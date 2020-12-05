澳洲的教訓：於中美之間「站隊」不如「脫隊」

中國外交部發言人趙立堅在2020年11月30日個人推特（Twitter）使用了一張用以諷刺澳洲士兵在阿富汗殺害當地兒童的漫畫之後，中澳兩國之間很快打起了口水仗，也在國際輿論場中引起了軒然大波。

趙立堅在個人推特上發文發圖雖然只是一個很小的動作，卻展現了中國對澳洲越來越強硬的外交姿態，以及中國在西方圍堵之下選擇澳洲進行敲打併以此立威的外交策略。

缺少有效反制手段的澳洲將不得不承受早前過於緊跟美國腳步所招致的反作用力，中澳兩國原本熱絡的經貿關係也正在經受考驗。

不過，對澳洲的經貿「制裁」儘管會令澳洲遭受更多損失，卻也是北京不會輕易使用的「雙刃劍」。其針對澳洲大麥、牛肉、葡萄酒、煤炭等產品的操作頗有分寸，明顯不似美國特朗普政府「極限施壓」方式。如果澳洲及時改變高調追隨美國遏制中國的外交路線，可以相信兩國經貿關係很快就能恢復正常。

特朗普任職美國總統的2016年至2020年4年間，美國暫時擱置了拉攏盟友圍堵中國的策略，直接出手向中國施壓，包括提高中國產品關稅、打壓中國科技企業、頻繁派遣軍機軍艦前往中國近海、操作中國的台灣議題，持續渲染和批判中國對新疆和香港的治理等等。中美兩國展開了硬碰硬的較量。

中方態度對於美國的施壓仍然相對克制忍讓，只有在觸及底線原則與核心利益的事項上也採取了強硬抵制的態度，偶爾甚至有所反擊，比以往都更顯強硬，被認為放棄了「韜光養晦」的外交方針，並因此收穫了「戰狼外交」的稱號。

中國面對美國施壓尚且不失強硬，澳洲缺少美國的實力與底牌，卻採取高調追隨美國施壓中國的外交政策，在美國高舉「美國優先」大旗的背景下，尤其顯得不合時宜。

進入2020年後，隨着中美簽署第一階段貿易協議，美國大選逐漸升温，澳洲似乎收到來自中國的愈來愈多的反擊。澳洲的大麥、牛肉、葡萄酒、煤炭等產品的對中貿易因多種狀況受到限制，中國還曾對本國民眾留學和旅遊澳洲發出警吿。

此次作為中國外交部發言人的趙立堅在自己Twitter上就澳洲士兵殺害阿富汗平民和囚犯一事表示譴責，而且使用了一張被證明很快就引起澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強烈反應的設計圖片，與中國近期針對澳洲的貿易與外交舉動相呼應，很有可能正是有的放矢。

中國與澳洲兩國之間，因為此次漫畫事件出現了嚴重的輿情對立，兩國外交矛盾明顯有所激化。而這可能正是中方想要看到的結果。

中國與澳洲的國力並不對等，中國是澳洲最大的貿易伙伴，澳洲的經濟過度依賴對中貿易。因此，當中國亮出幾張提醒澳洲認清自身分量的底牌予以敲打之後，澳洲幾乎不能採取有效的反制措施。

中國在過去10多年一直是澳洲最大的貿易伙伴。澳洲政府統計數據顯示，在2019年澳洲對中國出口額為1,034.35億美元，增長17.77%，佔其出口總額的38.09%，約為排名第二的日本的2.6倍，比位列中國之後的日本、韓國、英國、美國、印度之各還要多。

英國《衛報》曾報道過澳洲工業集團的提醒稱，「企業總是在尋求多元化發展，但現實情況是，沒有任何其他市場擁有中國這樣的規模和強勁需求，這也是為什麼澳洲只是125個將中國作為最大貿易伙伴的國家之一。」

中國則通過對澳洲的敲打，對其他可能會配合美國圍堵施壓中國的國家發出了警吿。這也可以被視為中國崛起成為世界強國過程中的一次立威之舉。中國決定抗美援朝之時，當時的領導人毛澤東曾稱「打得一拳開，免得百拳來」。中國對澳洲的此次反擊，或許也將在一定程度上消解中國未來發展過程中的阻力。

不過需要注意的是，中國對澳洲反擊與其說是「制裁」，不如說是「敲打」。對於澳洲大麥，中國對澳洲大麥徵收稅率為73.6%的反傾銷稅和稅率為6.9%的反補貼稅，而澳洲在2019年對華出口大麥僅有約4.2億美元；對於澳洲牛肉，僅是暫停了其一家牛肉生產企業的進口；對於澳洲葡萄酒，只是採用保證金形式實施臨時反傾銷措施；對於澳洲煤炭，聲稱中國將停止進口其動力煤和煉焦煤的消息已經流傳近一個月仍未得到證實，被困在中國近海的煤炭無法進口是由於「環保不合格」。

可見，這些商品在中澳貿易中或是佔比不大，或是處置較輕，或是仍有迴旋餘地。中國就對澳旅遊和留學則僅限於警吿層面。而作為中澳合作的主力產品的澳洲以金屬礦砂為主的礦產品，則處在近期兩國糾紛之外。

整體來看，中國與澳洲之間的這場爭執，或者說中國對澳洲一方的「反擊」或「敲打」，只是近年中美兩強相爭外溢的結果。中美兩國難以避免的「世紀碰撞」過程中，對於像澳洲一般體量遠遠不及的國家而言，「站隊」實則不如「脫隊」。