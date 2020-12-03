【觀察】馬英九的「小三心態」　蔡英文的「勇敢決定」

誠實的說，本文標題並非「原創」，而是取自台灣《自由時報》現任總編輯鄒景雯所撰寫的兩篇文章，一篇是2012年6月14日，以《值得探究的小三心態》為目標特稿，另一篇則是2020年12月2日以《勇敢決定之後》為題的評論文章，兩篇文章評論主題都是台灣政府擬開放開放含萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」，在台灣又被稱為「萊劑」）美國豬肉輸台，但同一件事在鄒景雯眼裏，馬英九就成了「美國的小三」，蔡英文就是「（為了台灣）做了勇敢決定」。

鄒景雯在《小三心態》一文中批評馬英九、國民黨政府及所謂的「自由派」是「絕對的親美派」，因為他們對於美國「沒有瘦肉精美豬就沒有《台美貿易暨投資架構協議》（TIFA）、沒有自由貿易協議（FTA）」的說詞全盤接受，並指出「吞下瘦肉精不等於就有FTA」；還擲地有聲的指出「美國確實是台灣重要盟邦，但這種同盟關係是互利的」、「搖尾乞憐絕非唯一選擇」、「假使台灣再沒有一點異議，這還叫國家嗎？恐怕連次殖民地都不夠格」。

蔡英文重申，美牛、美豬不是單一議題，是解決貿易困難的問題，也是讓台灣能夠重返國際經貿舞台的關鍵一步。（陳卓邦／多維新聞）

當決定開放萊劑美豬的主事者變成蔡英文後，鄒景雯卻在《勇敢決定》文章中盛讚這是蔡英文的明快判斷，同時預吿開放日本福島五縣、311地震核災區食品會是蔡英文「第二個勇敢決定」，將台灣開放萊劑美豬、日本核食當成台灣與美國、日本洽談FTA的「入門款」，鼓勵民進黨向台灣人民道歉，以免民進黨被國民黨「打爛仗」和網絡「假消息」拖垮，更具體指出「美豬與日（核）食不能成為台灣洽籤FTA絆腳石」，「所謂治國，要治執政黨，也要能治在野黨，更要治異議者」。

從台灣綠媒要角、報壇名士鄒景雯就台灣開放萊劑美豬與美國洽籤FTA展望兩篇文章，進行前後對照，恰恰具體而微、完美闡示了何謂「昨非今是」與「雙重標準」，以及一個知識分子是如何被意識型態扭曲了是非與價值。

平心而論，鄒景雯於《小三心態》中對馬英九的指教、對美國的質疑鏗鏘有力，尤其是她指出台灣不能對美國的要求照單全收、不持異議，否則「恐怕連次殖民地都不夠格」的批評更是擲地有聲，而直言指出的「吞下瘦肉精不等於有FTA」，及台灣必須有扮演「黑臉」的在野黨才能在與美國互動、可進可退的籌碼，自2012年至今歷時8年，更已被證明是「事實陳述」。

國民黨表示，民進黨在開放瘦肉精美豬進口的議題上，盡數捨棄「決策開放透明」、「嚴於國際標準」、「瘦肉精殘量標示」等過往承諾。（國民黨Facebook）

問題在於，如果馬英九執政時誇稱的「台美關係史上最好」，被當下的台灣「主流民意」反譏「不如辣台妹」的自我膨脹，就被鄒景雯評為「絕對的親美派」、「小三心態」，那她應該如何形容目前必須同時「服侍」美、日的蔡英文，至少應該在「絕對的親美派」之前加上「宇宙無敵」之類的形容詞，「小三」則應至少退成「小四」吧，至於「恐怕次殖民地」的評價，用諸於蔡英文則應換為「已是次殖民地」，因為蔡英文「勇敢決定」的除了開放萊劑美豬、放寬美牛輸台條件，還包括以「夥伴」之名獻上的半導體業產能。

或許鄒景雯自己沒有意識到她過去曾寫過《小三心態》這樣的評論文章，或許她記得，但認為台灣人善忘且看輕了自己的「影響力」及網絡搜尋器的力量，才會寫了「勇敢決定」這篇文章摧毀自己的「人設」。

當然，鄒景雯可以學蔡英文說「時空環境已經不同」，因此「昨日之我譬如昨日死」、「今日之我譬如今日生」，以此為自身的「價值」浮動做一番解釋。不過，這要求或許是過份了，因為如果承認過去批評馬英九「小三心態」是錯的，等同於認同蔡英文的「小四心態」是對的，雖然實際上鄒景雯已經如此做了，但有些事「只能做，不能說」，有些事「只能說，不能做」，如蔡英文曾經說的「史上最會溝通的政府」、「謙卑謙卑再謙卑」，以及台灣行政院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷曾經說過的「退出政壇」等等。

從另一方面來看，或許鄒景雯並不認為《小三心態》與《勇敢決定》文章主軸有何衝突、杆格之處，因為兩篇文章都立基於「反國民黨」、「仇中」心態。台灣人民應該自問，是否願意為此吞下含萊劑美豬，而且鄒景雯早在8年前就提出警吿了─「吞下瘦肉精不等於有FTA」。