北京紀念的台籍隱蔽烈士　「刺痛」台促轉會的眼睛？

北京西山無名英雄紀念碑的台灣籍「隱蔽戰線」烈士，11月30日躍上台媒版面，原本沒有台灣人多少關注，不過，倒似乎刺痛了負有調查台灣兩蔣威權統治、白色恐怖時期「轉型正義」重任的台灣行政院促進轉型正義委員會（簡稱促轉會）委員諸公的眼睛。

前民進黨主席施明德。（資料圖片）

事件緣起於前民進黨主席施明德在其個人Facebook以《你們還有臉恥笑中國嗎？》為題貼文，具體點名促轉會沒有資格恥笑北京西山無名英雄紀念碑「搶走台灣烈士」，指促轉會是由一群「沒有專業良心，只懂得政治正確的人所組成」，引起台媒關注。

促轉會之所以會讓施明德如此破口大罵，系因促轉會11月29日於Facebook粉絲頁刊登《當中國來跟你裝熟，怎麼辦？》系列貼圖及文字，說明北京將許多致力於「台灣獨立」、帶領枱灣人民反抗國民黨威權暴政並犧牲的前賢「被成為」 「隱蔽戰線」成員，具體舉出一些實例，指許多被刻在無名英雄紀念碑上台籍「地下黨員」，有其不合理、荒謬性及錯誤百出，欲藉此證明這只是中共一貫的「統戰伎倆」。

促轉會所舉的例子包括1970年發生於台灣台東泰源監獄的政治犯起事，被「獨派」稱之為「泰源起義」的鄭金河、陳良、詹天增、江炳興、謝東榮等5人，也被中共尊為「烈士」將其名字刻在無名英雄紀念碑上，指5人從未到過中國大陸，如何成為中共地下黨員，暗指中共跟台灣反國民黨威權統治、爭取台灣獨立運動前賢「裝熟」，意在破壞「台灣是台灣人的台灣」的莊嚴性。

台灣促轉會早前在Facebook發文，稱「既然你不相信中國的『被認罪、被自殺』，那你怎麼會相信『被英雄』呢？」（Facebook@促轉會）

因施明德與江炳興、謝東榮曾合組反國民黨地下組織（台灣獨立聯盟案），從政後一直爭取將「泰源五義士」尊為「烈士」，由政府給予尊崇、照顧其後代未果，促轉會成立後也未給予司法平復、恢復名譽，反而將台灣烈士當成「反統戰」素材，可以理解施明德的憤怒。

不過，比起施明德怒罵促轉會「沒有良心」，更值得討論的是促轉會為何要製作一系列意在指責北京跟台灣人「裝熟」，讓許多「台獨前輩」 「被成為烈士」的用心。

據促轉會自己的說法，其Facebook圖文的目的在於指出西山紀念碑考證的謬誤，並「回應有些民眾以此來質疑促轉會專門平反共產黨烈士」，除了「泰源五義士」外，還包括同被列在無名英雄碑上被尊為「烈士」，包括陳智雄、洪養、張守仁等於海外鼓吹「台灣獨立自治」或尋求武裝起事失敗後被槍決的「獨派前輩」，以及被以「匪諜案」偵辦錯殺的丁窈窕、高一生等台籍及原住民菁英等。

台灣地區政治受難人互助會主辦「五零年代白色恐怖受 難人追思慰靈大會」在台北市萬華馬場町紀念公園舉行， 許多都是「隱蔽戰線」台籍烈士的後人。（中央社）

被促轉會拿來舉例證明刻劃在「無名英雄紀念碑」上「被隱蔽」的台籍烈士，其共同特點都是「反國民黨威權統治」，其次則是宣揚台獨或是曾經與「台共」有來往或曾加入左翼讀書會等，相關人的後代、親屬目前在台灣都是深綠鐵桿「獨派」，北京尊崇其先輩，就這些以祖輩身為「台獨運動先驅」為榮的後代來說，不啻是「公然侮辱」。

不過，必須指出來，促轉會舉的這些例子或因其後人的「口述歷史」或歷史文獻的迭失得以強化，卻還是無法擺脱促轉會平復「共產黨先烈」的質疑，除了因「口述歷史」本來就有過於主觀的問題外，最重要的是，促轉會還是沒有說明何以霧峰林家第八代家主林正亨、基隆中學校長鍾浩東為了「解放台灣」、「求仁得仁」，死得其所，名譽無損卻「被恢復名譽」。

不得不說，北京西山無名紀念碑上的台籍烈士之所以會刺痛促轉會諸公的眼睛，主因即是最早喊出「台灣人民獨立萬歲」、「建立台灣共和國」口號的是1928年成立的台灣共產黨，獨立是為了對抗日本殖民統治，台灣光復後則轉為對抗國民黨統治，並尋求未來與中國統一。以此來說，為了爭回「台獨」正統與話語權，促轉會指中共跟台灣人民「裝熟」，相當程度是歷史虛無與去脈絡化的結果，用來「大內宣」足矣。

林正亨之子林為民，現居北京。（中國台灣網）

從「林正亨」的例子，更可以看到其中矛盾與兩岸歷史的複雜程度。霧峰林家第十代傳人、台灣知名賽車手林帛亨曾在其臉書上公開說明林正亨為何選擇加入「共產黨」的原因，他認為是因為「當年要反對國民黨，只有共產黨一個選項，若在今天，林正亨百分之百是泛綠政黨」。

不過，林正亨的兒子、現居北京的林為民2017年返台與一群台灣政治受難者及其遺屬在台北市馬場町為他們的父祖輩舉行「白色恐怖烈士秋祭」，在他父視當年赴難地宣讀祭文，指林正亨是為「祖國的和平統一，民族的復興奮鬥」而犧牲，並坦言霧峰林家親人皆主張林正亨是因國民黨而亡，要求其支持民進黨，但他認為林正亨一生為祖國統一而戰，絕不會支持主張兩岸分裂、搞去中國化的政黨。

台媒《聯合報》也曾報道鍾浩東的遺眷、台灣民主運動先驅蔣渭水的養女蔣碧玉曾對友人說，死前未見到兩岸統一是最大的遺憾。

因為無法說明何以林正亨、鍾浩東等真正的台籍名門會如此堅定支持「統一」，促轉會只好另外舉例，但以後人的「政治正確」惴度前人的意識型態，從林帛亨對林正亨志向的錯誤解讀，就可知道有多荒謬了。