中國，為此郭文貴可以說無所不用其極。

2015年伊始，中國國家安全部原副部長馬建被調查，中國大內媒體揭開郭文貴「不法」的富商之路。馬建是郭文貴的重要「政治幫手」。郭文貴的政商生態鏈隨着中共反腐的推進崩解，這讓「權力獵手」感到危險已經近在眼前。而隨着《財新》等媒體的系列爆料，他不得不冒險站到台前，試圖挽救其資本帝國岌岌可危的未來，起碼仍然能以一個合法商人的身份在中國繼續存身。為此，郭文貴不惜通過網絡公開向《財新》及其總編輯胡舒立等發難，寄望於模糊真相。

但郭文貴沒有想到，這並非是財新、財經等媒體的個別行為，很多中國媒體都已經注意到這位神秘無比的富豪。中共對政商關係的整頓清潔，也使他的生存空間日漸逼仄。於是「發於畎畝，逐鹿中原，鏖戰京華」的郭文貴，開始了他的流亡生涯。他搖身一變成為「獨自挑戰中共的戰士」。他不斷通過Twitter、YouTube、Facebook等社交平台，將自己包裝成「知情人士」，開始兜售自己的神秘，依靠「營銷」中國政府的各種「猛料」和「黑幕」與中共拉開對峙。流亡美國的郭文貴十足高調，聲稱自己手握中共高層黑料及有中國國家級機密材料。他還極有新意地試着離間中共高層，進行政治上的要挾和訛詐。

不得不承認，郭文貴對媒體炒作的熟稔，對圍觀心理的通透理解，對輿論爆點的起落，都運用到了遊刃有餘的精妙地步。郭文貴的爆料，迎合海外華人的媒體，包括一大堆有反共傾向的獨立網站、YouTube頻道和Twitter賬戶。由於沒有多少可靠的中文新聞來源對網上的傳聞進行事實核查，郭文貴的「爆料革命」也引發了一些西方主流媒體的關注。他還以一名「被中共高層迫害者」的身份混迹於海外民運人士中間，以「積極參與民主運動，推動依法治國，倡導民主自由法治」的形象獲得民運人士的支持。

2017年4月23日，重慶市公安局舉辦案件通報會，通報破獲一起偽造國家機關公文案，揭開了郭文貴授意和指使犯罪嫌疑人陳志煜、陳志恒偽造國家機關公文的真相。（央視視頻截圖）

但顯然，郭文貴高估了自己的議價資本和議價能力。除去在爆料早期吸引了部分海外華文媒體和西方媒體的追捧，以及短暫刺激反華人士和民運團體的熱情外，其不斷被證偽的爆料，也逐漸讓他從粉絲雲集變成無人問津。

針對郭文貴的爆料，《紐約時報》在評價郭文貴和他的爆料時，也曾明確指：「郭文貴的指控未經證實，他的一些說法甚至是荒誕的，很容易被揭穿。」他依舊是榜上有名的紅通逃犯，名下的各類資產則不斷被調查，過往的違法行為也相繼遭起訴。就連曾經一度支持他的海外民運組織和一些海外民運人士，也早已與他劃清界限。

2017年，郭文貴被爆出為了應對即將到期的美國簽證，其與助理密謀賄賂美國官員偽造材料的錄音在網上曝光。接着其助理團隊紛紛出走，其中還有一位女助理返回中國訴其強姦。中國國內資產被封、其團隊核心成員離去，曾經靠着社交媒體博出位的熱度也逐漸褪去，郭文貴在無法繼續依靠製造輿論聲量為自己贏得關注之後，於是只能尋求自救的另一條路。

郭文貴的學習能力也是驚人的，他稱得上最名副其實的「權力獵手」，對權力的理解和利用遠超常人。在社交媒體遭遇敗績之後，郭文貴開始尋找新的出路——聯手美國總統特朗普前心腹班農，用其白宮背景「拉大旗作虎皮」。一個因涉嫌洗錢、賄賂、金融詐騙等罪名而流亡美國的落魄人士；一個以反華態度強硬著稱的失意美國政客，可謂一拍即合。他們利用郭文貴出資1億美元設立的基金，「專門幫助在中國受到當局以法律名義迫害的中國人」，班農在郭文貴基金會中擔任名譽主席。

失去了社交媒體的發聲渠道——YouTube、Facebook，Twitter相繼關閉和禁言郭文貴的賬號，郭文貴和班農成立了自媒體公司，對中共進行政治攻擊。他不斷在自己運營的媒體上散佈同樣的「爆料」，這些媒體包括視頻平台GTV和GNews網站。據在線數據提供商SimilarWeb的數據，郭文貴旗下的兩個網站的訪問量，已從2019年12月的不到500萬次，激增至上個月的1.35億次。郭文貴的爆料迎合了海外反華人士需要以及人們的獵奇心理。

2018年11月20日，郭文貴在紐約召開記者會，班農在郭文貴基金會中擔任名譽主席。（ AFP）

郭文貴和班農還共同導演了「新中國聯邦」立國鬧劇，中國足壇名將郝海東、葉晨穎夫婦成為這場鬧劇的主要演員。很明顯，在中美對抗的大背景下，他們感覺自己有了政治操弄的空間，以期博取更多的眼球，獲取政治籌碼。但現實是，民眾和輿論對他們的動作已經不再關心，成立所謂「新中國聯邦」成為政治鬧劇。只不過，郝海東夫婦——一個是可以載入中國足球史的殿堂級人物，一個入選羽毛球世界聯合會名人堂，成了郭文貴們政治鬧劇中的「棋子」，一世英名毀於一旦，可悲可歎。

一計不成，再生一計。本文開頭提到的閆麗夢，成為郭文貴和班農共同打造的攻擊中國的「工具人」。閆夢麗原本為香港大學公共衛生實驗室一名普通研究員，甚至都沒有機會接觸新冠病毒的研究。他們將閆麗夢送上了飛往美國的飛機，為她提供了住宿，指導她如何在媒體上露面，還幫助她聯繫了美國人氣保守派電視節目主持人的採訪，透過閆麗夢及其毫無根據的病毒來源理論，實現其反華的政治目的。郭文貴政治操弄，契合了美國日益高漲的反華情緒，特別是在特朗普政府治下。

如果說最初郭文貴只是為了「保命、保財與復仇」的話，那麼，6年時間過去了，郭文貴已然將反華做成了生意。只不過他人的生意是為了盈利，但郭文貴的生意目的只有一個，那就是獲得政治庇護，竭盡所能不被遣返中國。

但問你題在於，經過這些年不斷地自我消費，郭文貴已經「登不得大雅之堂」，即便在美國積極的反華力量眼裏也已毫無利用價值。因為，即便在特朗普對中國的極限施壓下，郭文貴也沒有成為中美之間討論的話題，更沒有成為美國用來打壓中國的「工具」。他似乎在「勇敢」地對抗中共，但實際上不過是在自欺欺人罷了。這是郭文貴的宿命，也是他的悲哀之處。

郝海東和他的現任妻子葉釗穎，成為郭文貴反華生意的「工具人」。（微信公號@福潤澤郝海東專屬農場）

8月20日，郭文貴的重要反華拍檔和合作夥伴班農，在郭文貴的遊艇上被捕。班農被捕後，郭文貴隨即發表聲明稱，自己與班農的確在為中國爭取自由與民主上是「強大的盟友」，但強調與班農遭起訴一事沒有相干，暫不評論。在聲明最後，郭文貴還不忘「黑」一把中國稱：美國政府與中共政權不同，有無罪推定、公平審判與公正的法官。

就在班農被捕前一天，美國《華爾街日報》獨家披露，據知情人士透露，與班農和郭文貴有關聯的一家媒體公司GTV Media Group今年春天通過私募融資3億多美元，目前該公司受到了聯邦和州政府的調查。報道引述了一些「知情人士」的描述，稱FBI的調查方向為郭文貴本人以及那些資助他在美國媒體活動的資金，包括他與班農的合作。

班農被捕後，郭文貴在「切割」聲明中，還特別提出，班農因為此項「無關」的調查無法再擔任旗下GTV 媒體的董事會成員。美國有線電視新聞網（CNN）報道，聯邦政府對班農提起訴訟，這對班農來說是個壞消息，可能對很多人來說也一樣。「很多人」裏面自然包括郭文貴。相較於其他人，班農的被捕，對郭文貴而言或許更致命些。

作為可能是中共建政以來最「知名」的一名逃犯，一度成功圍獵權力的郭文貴，確實有其過人之處，但當他信用破產，最終難逃跳樑小醜的命運，在沒有可供反華陣營所利用的價值之後，恐怕他的反華生意離「破產」也將為時不遠了。借用郭文貴的口頭禪：一切才剛剛開始。