兩岸觀察：制定「台獨黑名單」　北京武統台灣要加速了嗎？

北京不僅研究制定頑固「台獨」分子名單，而且公開進行了承認，這次北京不是「放空炮」而是動真格的了。北京時間11月25日，北京負責處理兩岸關係的大陸國台辦發言人，正式對外公開了上述消息。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11月25日稱，北京將持續採取精準打擊措施，依法嚴懲「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者。那些涉「獨」言論囂張，謀「獨」行徑惡劣的「台獨」頑固分子，包括在島內外組織、策劃、實施分裂國家活動的首要分子及其金主等主要支持者，都必將依法受到人民的審判和歷史的懲罰。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮證實「台獨清單」一事，引起兩岸媒體熱烈討論。（微博＠國台辦）

「研究制定『台獨』頑固分子清單，針對的是極少數『台獨』頑固分子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞。」這位發言人稱。將「台獨」分子和台灣同胞進行區分，是北京兩岸政策一貫做法。

外界注意到，北京制定的這份「台獨黑名單」裏，不光囊括「台獨」頑固分子，還包括背後金主，十分具有針對性，將針對台獨的打擊面進行了擴展，可謂釜底抽薪。也就是說，以後北京將不再容忍一些人「吃飯砸鍋」的行經，一方面在大陸賺得盆滿缽滿，一方面又與「台獨」勢力你儂我儂。

如果說北京之前針對台獨的打擊，只是停留在口號和政治層面，那麼，這份「台獨黑名單」的制定表明，北京針對台獨頑固分子以及背後的金主的打擊，將真正落到實處。觀察家指出，北京對台的最新動作，吸取了香港的經驗教訓，要從根本上瓦解台獨勢力。針對台灣問題，北京已將敵我矛盾和人們內部矛盾進行了明確的切割，未來面對台獨，北京將更加強硬。

中國的《反分裂國家法》和《國家安全法》都強調，中國的主權和領土完整不容侵犯和分割，台灣是中國的一部分，任何違反有關法律，不履行維護國家安全義務或者從事危害國家安全活動的個人和組織，將被依法追究法律責任。

中國《刑法》第103條對「分裂國家罪」作出具體規定：「組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。

觀察人士指出，北京制定「台獨黑名單」的意圖很明確，那就是打擊「台獨」勢力，警醒台灣民眾，推進兩岸統一的進程。2017年11月中共十九大上，中共領導人習近平在報吿中說：「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去。」這自然不是說說而已的。北京已經開始致力於實現台灣的統一。也就是說，統一台灣，已經不再停留在口號層面。

2019年初，《吿台灣同胞書》發表40周年紀念會上，習近平拋出探索「一國兩制」台灣方案的橄欖枝——我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。

習近平2019年1月2日在《吿台灣同胞書》發表40周年紀念會上講話，台灣民眾在街頭觀看直播。（中央社）

但過去將近兩年時間，習近平的對台喊話，沒有得到任何方面回應。目前，和平統一台灣最大的問題在於：北京根本找不到和平談判的對象。沒有談判對象，那麼，就只剩下武統的選項。但現在看來，北京並沒有急迫到要馬上採取武力統一台灣的時候。當然，前提是台灣不觸動北京對台動武的紅線。

鑑於當前兩岸關係的緊張，以及中美世紀博弈下的兩岸政治對抗，對頑固「台獨」分子實施精準打擊，是北京自然和必然的選擇。離間計也好，攻心計也罷，這只是北京推進國家統一進程的開始。至於是武統還是和統，需看台灣當局的選擇。無論如何，北京公開承認制定「台獨黑名單」，對於台灣而言並非積極信號。台灣社會，可能真的到了作出選擇的時候了。

「要是中共哪天真的打過來怎麼辦？」「那就投降啊！」台媒10月25日報道，台灣法務部調查局南機站調查員餐敘時，席間有調查員聊天問大家，「如果中共真的打來怎麼辦？」與會的某高階主管答，「中共打來我就投降啊！」上述對話，引發該部門的督查處於上週大動作的前往涉事分站，約談相關與會者。

事實上，「打來就投降啊」，道出了很多台灣人的心聲，筆者不止一次從台灣年輕人口中聽到過相同的言論。但問題在於，他們的想法可能太過於天真了。筆者在此前文章《兩岸觀察：台灣青年「願意上戰場」表象與現實》當被問及，你願不願意看到台灣被大陸統一時，大部分人的答案是：「不願意」；但當被問及：解放軍如果真的來了你怎麼辦時？大部分人都會選擇「那就投降嘍」。這是台灣社會普遍存在的撕裂現實和投機心態。

如果真的到了「打來」的那一天，恐怕不是一句投降那麼簡單。戰爭絕非兒戲，一旦戰爭機器開動，不是一句投降就可以平息事態的，是要付出鐵與血的代價的。之於被北京認定為的頑固台獨分子，如果真到了那個時候，恐怕很難逃脱法律的審判，這絕非危言聳聽。