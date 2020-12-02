RCEP震撼　對台灣是否真是利多？

成員包含東盟與中國大陸、日、韓、紐、澳的當前全球最大自由貿易協議「區域全面經濟夥伴關係協議」（RCEP）於11月15日正式簽署，雖然自馬英九政府至2016年蔡英文上台以來，加入RCEP也都是台灣的目標，但因為種種因素，台灣「不免俗地」又很自然被排除在外。對此，近來民進黨政府屢屢通過學者專家與官員宣傳未加入RCEP對台灣的好處，但事情是否真的那麼簡單？

當地時間12月1日，曾任台灣前國安會諮詢委員與國策顧問的黃天麟，於台媒《自由時報》上發表題為「RCEP震撼 對台灣是利多」的投書，針對RCEP的簽署，以及隨後習近平表態中國將加入「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）做為目標一事，黃天麟認為必會產生幾項後果。其一，他認為RCEP簽署代表了中國大陸在東亞經濟霸權之確立，對即將上任的拜登（Joe Biden）是當頭棒喝，限縮了拜登調整特朗普的「反中、脱鈎」政策。而拜登調整越少、越慢，對台越有利。

其二，黃天麟表示，RCEP簽署後，全球經濟將一分為二，一個是以RCEP為核心的「數字專制國家資本主義集團」，其二是由美國帶領、對抗RCEP的「自由民主經濟集團」，他認為台灣在自由經濟集團內的產業鏈角色，會更凸顯重要性，有利台灣。

最後，黃天麟認為，中美兩強會由競合走向競爭，而後成為戰略敵人，「印太戰略」、「東亞北約」將在拜登時代形成自由世界全球佈局之一環，台美雙邊貿易協議（BTA）與印太各國之FTA也將順理成章，台灣藉此將可逃脱北京對台的圍堵，不再是亞洲的孤兒。

然而，事情的發展是否會像黃前諮委預想得如此順利，或許仍值得商榷。首先，雖然外界多預估拜登不會調整反中抗中的基調，畢竟這幾乎已是美國共和與民主兩黨、甚至是許多民眾的共識；但是，拜登的處理手法會回到較為傳統的多邊主義與結合盟友的方式，通過眾人的壓力試圖改變北京，更有回到一種如同中國外交部前副部長傅瑩所稱的「既競爭又合作」態度。這樣一來，台灣的重要性就會比特朗普時期時來得小，一旦失去了露出空間，對台灣會是好事嗎？

再者，黃天麟將RCEP歸類為數字專制國家資本主義集團，但試問，難道日、韓、紐、澳也是屬於所謂的專制國家嗎？上列各國在許多領域上其實都與北京有所扞格，不是處處聽命於北京，如此將加入RCEP的國家打成一丘之貉，似乎也有欠公允。況且，就算沒有台灣，西方國家還有一個極力拉攏的印度，不論在人口、市場與發展潛力上，印度或許都還比台灣來得誘人，台灣若還沉溺在過去的美好產業鏈角色而不思進步，優勢終究會變成劣勢。

其三，就算印太戰略與東亞北約成形，與台美BTA要不要簽署又有何干？君不見蔡英文政府甫大張旗鼓宣布自2021年起開放含瘦肉精萊克多巴胺的美豬進口後，然而美國有何實際回應？只不過以國務院名義召開了與簽定BTA沒有關係的經濟對話，要知道，美國與他國簽訂BTA或FTA，主要是美國貿易代表署的工作，但現任代表萊特希澤（Robert Lighthizer）多次否認台美將簽署相關協議，誰能保證新政府的代表就會改弦易轍？

針對蔡英文宣布開放含瘦肉精美豬進口，台灣在野勢力與許多民眾都表達不滿。（陳卓邦／多維新聞）

其實，台灣沒能加入RCEP當然不該妄自菲薄，但也不應只會報喜而不報憂、專心當一個樂天派。經濟部長王美花稱加入RCEP不是蔡政府的目標，但回頭去看2016年蔡英文的就職演說，似乎並非如此；學者官員們對於北京想加入CPTPP也語帶保留，但姑且不論北京，台灣難道又可以說加入就加入嗎？任何事情的發展必定有其正反兩面，沒有絕對的好壞，民進黨政府必定要審慎評估RCEP對台灣帶來的衝擊與後續效應，才能夠讓台灣在眾人夾擊下找到生機。