拋棄特朗普　強人政治褪色？

「拜登（Joe Biden）也許不是班上最聰明的那個同學，但一定是最受歡迎的那個」，11月26日《鄧小平時代》作者傅高義（Ezra Vogel）在一次媒體會議中講述當下的中美關係，並吿訴人們美國人為什麼接納了「正直的好人」拜登。

儘管當下特朗普（Donald Trump）與拜登尚未完成權力交接，但特朗普時代結束已經毫無懸念——當然，他的「影子」不會這麼快從美國政壇消失。

作為一個特立獨行的美國總統，特朗普應該會在美國曆史上留下濃墨重彩的一筆，如果理查德•霍夫施塔特（Richard Hofstadter）還活着，他應該很願意在出版其《美國政治傳統及其締造者》的修訂版本時為之單獨闢一章。

特朗普在美國政治中是一個不容迴避的異數，無論在什麼情況都不失強硬姿態。圖為大選期間拜登支持者「抹黑」特朗普的招貼，上面是特朗普的名言「You're Fired！」（AP）

在這本著作中，霍夫施塔特從美國的開國「先賢」一直寫到富蘭克林•羅斯福（Franklin Delano Roosevelt），但只是從中選取了那些影響美國曆史進程的總統，尤其是如林肯（Abraham Lincoln）、羅斯福等政治強人。

這並不是說特朗普的貢獻可以與之匹敵，而是說他的確憑藉一己之力「加速」了一個時代的到來，「提前」給美國政治傳統和世界的本來秩序帶來影響深遠的衝擊。尤其是對於中美關係，是他的商人性格和個人信條讓中美關係從日常瑣碎的爭吵發展到驚濤駭浪的「競爭」。

霍夫施塔德說，「新政」雖然建樹不多，卻遠遠破壞了舊的思維方式——美國人便比以往更傾向於接受有力的個人領導。也許，對即將吿別特朗普時代的人們來說，這正是他們的心境，至少他們會在一個強有力領導人和一個好人之間經歷着激烈的「心理鬥爭」，就像這次美國大選中所呈現的「膠着」場景那樣。

我們不清楚，如今美國人是否已經足夠厭倦「折騰」，會坦然接受一個「好人」的「撥亂反正」；還是會很快「厭倦」無人改變他們處境的狀態。

這種場景令人唏噓。數年前，在特朗普上台前後，幾個重量級大國比美國人更徹底地期待「改變」，希望一個強有力的領導人來力挽狂瀾。

「塑造」當下世界政治秩序的「強人」們：

那是一個強人輩出的時代。普京（Vladímir Vladímirovic Pútin）對俄羅斯的統治無人可以挑戰，這位從2000年首次當選俄羅斯總統的政治強人已然成為蘇聯和今日俄羅斯歷史上少有的長期執政者，而且預期他的時代仍將繼續。最近有消息稱普京可能因為健康原因而辭職，但隨即遭到克里姆林宮的否認。

而政治世家出身的安倍晉三2012年重出江湖，二度出任日本首相。最後，儘管安倍並沒有完成讓日本「正常化」的目標，但他通過大刀闊斧的經濟刺激計劃讓日本經濟處境改善，在對外關係上也打破了一貫的沉悶。同時，安倍晉三雖然在2020年舊病復發不得不退位讓賢，但他已然成為在任時間最長的日本首相，而且勢必還會對菅義偉內閣繼續發揮影響。

民族主義者印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）稍晚兩年成功當選。在隨後打擊貪腐和改革政府，推行獨立路線和處理與鄰國關係等問題上，莫迪的政治底色表露無遺。同時，人們也清楚地看到了一個強勢的民族主義者是如何試圖將全國的複雜種族文化粘合在一起的。當然，他的努力並不一定成功，而且在對外關係的處理上遇到了瓶頸——中巴對他的軍事冒險予以了迎頭痛擊。

差不多在安倍、莫迪紛紛登台的時候，習近平在2012年秋的中共十九大上登台。後來的故事，大家都看到了，這位紅二代出身的領導人對內推行雄心勃勃的全面改革，展現了強有力的掌控；對外則一改近幾十年的「保守」形象，以更具進攻性的姿態反擊西方的敵對和半敵對行為，尤其是對特朗普政府發起的挑戰堅決予以回擊……目前，中共解除了國家主席任期限制，這讓習近平有可能繼續以中共最高領導人的身份領導中國推行更為大膽的計劃。

事實上，這四五年間，世界格局已經並且正在發生深刻的變化。毫無疑問，這些政治強人是重要的參與者和塑造者——無論是合作還是競爭，他們對既有的秩序改變了太多。不過，隨着安倍、特朗普相繼退出政壇，強人政治的光芒還會繼續閃耀嗎？