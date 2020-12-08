美國掌摑　民進黨不喊疼？

台灣總統蔡英文曾於2018年接受台灣電視媒體專訪時，被問到了台灣會不會因為中美情勢升高而成為美國總統特朗普（Donald Trump）的「棋子」？當時蔡英文回答，不要小看台灣2,300萬人，這樣的人口數並不小，加上台灣的「經濟」、「國防」實力，雖然很多人說台灣是別人的棋子，「但不要忘了我們自己也是棋手，就順勢操作。」

事實上，蔡英文可展現自己「棋手」姿態的「賽局」，可具體地體現於兩個層面，包括民進黨的選舉策略以及台灣的對外關係。就前者而言，蔡英文的棋手身分肯定不虛，而且收穫頗豐，畢竟2020年台灣總統大選之中，台灣總統寶座及台灣立法院雙雙大勝，美好滋味至今仍持續回甘。回首過程，倘若沒有香港動盪以及美中之間的摩擦，一度風雨飄搖的蔡英文又如何能輕騎過關？

蔡英文自詡為棋手，其對弈表現在台灣內部政治確實不虛，然而在台灣的對外關係上，又是另外一回事。（中央社）

誠然，蔡英文自詡為棋手的霸氣令人刮目相看，但當抽離台灣內部的棋局，放眼對外關係，此時與蔡英文及民進黨對弈的，已不再是風中殘燭般的國民黨，而是以中美兩大強權為首的國際社會，那麼在政治、經濟、安全等各個面向，蔡英文又是否令台灣立於不敗之地？就目前的現況來看，蔡英文雖然贏了台灣島內的博弈，卻在對外關係上付出沉重的代價，並走入困局。

儘管如蔡英文所言，台灣的人口與經濟國防力量不能小看，但是當自身面對到的中美兩大國際強權，台灣屬於「小」的那一方，則是無法強辯的事實，台灣以小事大必然要以智，只是蔡英文及民進黨為了2020年能夠勝選，選擇徹底撕破與中國大陸的關係，全然押寶特朗普執政下的美國，同時令自己失去能夠在兩強間擺盪，尋求左右逢源的空間。

也許台灣內部有人認為，全面押寶美國又何過之有？這就必須檢視民進黨及蔡英文為了選舉利益，令台灣付出多大的代價。如今眼見東亞區域經濟得到進一步整合，台灣卻不得其門而入，中國大陸加上日本、東盟，佔台灣出口的總額上看65%，就算民進黨及蔡英文嘴上需要強硬，聲稱對台灣影響不大，但倘若在區域經濟的整合之中越來越邊緣化一事，對台灣而言絲毫不具風險，那麼蔡英文也沒有必要扛着台灣豬農及消費者反彈，許諾放寬含瘦肉精萊克多巴胺的美國豬肉進口。

12月7日，蔡英文在台灣總統府內會見澳洲駐台代表高戈銳。（台灣總統府）

也許蔡英文及民進黨覺得棋局還在台面下醖釀，美國是台灣的「理念相近」盟友，真正的朋友絕對不會棄自己於不顧。如今更慘烈的事實放在眼前，美國總統當選人拜登（Joe Biden）接受紐約時報專欄作家專訪時表示，在美國國內環境獲得強化前，他不會跟任何人簽署任何新的貿易協議。這可說甩了痴痴等待的蔡英文及民進黨一大巴掌，至此，蔡英文這個棋手在台灣對外關係的拓展上所走入的困局，已不言自明。

親民進黨的台媒《自由時報》曾披露，蔡英文在一個私下場合被問到自己任期終了時，能夠為台灣留下什麼？蔡英文當時的回答是「經濟」，她希望將來大家在評斷這八年她做了什麼的時候，可以想到自己為了突破台灣的經濟瓶頸，曾努力做過「佈局」。持平而論，蔡英文可謂誠實朝向《自由時報》所披露的那樣，為台灣經濟進行着「佈局」。可惜「佈局」是一回事，能不能取得具體成果，又是另外一回事。

拜登闡明，在美國國內環境獲得強化前，他不會簽署任何新的貿易協議。台灣輿論解讀，美台之間的經貿關係也將得不到突破，如同甩了蔡英文一巴掌。（中央社）

至於「抗中」情緒已經高漲到不可逆的台灣人而言，也永遠不會有人去檢討，為什麼蔡英文這麼努力「佈局」，台灣事實上卻越來越邊緣？因為民進黨只要搬出一句「中國打壓」，就能掀起台灣人長年難以當家作主的悲情心理，令民進黨施政的挫敗得到開脱。說穿了，台灣的國際關係始終是替內部政治服務的工具，只要能確保民進黨能長期獨攬選舉利益，台灣的對外關係能有什麼發展，對民進黨及蔡英文而言，又有多重要？美國甩了巴掌，只見民進黨不喊疼，事實上對民進黨而言，也沒有必要喊疼。