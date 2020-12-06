呼喚數十年　中共即將為反浪費立法

據新華社早前報導，12月下旬召開的全國人大常委會會議，將審議反食品浪費法草案。

反食品浪費法將是中國第一部反浪費法。今年8月，國家主席、中共中央總書記習近平就糧食安全提出了警吿，並稱中國的餐飲浪費現象「觸目驚心」。習近平說，要加強立法，採取有效措施，堅決制止餐飲浪費行為。

今年9月，全國人大常委會啟動了為期一個多月的「珍惜糧食、反對浪費」專題調研。據中國官方媒體新華社報道，即將亮相的反食品浪費法草案，將確立餐飲消費、日常食物消費的基本行為準則。

四川一國家糧食儲備庫，工人駕駛叉車運送糧食。（資料圖片/新華社）

中國具有反對浪費、崇尚節約的傳統。《尚書》強調：「克勤於邦，克儉於家。」唐朝詩人李商隱曾寫道：「歷覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢。」清代朱柏廬呼籲：「一粥一飯，當思來處不易；半絲半縷，恒念物力維艱。」

中共歷代領導人都強調反浪費。1934年，毛澤東指出「貪污和浪費是極大的犯罪」。在中共建政初期的「三反」、「五反」運動中，就包括「反浪費」。1958年，中共又在全國範圍內掀起一場反浪費運動。

1982年，「厲行節約、反對浪費」就寫入中國憲法。鄧小平曾提出「最大的問題還是要杜絕各種浪費」。江澤民也說，全黨全社會要「以艱苦奮鬥、勤儉樸素為榮，以鋪張浪費、奢侈揮霍為恥。」胡錦濤呼籲：「制止鋪張浪費、奢靡之風，做到令行禁止、違者必究。」習近平上台不久就指示，要求厲行節約、反對浪費。

「貪污和浪費是極大的犯罪」，貪污是犯罪，早已成為常識。然而，對浪費現象，往往是道德譴責多，採取約束性辦法少。其實，浪費的損失並不比貪污小。貪污款，有時還可追回全部或部分；而浪費掉的錢，則一分也追不回來。

湖南長沙一政府食堂餐廳內，用餐完畢者將餐盤放入回收處的克秤稱重，餐廳規定退餐所剩食物超125克者，自動刷卡1元，以此方式提醒大家杜絕浪費。 （中新社）

從20世紀80年代開始，中共出台了一系列關於反浪費的黨內法規，但效果並不明顯。許多有識之士呼籲，要靠厲行法治才能根治浪費。從1992年至今，中共喉舌《人民日報》就曾刊登《呼喚》《任何浪費都是犯罪》《也要依法治浪費》《「浪費之罪」該用法問一問了》《揮霍浪費入罪有法可依》等文章。

值得一提的是，食品浪費是全球的普遍現象。根據聯合國糧農組織（FAO）統計，全球每年約有三分之一的糧食被損耗和浪費。而法國是世界上第一個就浪費食物進行立法的國家。2016年2月，法國正式出台《反食物浪費法案》。