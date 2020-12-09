美國劍指中共黨員　中國輿論不以為然

流傳許久的美國限制中共黨員入境的消息終於落定。美國國務院發言人12月3日發表電郵聲明稱，將把中共黨員及其家屬簽證有效期限從原本的10年縮短至1個月，以「抵制中國共產黨的邪惡的影響」。

有分析認為，此舉其實是醉翁之意不在酒，受其影響的中共黨員或將僅僅侷限在位居中國高層的政商人士，更主要的用意是為分化作為中國執政黨的中共與中國民眾之間的關係，並將造成中美兩國關係繼續惡化的結果。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）被認為將在美國總統換屆後離開白宮。（Reuters）

不過在中國方面看來，在美國總統即將換人內政外交料將大幅調整之際被推出的這項新動作，實際效果有待觀察，中國官方和民間的反應多是不以為然，甚至嗤之以鼻。

中國外交部發言人華春瑩在12月3日和4日連續兩天回應此事，先是表示美國政府做法「只能讓美國自詡的開放、自由形象和制度優勢在世人面前進一步削弱」，次日又稱美方說法令她「眼前總是會浮現出堂吉訶德揮舞着長槍那種鏡頭，我覺得非常可笑，非常荒謬，也非常可悲。」

中國民間輿情與華春瑩所說有些相投。中國新浪微博上一位名為「火車的電影票還沒給你」的網友調侃道，「受影響的一般多是高官子弟，政府人員的二代，這樣做能讓那些兩面派現原形。一邊高舉大旗批評美國，一邊又把子女送去美國。這一招牛。」

微博大V陶永誼也有類似說法稱，「這下好了，貪官及其家屬沒地兒可去了，已經逃到美國的只能灰溜溜地回國接受審判，這對於中共清潔黨員隊伍可謂功不可沒。」

其實，這項新政策出台之後如何執行下去，還是一個問題。

截至2019年底，中共黨員總數約為9191.4萬，受到美國新政策影響的數量可能達到2.7億，接近美國3.3億人口的規模。對於如此大批量信息的收集和管理並非易事，核實中國的中共黨員與非黨員的身份對於美國而言則是缺少可操作性。

按照美國《紐約時報》的分析，這項政策將主要針對中國高層政界和商界領域，而非低級別黨員。不過，由於中美政界交流本就不多，近年兩國外交關係緊張，中共高層黨員赴美更加少見。而商界黨員大多遠離中國政治，前往美國一般只為企業或個人利益，是中美經濟共同需求。因此，美國此項政策有可能致使中美經濟交流受損，加速兩國經濟脱鈎。

另外受到較多影響的可能會是中美之間的學術交流。因為許多在高校、企業或社會組織擁有較高技術水平、享有較高學術聲望的學者，同時兼有中共黨員身份，一些人還會擔任政治職務。與此同時，他們可能還會與美國學術界有所交流或合作。但美國新政策出台後，這類人赴美將大為受限，正常的學術科研交流合作也將受到影響。

值得一提的是，美國司法部國家安全部門負責人約翰•德默斯（John Demers）在稍早前出席智庫阿斯彭研究所的一場討論時表示，在其所謂「打擊技術盜竊」的努力下，已有1,000多名中國研究人員離開了美國。

因此，這項政策可能會進一步衝擊本就有所惡化的中美關係，但是並不會對中國造成多少實質性影響。而類似的舉動在過去幾年已經多次證明了這一點。

回顧自特朗普（Donald Trump）上台以後，美國展開向中國的新一輪施壓，包括提高中國產品關稅、打壓中國科技企業、頻繁派遣軍機軍艦前往中國近海、操作中國的台灣議題，持續渲染和批判中國對新疆和香港的治理等等「極限施壓」的操作，已經給外界造成的「不確定性」印象，而此次將矛頭指向中共黨員的新政策，不僅可操作性和實際效果成疑，反而更多地映襯出美國選舉出來的總統特朗普在任期終將結束之際「最後的任性」。