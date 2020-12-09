台灣「助日代表」的孤注一擲

日本京都大學法學博士、台灣駐日本代表、被戲稱為「助日代表」的民進黨大老謝長廷，近日返台述職，念茲在茲的都是台灣是否開放日本東北核災區福島等5縣市食品輸入，一度聲稱與蔡英文及台灣行政院長蘇貞昌討論過此事，被蘇貞昌公開打臉。

他返回日本駐處後，透過個人Facebook改口稱台灣若沒有科學鑑定方法可以說服日本為何不開放，繼續拖延的話，恐怕日本國內對台灣加入日本主導的《跨太平洋夥伴進步協議》（CPTPP）的雜音會很大，加入會更困難，聲稱他「是為台灣發展着想」。

蘇澳籍漁船「新凌波236」2020年9月27日在釣魚島海域遭日本公務船衝撞，船長陳吉雄（圖）9月28日返港說，當時只是要進入釣魚島外海12浬內撿拾漁具，就在沒有被示警情況下遭撞，日方罔顧台灣漁民生命與財產安全。 （中央社）

姑且不論蔡英文、蘇貞昌對於開放日本東北地區「核食」入台有無「先萊豬、後核食」的時間表，至少在謝長廷此次返台期間，為日本核食請命、奔走，乃至於他自2016年6月出任現職之後，確實不負「助日代表」之稱謂。

謝長廷「助日」事迹可說是族繁不及備載，如先前國民黨於其台南市黨部旁設置慰安婦銅像，謝長廷先是譴責國民黨破壞台日關係，待日本激進右翼來台踹銅像後，又主動幫日本政府開脱，指右翼的行為不代表日本政府。

又如日本石垣市議會於2020年6月將釣魚台列嶼（大陸稱釣魚島列嶼、日本稱尖閣諸島）的行政區改名為「登野城尖閣」，引發台灣宜蘭蘇澳漁民反彈，並欲登島宣示主權，謝長廷又出面幫日本說話，指改名是日本「地方政府」為了「避免混淆」的片面之舉，與中央政府無關，又「警吿」台灣漁民登島可能會被扣船、罰款，同年10月蘇澳籍漁船「新凌波236」於釣魚台海域作業被日本海警船衝撞造成毀損，謝長廷不但沒有對日本嚴正交涉，反而拿出日本提供的衛星數據數據，貌似日本方的律師質疑台灣漁民稱未進入釣魚台12海里「領海」區域內的說法是片面之詞，至今已歷2個月，這一攸關台灣漁民生計及日本政府有無賠償責任的調查報吿仍未出爐，卻未見謝長廷有任何要緊。

然而，對於日本東北地區「核食」能否輸台一事，謝長廷自可名正言順的「助日」之後，上任之初就在其臉書貼上福島地區生產的青花椰菜，指在東京的超市隨處可買，為日本東北地區農、漁產品的「安全性」背書以來，幾乎每隔一段時間就會為日本東北地區的農民「請命」，或稱台灣不基於科學數據禁止日本東北地區食品，全世界目前只剩下中國大陸與台灣禁止；或說恐違反國際經貿規則，形成進入CPTPP的阻礙，一再「警吿」台灣民眾。

2019年8月14日國際慰安婦紀念日，台灣民眾在日本交流協會前抗議。（Facebook@阿嬤家和平與女性人權館）

謝長廷以「不開放日本東北地區食品就換不到CPTPP」舉例，其實與蔡英文政府「開放含萊劑美豬換台美經濟貿易協議」的提法「高度雷同」，在美國總統當選人拜登（Joe Biden）一番「暫不籤新經貿協議」澆滅台灣人的信心後， 謝長廷的「警吿」有多少效果可想而知。

不過，排除「拜登因素」弱化謝長廷的「警吿」效果不談，僅提日本國內近來討論中的福島電廠「核輻射水」排放爭議，以及日本對韓國禁止福島海域水產品進口一事吿上世界貿易組織（WTO）申請仲裁，這兩件事的結果就足以打臉謝長廷在「核食」問題上的種種「助日」言論。

謝長廷力主日本東北地區食品輸台的一個有力理由為「讓科學證據」說話，用這個標準來看，日本福島電廠的「核輻射水」排放不應該成為爭議，因為日本檢驗單位已提出數據，指儲存於福島電廠內的污水經過去輻射處理後，除了可在海水中稀釋、代謝的氚仍有殘留，基本上認定是安全的，不過，日相菅義偉日前視察福島電廠，無論如何也不想喝下那杯被科學家宣稱「安全的水」，在福島海域作業的日本漁民反對的力道可能還強過謝長廷。

台灣駐日代表謝長廷5日表示，針對福島等5縣食品進口議題，政府基本立場是人民健康擺第一，有輻射的「核食」不開放，至於沒有輻射的「非核食」，就應該開放。（中央社）

韓國對日本福島核災後，即對福島地區鄰近海域實施水產品進口禁令，對其他地區水產品要求檢具輻射物質檢驗報吿，2013年將此一規定擴大到所有日本水產品，2015年日本認為韓國的要求是「歧視」規定，要求WTO仲裁，WTO的二審仲裁結果於2019年4月出爐，同意韓國可以維持禁止日本核食進口及準其進口的附加標準規定。

也就是說，無論是從CPTPP、從科學證據證明安全及違反國際貿易常規來說，謝長廷用來「警吿」（或是「恐嚇」）台灣人民非開放日本東北地區食品的理由，基本上已經無所附着，更何況當下的民進黨政府已被「美國萊豬」搞到焦頭爛額，最不需要的就是「核食」再來添亂。

謝長廷在江湖打滾已久，不可能不知道其中「輕重」，卻又何以甘冒眾怒的又提出「開放核食」一說？謝長廷曾於今年1月表示，希望5月20日蔡英文展開第2個任期後「迴歸家庭」，但他的「願望」至今仍未實現，此時舊事重提，不無可能是因為他的「助日」生涯已近尾聲，以日本人的「報恩」哲學來看，無論是他個人為報日本教育他的恩情，或是他希望在任內留下日本人難以回報的恩情，總之，謝長廷算是始終如一，未改其「助日」本色。

如果謝長廷駐日已是尾聲為真，就想幫台灣人問一句，謝長廷可不可以幫台灣人一次，催促日本快點完成「新凌波236」事件調查報吿，台灣漁民還等着賠償呢！