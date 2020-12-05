【海外反共華人・六】與極端右翼合流　法輪功在美成功的背後邏輯

進入21世紀第二個十年後，中美兩國之間的關係迅速惡化。約在20年前被迫離開中國的一個民間組織——法輪功，卻在此期間迎來命運的轉機，尤其是在現任美國總統特朗普（Donald Trump）即將結束的4年任期裏，迅速成長為美國政壇局勢演變與中美大國關係的一個重要參與者。 在這段時間裏，法輪功究竟經歷了什麼？

2020年10月27日，美國《紐約時報》發表了記者Kevin Roose耗時8個月調查撰寫的文章「《大紀元時報》：從反華小報到右翼影響力機器」，呈現了該報影響力在近幾年顯著擴大的一些軌迹。

《大紀元時報》只是法輪功組織媒體矩陣的其中一環。其在美國的日漸風行，既得益於對新興網絡媒體技術的適應與操弄，也反映了其所依存的當下美國社會土壤環境正在發生深刻變化。不論是美國極端右翼、民粹主義、反智主義、陰謀論的崛起，還是法輪功組織的《大紀元時報》等媒體的流行，都是對人類文明的巨大嘲諷。

逃離中國後的耿耿於懷

法輪功是一種氣功修煉法，又名「法輪大法」、「法輪佛法」，以「真」、「善」、「忍」三字訣為核心功法理念。該功法是由李洪志所創，1992年5月開始對外傳播。

李洪志是中國吉林長春人，生於1951年5月13日，在1998年獲得美國永久居民身份，現在美國生活。法輪功的修煉者稱他為「李老師」或「師父」，也有民眾稱其為「李大師」。

中國改革開放之初，民眾整體受教育水平較低，思想輿論環境寬鬆獵奇，社會中出現了追捧氣功、特異功能的熱潮。法輪功創立後，一時風迷，信徒雲從，但由於其理念具有偽科學成分以及很強的組織性，成為中國社會秩序裏的一個巨大變量，並和中國政府之間發生了嚴重衝突，被定性為「邪教」，於1999年被取締，其骨幹成員紛紛逃往大洋彼岸的美國。

中國改革開放之初，社會風氣寬鬆獵奇。（VCG）

此後法輪功逐漸失去中國這一最大的信眾市場，一度陷入困境，未料能夠苦撐10多年，更令許多人感到意外的是能夠在異域他鄉的美國「東山再起」。其中關鍵訣竅就在於媒體宣傳。

法輪功組織主要成員在美國紮根幾年後，逐漸重整旗鼓，在美國紐約州建立了一處中國唐代風格的建築羣——龍泉寺，以之作為新的總部。但中國一直是法輪功組織念念不忘和耿耿於懷之處。

由於不被中國政府所允許，甚至「法輪功」三個字都成為了人人喊打的敏感詞，法輪功在中國的傳播轉入了地下。在很長一段時間裏，中國人在超市、菜市場等地交易時，偶爾會收到一張印有「法輪大法好」、「真善忍好」、「天滅中共」等字樣的1元、5元或10元人民幣紙幣。也有許多人在某一天天亮後，會在路邊的某個電線杆上發現類似塗鴉。

此類操作除了凸顯法輪功遠不如從前的存在感，實際效果相當有限，幾年後便在中國境內幾近絕迹。不過，其在中國境外卻採取了技術水平高明顯了許多的另一種打法。

從拒絕中國治理到擁抱美國右翼

法輪功學員們創辦了一系列媒體，如主打文字報道的《大紀元時報》、主打視頻報道的新唐人電視台、主打廣播報道的希望之聲廣播電台等。尤其值得稱道的是，法輪功的學員開發了多款翻牆軟件如自由門、無界瀏覽，用於滲透中國網絡防火牆。

在許多年裏，這些免費軟件與中國網絡監管手段相互競技，成為中國境內民眾進入國際互聯網的一個重要渠道。法輪功的呼聲與主張，也得到了優先傳播。由於中國網絡輿論的封閉，海外華文世界對中國的了解幾是一片空白，法輪功及時填補了這種真空。

中共主管意識形態、政法系統的官員是迫使法輪功離開中國的主要執行者，因此一直受到該組織的猛烈批判。而其對中國政治尤其是部分領導人的醜化與渲染，難以被證實且聳人聽聞的的指控，很大程度上塑造了中國境內翻牆者對中國的觀感，並深刻地影響了海外華文網絡世界的輿論生態。中共在海外網絡輿論中非常不受歡迎，法輪功的技術與媒體長期以來的負面宣傳其重要原因。

中國海外華人長期缺少了解中國國情的直接渠道。（VCG）

不過，《大紀元時報》等媒體對中共的強烈敵視態度，可能影響到了報道的客觀性。《紐約時報》報道提及《大紀元時報》對新冠病毒（SARS-CoV-2）的報道時稱，「這些報道中有些東西是真的。其他的則是推銷誇大或虛假的說法，比如一個未經證實的理論，即病毒是在實驗室中製造出來的，是中國生物戰戰略的一部分。」

《紐約時報》指「該組織及其附屬機構的壯大，一定程度上是依靠簡略的社交媒體策略，推銷危險的陰謀論，並淡化它們與法輪功的聯繫。《紐約時報》甚至引述了《大紀元時報》前員工Genevieve Belmaker的話稱，「（《大紀元時報》的）道德目的已經沒有了」，她覺得該報現在的做法與法輪功真、善、忍的核心原則背道而馳。

但是不論如何，《大紀元時報》都正在美國這片土地上取得前所未有的關注度與影響力，引起《紐約時報》的重視也是起因於此。據《紐約時報》報道稱，「它在特朗普的內部圈子裏也開始影響力日增。總統及其家人在社交媒體上分享了來自該報的文章，特朗普政府官員坐下來接受其記者的採訪。8月，一名來自《大紀元時報》的記者還在白宮新聞簡報會上得到提問機會。」

《紐約時報》認為，《大紀元時報》在2016年和2017年進行的兩次變革，一是支持特朗普，二是下注Facebook，從而使其從一份在紐約的街角免費派發的「有反華傾向的低預算小報」，轉型為美國最有影響力的電子出版商的關鍵，併為成為「右翼虛假信息主要提供者鋪平了道路」。

法輪功在20年前遠渡重洋，如今則選擇了擁抱美國政治的轉變，跳進了美國左右博弈的洪流。

美國正在面臨左右尖鋭對立的問題。（路透社）

2016年正值美國總統大選，對中國展示了強烈批評態度的特朗普似乎成為法輪功拋向中共之矛的相助之力。《大紀元時報》的另一名員工Steve Klett稱，「他們似乎以一種近乎救世主的方式，把特朗普視為會導致中國共產黨滅亡的反共領導人。」

為此，法輪功媒體矩陣與特朗普當選美國總統所依賴的美國右翼民粹主義和特朗普前首席策略師班農（Stephen K. Bannon）的合作，也就成為水到渠成之事。據悉，在2019年班農和新唐人電視台製作了一部關於中國的紀錄片。班農透露，他會報出一個數目，新唐人電視台會表示「這個數目對我們來說沒問題」。《紐約時報》報道聲稱《大紀元時報》資金雄厚，但又表示「報紙的錢是從哪裏來一直是個謎」。

法輪功美國「復興」的深層原因

不論是在中國還是在美國，法輪功及其相關方的興或衰，既與其自身相關，更是其所在的社會環境和形勢變化的結果。法輪功逃離中國之後，重回故地已無可能。其在當下的這次「復興」，主要原因就在於美國國內極端右翼、民粹主義、反智主義、陰謀論，以及對外保守主義的大行其道。

在很多美國右翼民粹主義者的設想裏，美國經濟社會問題與自身經濟生活水平的下降的一個重要原因是在於美國之外，認為是中國搶走了美國工人的飯碗、佔了美國的便宜。其與法輪功都有的對中國的憤怒，是兩者合流的內在原因。

美國右翼民粹主義被視為特朗普的堅實後盾。（路透社）

在美國右翼民粹主義者看來，鮮有代表其發聲的美國媒體，特朗普本人更是經常直呼美國媒體為「假新聞」。法輪功媒體矩陣又一次填補了一種輿論真空，即成為對現狀不滿的美國右翼民粹主義的一個發聲筒。這是法輪功相關媒體迅速進入美國媒體主流的關鍵背景原因。

對社交平台臉書的充分利用則是法輪功媒體矩陣的一項重要優勢。《紐約時報》調查發現，《大紀元時報》及其附屬公司採用了一項全新的戰略，包括創建數十個Facebook頁面，發佈令人愉悦的視頻和誘人的標題黨新聞，然後用他們來獲取訂閲，並將流量帶回至其具有黨派性質的新聞報道中。

2015年，因為Facebook改變了用戶新聞推送中的算法，《大紀元時報》再度做出調整。據報道，《大紀元時報》記者每天發多達5篇文章，以尋找能瘋傳的話題，而且通常用一些低俗的標題。

然而不論如何，法輪功從1992年誕生至今已經歷時近30年，在中國的「失敗」之後卻在美國迎來了一場「復興」，其所依存的社會環境與形勢變化是更值得注意的方面。如果說該組織確屬「邪教」，而這種「邪教」的成功，無疑說明其所在之處的問題。