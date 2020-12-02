內地製造業「全速開車」　特斯拉逆市拓產能

踏入後疫情時代，多國傳來疫苗研發的好消息，不過距離正式大規模注射仍需時。為避免疫情下經濟活動停擺加劇失業情況，歐美各國透過量化寬鬆「放水」救市。反觀內地疫情受控，製造業經濟火車頭率先「開車」，昨日公布的製造業數據持續向好，不論是官方製造業PMI或是反映中小企行業的財新製造業PMI都保持升勢，後者更創出十年來新高，遠勝市場預期。

製造業持續復甦，主要受惠內地產業鏈供應鏈與全球生產網絡融合，地方政府積極開放市場，吸引外資進駐研發。剛剛納入美國標普500指數「新貴」的新能源汽車廠特斯拉宣布「加碼」內地新能源車產業鏈，計劃增建上海超級廠房，將充電設備亦納入中國生產，初期規劃是年產1萬根超級充電樁，主要為V3超級充電樁。

為加快電動車普及，除了德國要求油站要加設充要設施外，特斯拉也在中國密鑼緊鼓增設充電樁。（Getty Images）

超級廠房見證上海速度

其實特斯拉的上海超級廠房並非有悠久歷史，亦只是在前年才正式宣布動工，同一年間中美貿易爭端升級至關稅貿易戰，不過，特斯拉卻宣布投資逾140億人民幣，在上海建立零件、生產、試驗等一站式的超級廠房。當時上海市政府提供了集團獨資建廠和運營的許可，在不足一年間，集團不但成功建成大型生產設備，更開始投入生產Model 3電動車。對於上海超級工廠的建設進度，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾表明震驚。

【千億美元富豪俱樂部成員】馬斯克（Elon Musk）。（GettyImages）

中國製造獲海外認可

原先特斯拉的上海廠房計劃，是打算將中國製的汽車，用來滿足內地本土需求；不過到今年中，隨生產技術自動化及效率提高，集團不單視上海廠房是一個本土建設的廠房，更打算將其提升至兼攻出口的樞紐，將內地生產汽車由內供為主，拓展為外銷，上月底有首批 7,000 部特斯拉 Model 3正式出口輸往歐洲，抵達比利時西部港口，再運往歐洲各國，包括德國、法國、義大利、瑞士等。

特斯拉上海超級工廠的製造及營運總監宋鋼表示，今次上海工廠出口 Model 3 到歐洲，象徵中國製造的 Model 3 產品品質得到歐洲市場認可。在滿足中國消費者需求的同時，亦能夠將產品輸出到歐洲。

特斯拉中國本土製充電樁 佈局全國充電網

特斯拉正準備逆市「加碼」，在現時疫情下環球經濟倒退景氣下，進行廠房第二期建設，上海工廠面積將倍增，新增產能除了用於製造新車款，集團更會斥資資4200萬人民幣，在內地首次製造充電設備，預計工廠將於明年2月份完工，每年將可以生產10,000個充電樁。

現時集團的充電樁都是由美國加州費利蒙的超級工廠生產，再進口到中國的。意味當內地廠房新產能投入運作後，就可以有本土製的充電樁，有助減低跨國運輸成本，加快擴大全國汽車充電網絡。

特斯拉頻頻加注，印證未來中國廠房不但是電動車的製造中心，更可進一步成為電動車充電產業鏈的製造中心，甚至是為海外出口中心，亦折射出新一代汽車製造業的多個產業優勢。

Tesla在加州費利蒙的組裝工廠。（Getty Images）

成本及產業鏈優勢 支持產能拓展

首先，內地廠房成本優勢突出，據特斯拉財報顯示，上海超級工廠 Model 3 生產成本比美國工廠低出 65%。預期 Model Y 在上海的生產成本比現階段美國工廠量產版低出一半。

再者，內地的汽車零組件產業鏈完善，令外資車廠可以加大本地化供應鏈及零組件採購，減輕跨國運輸障礙。特斯拉本地生產零件的比例從2019年底的50%提高到70%。分析認為，Model 3本地生產化可能達到100%，令未來車款有再進一步減價的空間。

事實上，2019年10月初上海超級工廠生產 Model 3 起售價為 35.58 萬人民幣，經過一年價格調整，售價已降到不足25萬人民幣。不過，價格下跌的同時，集團盈利能力不跌反升，今年三季度特斯拉汽車業務毛利率年增長4.8%，至27.66%。

上汽大眾新車滬投產

中國製造業的優點，不單單吸引了特斯拉，上汽大眾亦已經斥資達人民幣170億元建成MEB工廠，首款量產車型已經於10月份正式投入生產。意味著上海目前已至少擁有每年55萬輛的產能規模，上海已經逐步打造成內地電動汽車的生產重鎮。

上汽大眾新能源汽車生產線。（新華社）

上半年新能源車出口倍增

據LMC Automotive研究公司表示，中國今年上半年在全球生產的66萬輛電動汽車中約佔40%，遠高於美國的23%和日本的2%。儘管在此期間中國整體汽車出口下降，不過電動汽車為主的新能源車的出口量增長了1.4倍，達到36900輛，價值增長了近3倍，達到11億美元。

從製造業角度，中國汽車製造業增加值佔到整個工業增加值的7%左右，至於從消費角度看，內地去年全國社會消費品零售總額大體上是41萬億人民幣，單計汽車佔了近十分之一。未來維持汽車產業在疫情「逆風」下繼續前行，對支持整體經濟復甦至關重要。