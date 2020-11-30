「太極大師」馬保國被批招搖撞騙　官方「打假」一石二鳥？

自詡「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國，今年5月與民間武術愛好者王慶民切磋的過程中快速被KO，再加上「不講武德」等經典語錄，令他成為內地網民的惡搞對象。官媒《人民日報》周六（28日）發表評論文章指出，馬保國的一些言行，實際上就是譁眾取寵、招搖撞騙，說到底是一場鬧劇。 內地短片平台「嗶哩嗶哩」（B站）則於29日發出公告指：「自即日起將嚴格限制、審核、管理馬保國相關視頻內容。」

「不講武德」、「耗子尾汁」金句街知巷聞

馬保國之作為具爭議人物，可不是一朝一夕的事。早在2017年，他曾經約戰有「格鬥狂人」之稱的徐曉冬，但就被指於決鬥前一刻報警，致使比武一事告吹。馬保國本人否認之餘，並展示掌中「太極球」以證明其功力，還稱是相當於「高壓鍋上的通氣閥」，但就被醫生批評為「瞎吹」，懷疑所謂「太極球」就只是普通的神經纖維瘤。

重溫馬保國與王慶民比試過程（「武林門派」存在嗎 解密中國傳統武術的虛與實（上））：

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綜合其過往言行，馬保國以一代宗師自居，自稱以其中國武術擊敗海外格鬥高手，但其所上載過招影片的真實性存疑之外，他本人近年還曾試過被打得「口腫臉腫」，以及當眾在擂台上被50歲的王慶民於30秒內連續擊倒3次，昏迷了長達兩分鐘。

馬保國在每次「出事」之後，都有一番令人尷尬的辯解說詞，例如指控對手偷襲「不講武德」，繼而拋出一堆似是武俠小說招式的名詞，始終堅持以大師傅的形象活躍於公眾面前，指點針砭「武林」。有見及此，不難想像馬保國會成為網絡世界的惡搞對象，尤其是他還是位「金句王」，如「耗子尾汁」（「好自為之」的訛音）一語便廣為流傳。

B站：批評諷刺逐漸走向娛樂化

講輕的那一邊，馬保國所作所為已是敗壞國術聲譽，嚴重起上來更是官媒所指責的「招搖撞騙」，那為甚麼官方會選擇在此時才介入呢？這可以從B站的公告裡看出一點端倪。

【圖輯】馬保國最近成為內地網民的惡搞對象（狠批馬保國「譁眾取寵、招搖撞騙」 官媒：「審醜」傷害社會風氣）：

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公告的內容表明，問題不在於用戶製作諷刺短片，更不在於批評馬保國本人，真正引發限流的關鍵在於：「我們發現有些商業機構，想利用馬保國現象的熱度，炒作並收割流量進行謀利，我們堅決反對這樣的價值觀和行為。」與官方口徑一致，B站針對的不是「作為個人的」馬保國，而是「作為傳媒現象的」馬保國：「對馬保國的批評諷刺逐漸走向娛樂化，價值觀被稀釋。」

甚麼是「遵循公序良俗」？甚麼是「正確的價值觀」？在娛樂文化領域，官方近年來都致力掌握話語權，避免被其口中的「資本」所帶偏帶歪，所以消極一面就有限制「宮鬥劇」的製作數量和形式，積極一面則指導製作「主旋律電影」，抗日和抗美援朝作品亦大批地應運而生，其間更吸收民間輿論意見，持續提升品質推陳出新。

是次「馬保國現象」雖則屬於比較消極的一面，但就反映同樣的官方思路：馬保國自取其辱成為「笑料」是一回事，但當笑話鬧得太過份太喧賓奪主，被官方判斷為失去警世勸喻的效用，甚至淪為純粹的商業炒作，在各式各樣的二次三次創作中翻炒再翻炒，為惡搞而惡搞，為無厘頭而無厘頭，這就是有違「公序良俗」的娛樂化現象了，官方於是乎要出手以維持正當風氣和正確品味。

2013年「天山武林大會」引發爭議，被譏諷為「角色扮演大賽」（【解讀．馬保國】中國武術的武俠情意結 神功 絕招與門派的營銷）：

「實戰是檢驗武術的唯一標準」？

認不認同管制尺度都好，這就是內地傳媒和娛樂產業的張力所在，下至普通用戶，上至電影巨企，都必須顧及到官方框架的既定空間和潛在延展，跟從摸索出來的規之餘，也要隨機應變地吸收官方正統原素，從中發揮創意，所謂「馬保國現象」則是一個「反面典型」，代表「舞弄」題材得過了頭時就會撞板碰釘子。

另一方面，武術一向是國粹之一，國民對此帶有深厚民族情意，所以更加令「馬保國現象」更為棘手，一方面是馬保國言行不當之地步，理應遭受廣大社會諷喻指責，以矯正業界浮誇歪風，但另一方面是馬保國連累國術，整個「武林」遭到「一竹篙打一船人」的惡搞待遇，批評者直言中國武術「中看不中打」，與海外實戰搏擊不能相比。這些過火言論確是既內容偏頗，又損害國術愛好者的感受以至民族情懷。

內地官方常將「打鐵還需自身硬」掛在嘴邊，國術中人也應該要理解這一點。中國武術的形象千差萬別，有武俠電影所引起的公眾想像，有專門養身健體的流派，有諳於實戰招數的格鬥者，重點在於各自要有相對清晰的劃界和定位，不能夠籠統地一概被歸納為「實戰是檢驗武術的唯一標準」，更不容許害群之馬利用民族情感和國術聲譽以誇大其詞譁眾取寵。

若果官方和業界不從這一方面下功夫，重塑國民眼中的中國武術，相信「馬保國現象」還是會層出不窮。