【觀察】和平統一的希望為何越來越渺茫

2021環球時報年會12月5日在北京舉行，該年會的主題是「疫情下世界·危局與變局」。而上午第二項議題「兩岸和平統一的希望有多大」的討論則引發關心兩岸議題人士的熱烈討論。

該場會議是由知名台灣統派媒體人黃智賢主持，而在「如何看待台灣現在的狀況，兩岸和平統一是否還有機會」的問題上，台灣文化大學教授邱毅則認為，現在兩岸有沒有和平統一的可能，要看「和平統一」的定義是什麼。他進一步表示，如果是「沒有壓力下的和平統一」，是完全沒有可能的，而如果「有壓力之下的和平統一」，他仍然覺得有可能性。

環球時報年會現場，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，統一等不來，武力應該發揮核心威懾作用。（環球時報）

邱毅的「有壓力之下的和平統一」其實就是「以武逼統」的「北平模式」。而從現場的討論氣氛可以發現，「以武逼統」或「武力統一」比較是近兩年大陸民間聲浪的社會共識，主因在於許多大陸學者和一般民眾大都認為台灣在蔡英文以817萬高票的情況下連任，以彰顯台灣社會「拒統」的決心，因此這說明兩岸「和平統一」的路已經越走越窄。

相較之下，台灣大學政治系教授張亞中則認為對「和平統一」和「追求兩岸同胞的心靈契合」仍然抱持樂觀態度，甚至提到2021年的國民黨主席選舉將是重要的觀察事件，國民黨或許將能在兩岸關係的和緩中發揮重要作用。但在事後的討論中卻當場被許多大陸學者批評，包括復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為統一是「等不來的」，而他在現場也直言不諱地說，身為國民黨的張亞中教授是「從國民黨的角度忽悠大陸」。

眾所周知，《環球時報》在大陸官媒中是「鷹派」，而它在兩岸立場上更是具有「戰狼」性格，也是「武統論」的主要呼籲者，而《環球時報》在年會以「兩岸和平統一的希望有多大」做為主議題，在透過討論後，似乎也有讓大陸看待兩岸問題採取「鴿派」立場的人，隱約地了解「和平統一」的希望究竟有多麼渺茫。

而根據北京在2005年3月14日通過的《反分裂國家法》第八條中規定，在處理兩岸問題上，中國大陸得采取非和平方式措施的條件之一是「和平統一」的可能性完全喪失。因此按照這樣的推論來看，最終會推導出，北京如果想要主動解決兩岸問題，那麼「武統論」仍然是必要之惡。

隨着兩岸官方和民間對立的局勢不斷加重，外界認為兩岸關係除了無法修補之外，更重要的在於兩岸都清楚明白了對方的思考和底線。台灣的社會共識仍然停留在「維持現狀」，在而蔡英文的任期中，更是清楚將「以武拒統」和「親美反共」視為「維持現狀」的不二法門，而在這種脈絡下，台灣主流接受的「維持現狀」甚至在一定程度上被大陸民間視為「台獨」的潛在特質，使得兩岸關係更加倒退。

而北京的社會共識則隨着中國和平崛起以及中美關係的惡化，從以往「反獨」的消極表述進而轉向「促統」的積極意涵，在這樣的大背景下，兩岸統一成為大陸社會的高度關懷，甚至成為象徵中華民國偉大復興的關鍵意象，同時也是大陸民族主義和民粹主義合流下的「政治正確」。但隨着兩岸「和平統一」的可能性越來越低，以及大陸民間對台海局勢逐漸失去耐心，因此使得「武力統一」的呼聲越來越高。

換句話說，兩岸對於「和平統一」的看法是一樣的，認為它越來越不具有可能性，而台灣的未來似乎得透過「攤牌」的局面來決定，因此和統論也成為兩岸的「票房毒藥」。

《多維新聞》曾分析指，「如何讓大陸按下武統暫停鍵而非武統啟動鍵，才是台灣朝野社會亟需的共識和應該努力的方向」，換句話說，兩岸統一的關鍵雖然在北京，最終是視中美兩國的綜合國力而定，但和統的關鍵其實是在台灣，這意味着台灣社會仍然有方式去避免兩岸的未來走向台灣社會其實不樂見到的局面。兩岸問題反映出國際政治的現實，而「以小事大以智」可謂不變之理，因此台灣如何扭轉社會的「親美反共」的冷戰思維，避免政客過度親美刺激大陸的底線引發台海戰爭的風險，顯然才是台灣民眾應該更加關心的重要事項。