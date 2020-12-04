嫦娥五號刷新紀錄　人類在國力比拼中探索邊疆

中國探月工程嫦娥五號探測器12月1日已經成功落月，首批數據順利回傳，相關分析工作正在進行之中。按照計劃，該探測器將取回月球表面的樣本。

趕超美蘇

路透社、CNN、《紐約時報》等媒體認為，如果這項任務按計劃完成，中國將成為繼美國和蘇聯之後第三個取回月球樣本的國家。

1969年至1972年期間，美國通過阿波羅載人飛船7次載人登月任務（6次成功）一共帶回382公斤的月球土壤。蘇聯在1976年收集了170.1克的樣品。此後至今，尚沒有國家再收集月球上的岩石。因此，CNN稱，這將是自20世紀70年代以來首次有國家嘗試收集。

相比於美蘇時期的採樣返回任務，嫦娥五號有不少突破。比如，蘇聯是用一個單一的採樣裝置去月球採樣，每次採樣量大概一兩百克。而嫦娥五號探測器系統副總設計師彭兢說：「中國這次瞄準的是採到公斤級樣品。」

嫦娥五號探測器着陸期間，拍攝的一些月球畫面（點擊大圖瀏覽）：

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嫦娥五號降落在月球正面風暴洋（Oceanus Procellarum）北部的呂姆克山（Mons Rümker）附近。這是人類探測器首次踏足月球的這一區域。美蘇當時採集的樣本都非常古老，超過30億年。嫦娥五號採集到的樣本相對比較年輕，為12億或13億年。這將為月球的地質歷史提供更多的見解。

非營利組織行星協會（Planetary Society）表示，嫦娥5號「將幫助科學家了解月球歷史晚期發生了什麼，以及地球和太陽系是如何演變的」。

BBC還認為，中國提供的這些樣本可以讓科學家更精確地校準「天文鐘」，他們用它來計算太陽系內行星表面的年齡。美國和蘇聯的樣本是這方面的關鍵。嫦娥五號將提供進一步的數據點。

美國航天局最高科學官員祖布臣（Thomas Zurbuchen）博士說，他希望國際研究團體最終能有機會分析所有寄回地球的樣本。「當在月球上收集的樣本返回地球時，我們希望每個人都能從能夠研究這些珍貴的貨物中受益，這將促進國際科學界的發展。」

這不是中國的終點

時隔近50年、採回全新樣本，這也是為何Space網站給出了「這將是一個具有里程碑意義的事件」的評價。從中國本身來說，這也是非常重要的一步。《紐約時報》稱，嫦娥五號成功在月球着陸，中國太空計劃更進一步 。New Scientist在「中國的嫦娥五號開啟了月球探索的新時代 」中稱，在太空探索方面，中國一直位居第三。冷戰時期的太空競賽見證了美國和蘇聯爭奪第一——衛星、人造軌道上、登陸月球——中國幾乎沒有留下什麼記錄。

嫦娥五號月球採樣更多畫面曝光（點擊大圖瀏覽）：

「嫦娥5號是一個非常複雜的任務，」歐洲航天局人類和機器人探索科學協調員卡彭特博士（Dr. James Carpenter）評論道。 「我認為他們的努力非常令人印象深刻。我認為令人着迷的是，從早期的嫦娥任務到最近的這次任務，你可以看到這種非常系統、一步一步地提高他們的探測能力的方法。」

美國的阿波羅計劃曾將宇航員送到月球採集樣本，時至今日，中國還未達到美國當年的水平。《華爾街日報》認為「中國探測器登陸月球，實現太空雄心」，中國希望在未來十年內在月球上建立一個載人基地，從而進一步探索外太空。該報道還預測，中國在月球上的任何永久存在都有可能改寫全球太空秩序，科學家們表示，北京迫切希望在探索和獲取資源方面加強在月球上的能力建設。

從全球各國的行動來看，它們對外太空的投入也在增加，不只是月球，還有對其他外星球的挖土活動。就在嫦娥五號落月時期，日本探測器「隼鳥2號」投下的裝滿小行星「龍宮」沙石的密封艙將於12月6日抵達地球。被稱為「美國版隼鳥」的探測器「OSIRIS-REx」10月在小行星「貝努」上着陸，可能採集了60克以上的岩石。此外，美國在7月30日發射了毅力號火星探測器，計劃讓其探索火星傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）並採集樣品。

對外太空的研究，包括對月球的探測，集成了大量的高精尖技術成果，也需要大量資金加持。這是一個國家技術水平和經濟實力的標誌。當年美蘇大國爭霸的一個領域便是外太空。如今，中國在外太空不斷證明自己實力，這些突破會刺激美國、歐洲等國家行動，在太空博弈的進程中，推動人類對關乎自己命運的未知的探索。