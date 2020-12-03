小米員工失言引爆公關災難　「得屌絲者得天下」踩中用家痛處？

12月2日，小米集團（1810）一度停牌，其後宣布以先舊後新方式配售10億股，每股配售價23.7港元，並發行8.55億美元零息可換股債券，合共籌資約40億美元，相當於300億港元。 小米曾被看作是「年輕人第一隻擁有的股票」，但在上市不久又被戲謔為「年輕人第一隻坐艇的股票」。其實何止是股票「坐艇」呢？尤其是對今天很多大陸年輕人而言，誰家裡沒有一部小米呢？

「屌絲」和「屌絲機」可以是暱稱

不過有小米集團員工最近卻捲入失言爭議，可說是得罪了眾多「米飯班主」。事緣小米集團清河大學副校長王嵋日前於一個論壇上表示，小米認為未來的天下，是得「屌絲」者得天下，得年輕人得天下，結果引起爭議，有網民甚至質問：「我們用小米的都是屌絲咯？」

稱「未來得『屌絲』者得天下」惹議 小米高管道歉並請辭負責

小米集團於11月25日對此回應，稱王嵋深感悔意，已主動請辭負責。王嵋本人亦發道歉信，向用戶們以及公司和所有同事致歉。

屌絲，是自2012年初開始從中國大陸興起的流行詞，字面意思為陰毛，後引申為「人生失敗者」、「人生輸家」，也可理解為「社畜」。聽起上來好像充滿不屑和惡意，但如果簡單搜索一下網絡，原來小米一向就被戲稱為「屌絲機」，而小米用家也不乏自嘲是「屌絲」，可見在一般語境之下，「屌絲」一詞居然沒有甚麼攻擊性，反而是用戶群體之間的一種暱稱。

那麼王嵋到底錯在哪裡呢？講說話要看場合，遣詞造句要看語境，也許親朋好友圍坐一桌，互相取笑對方是使用小米手機的「屌絲」，這是一回事，而當有一位陌生人煞有介事地表示，本公司專門賺「屌絲」的錢，而我們的用戶正正是「屌絲」，那又是另一回事。

作為出錢買「屌絲機」的用家，被推銷「屌絲機」的小米直言是「屌絲」，難免會百般滋味在心頭，一時覺得本人自嘲尚可，你拿來取笑我就萬萬不能了。

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「屌絲品牌」？「國民品牌」？

主攻「屌絲」群體的企業不只一家，但小米卻是最大的那一家，官網上賣的已遠遠不止是手機，由牙刷到吸塵機，再由毛巾到濾水壺，文雅一些稱小米為「國民品牌」或「平民品牌」也並不為過。

正正因小米產品普及於各家各戶，其實惠形象亦深入民心，所以一旦引發出甚麼公關危機，例如是次不慎地將戲言「戲謔成虐」，其影響程度必然會通過網絡迅速提升，並且引發出排山倒海的公眾討論，揭示出輿論土壤的狀況。

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實則「屌絲」是一種籠統指稱和身份認同，小米用戶也可以是中層白領，消費能力不俗又有伴侶，與「屌絲」的通行形象不符。

然而在社會預期的壓力下，他們每當想到要置業買樓成家立室，生兒育女供養長輩，往往就可能要面臨很多取捨，有時是買不到理想家居而只能蝸居，有時是要犧牲當下的生活品質和財務自由，導致無力感與失敗感油然而生，好像多麼努力都達成不了目標，因此這些溫飽消費都不成問題的國民便拿著小米手機，在網上自嘲為「屌絲」以抒發苦悶情緒。

2016年中國堅尼系數為0.465

內地改革開放40年，社會主義市場經濟成果斐然，但隨之以來的貧富懸殊亦不容忽視，國家統計局公布的堅尼系數於2016年為0.465，而按內地百度百科所言，國際上通常以0.4作為貧富差距的警戒線。

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在冷冰冰的數據背後，隨著社會上流機會減少，遠有年輕人是否必須「被996」（朝9晚9上班6天）的爭議，近則有「正能量」青年宣言片《後浪》被批評為離地失實。小米的公關危機之所以大爆發，正正年輕人以至廣大民眾集體宣洩壓力、疲憊、焦慮等負面情緒的結果。

無論如何，隨著王嵋為失言一事辭職，小米的公關危機應該很快會落幕，至於消了氣的網民大概都不會再糾纏下去。可是對於官方而言，小米的公關危機雖是一件小事，但其所體現的社會焦慮感卻是切切實實的不穩定因素，必須加以正視並落實過往定下的扶貧、產業升級、醫教改革等目標，以期創造新一波上流機會，進而實現分配正義。