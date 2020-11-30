替「中國加油」童書下架　台灣失去人情的思想檢查

民進黨籍的台北市議員陳怡君與台南市議員陳怡珍近日不約而同的將問政矛頭指向一冊名為《等爸爸回家》的繪本童書，指這本共44頁、由大陸長江兒童出版社出版的繪本內頁出現「中國加油」、「武漢加油」等字樣，是中共享來「大外宣」、「統戰」的書本，批評台北市政府、台南市政府圖書館竟然不察，將該繪本安上「美化中國（大陸）防疫，洗紅兒童思想」罪名。 台北市因此決定緩購再議，台中市、台南市原先已將該童書上架、開放借閲，也決定下架，新北市政府則決定不中止開放借閲，但會再召集選書委員開會討論。

台灣童書《等爸爸回家》內容有「中國加油＂、「武漢加油＂等內容引發爭議。(Facebook@陳怡珍)

根據台灣購書平台「博客來」網站介紹，《等爸爸回家》繪本旨在「希望喚起更多人對如瘟疫般的疾病有更多認知與對抗病毒的醒覺，致敬在防疫一線的醫護人員」；民進黨台北市議員陳怡君在其Facebook說明這本繪本的「統戰」性質時簡介，繪本的故事是在描述一位爸爸是忙碌的醫生，原本答應過年要在家陪伴孩子，但不幸在病毒襲擊城市下，他的父親為了拯救城市，於是在國際救援下為城市而努力。

在未戴上有色眼鏡、心理正常的情況下，《等爸爸回家》希望藉由孩子等待父親返家團聚卻等不到的「同理」投射，引導兒童了解新冠肺炎的可怕及醫療人員的辛苦與無私貢獻，因此感謝醫療人員及其家屬的犧牲，盡而減少日後再發生未知的疫病大流行時對醫療人員及其家屬的歧視，從這個視角來看，這冊繪本對於發揚人性光輝、教育兒童了解善良、犧牲、感謝、反歧視及親情温暖等「普世價值」大有幫助。

如果《等爸爸回家》繪本內容場景是東日本大地震或土耳其大地震，爸爸的角色設定變成深入災區的第一線救災人員，「中國加油」變成「日本加油」或「土耳其加油」，加上「非共產黨的」出版社出版的，相信在陳怡君、陳怡珍等年輕民進黨人心中肯定是一本優良繪本；又或者，因為不會有「宣傳效果」，根本不會進入陳怡君、陳怡珍等人的眼界內。

日本首相安倍晉三於2018年2月8日致函慰問花蓮地震，首相官邸臉書放上安倍晉三題字「台灣加油」的照片。（圖源：Facebook「首相官邸」）

不過，因為繪本末尾的「中國加油、武漢加油」文字，這冊本來將被台灣各縣市圖書館納入「館藏」的優良繪本，變成陳怡君「臉書」文章中「為中國(大陸)宣傳、美化武漢肺炎疫情」的大外宣、統戰童書，陳怡君甚至還假託家長名義，指家長們擔心孩子們閲讀後將因此「無法分辨是非」。

要知道，地震、颱風、洪泛及疫病大流行等人災、人禍之所以無情，是因為其發生的時間、規模及其造成的人命死傷及財產損失難以預測，且不分國籍、人種、宗教信仰，對災害、疫害現場人們造成的痛苦更非旁人所能想象，但人類文明之所以仍克服這些災厄持續發揚，除了科技的進步，濟弱扶傾、救人於危難、相互扶持的「人性光輝」，才是真正的關鍵。

所以當東日本發生大地震、海嘯時，台灣人的慷慨解囊才會讓日本民眾感懷；所以當愛琴海發生地震讓土耳其嚴重受災，希臘會擱下「主權」爭議對土耳其人民遞出橄欖枝，原本瀕臨戰爭的情勢瞬間降温，兩國人民才又想起彼此是「命運共同體」。

新冠肺炎無疑是本世紀到目前為止最嚴重的疫病大流行，發行《等爸爸回家》的長江兒童出版社設址於湖北武漢，對於武漢封城之苦及大陸各地醫護自願者的犧牲、無私奉獻，甚至在疫情暫歇前對「湖北人」的歧視，感受應最為深刻，這冊繪本也因此能夠將疫病流行期間的「人性光輝」刻劃得如此深刻，文本收尾處的「中國加油」溶入了對醫護人員的感謝及災區人民對未來的期許等諸多複雜情緒，主旨無涉「對台統戰」，遑論「美化疫情」，更別說會事先預想到可能成為台灣圖書館館藏的優良繪本。

說到底，「中國加油、武漢加油」本來無意「洗紅」台灣兒童思想，台灣圖書館是否將《等爸爸回家》列入館藏，也從不在北京的考慮之內，一切只是「台獨」的「被迫害妄想」。