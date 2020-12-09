中美抗疫：長期主義vs短期主義

本文原載於戰略研究及政策分析刊物《天大報吿》2020年11月第164期，作者系香港天大研究院副院長、研究員。

新冠疫情（COVID-19）對國際社會造成歷史性衝擊，成為二戰以來全球面臨的最嚴重公共衛生事件。截至2020年12月8日，全球累計報吿逾6,810萬名確診病例，逾156萬人因此死亡，其中美國有超過1,510萬感染病例，超過28.5萬人死亡。疫情在全球範圍內加速擴散，引發金融和資本市場動盪，各國為控制疫情傳播，不同程度地限制了經濟和社會活動，生活和生產被按下暫停鍵，經濟運行遭遇巨大壓力。

中國最先報吿新冠病毒疫情，截至目前累計確診92,452病例，死亡4,749人。經過艱苦卓絕的努力，中國付出巨大代價和犧牲，終於在全球較早控制住疫情，實現了本土病例清零，國民經濟建設逐漸步入正軌。根據中國國家統計局的數據，今年前三季度中國GDP增速按年增長0.7%，一季度按年下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。世界銀行預計，2020年中國經濟增速將達2%，將是今年唯一實現正增長的主要經濟體，而全球經濟將萎縮4.4%。

相較於美國，中國抗疫無疑取得巨大的成功，這主要歸功於中共「人民至上、生命至上」的執政理念。當特朗普（Donald Trump）政府不顧國民健康堅持經濟生產的時候，中國政府始終把人民生命安全置於經濟、政治等其它方面考量之上。除了執政理念的不同，中美抗疫在政策上的差異也源於兩國政府和人民對跨期選擇和延遲滿足所持的不同態度，以及在此基礎上的長期與短期主義公共政策分野。它們涉及到機構或個體對未來成長路徑的評估、選擇以及對意圖的執行過程和力度。

中美抗擊疫情的表現差異顯著。（美聯社）

長期和短期主義行為的淵源

跨期選擇是指國家和社會對不同時間點的價值進行成本和收益的權衡，進而做出決定的過程。普通人對跨期選擇的認識主要來源於理財。比如家庭需要在眼前與未來的利益之間進行取捨，選擇是在近期內消費還是為了將來獲得更大收益而進行投資理財，投資時是選擇收益小、獲利快還是收益大、獲利慢的理財產品。

西方國家和社會的跨期選擇深受經濟學遠期折扣率概念影響，而折扣套現是典型的市場影響政府行為的現象。薩繆爾森（Paul A. Samuelson)的經濟學理論將跨期選擇理解為不同時間點上的價值以一定的比例進行折扣比較的過程，之後的模型將決策中的心理因素反映為折扣率這一變量。現時偏誤(Present bias)指向不同時間點跨期決策偏好的不同，表明政府或民眾在歷史折扣中會高估當下的價值，這正是美國政府和社會傾向於短期主義行為的主要原因之一。

跨期選擇涉及線性和循環兩種歷史觀。西方文化以前者為主，把歷史看作是一條向上發展的斜線，認為歷史發展是一種不斷向前向高處延伸而且無法回溯的線性單向運動過程，貼現就是一種損失，需要再投入才能彌補，而且機會一旦逝去便無法挽回。中國文化以後者為主，認為歷史發展是一個不斷返回原點的可逆過程，一個不斷重複發生的螺旋形運動，歷史隨着時間流逝呈現周期性的變化。

持線性歷史觀的西方人在跨期決策時更傾向於選擇短期利益，預期利益總是會單邊上漲，相信放棄眼前利益就無法走向美好的未來，相信儘早投入就會得到更多利益回報；持循環歷史觀的中國人在跨期選擇時更偏好遠期利益，預期利益增長會出現回落，相信機會總會再次眷顧自己，相信下一次投入會得到更穩妥更大的利益回報。

9月29日，2020美國大選首屆總統辯論，拜登在整體守勢的情況下，就疫情對特朗普發起了猛烈反擊。（AP）

政治經濟學意義上的延遲滿足指的是個體和社會為了更有價值的長遠利益而主動抵制和放棄即時滿足等短期行為的抉擇取向，以及在追求長期目標過程中展現出的自我忍耐、節制和控制能力。延遲滿足強調人們為了實現長期政治和經濟目標，克服權力運作和市場運行中即時滿足的衝動和誘惑。

延遲滿足包括「延遲選擇」和「延遲堅持」兩方面內容。延遲選擇指的是國家和社會基於長遠利益而放棄當前的即時滿足，而延遲堅持則指採取各種策略來堅持所做出的延遲滿足選擇，直至達到最後的目標。所以，延遲滿足既需要控制誘惑和衝動的決策能力，也需要貫徹這一決策所必要的維持意志力的技能與策略。以美國為代表的西方國家，既排斥延遲選擇，更難以做到延遲堅持。

中國政府把國家崛起看作一個長跑項目，鼓勵可持續發展和國民的犧牲精神。民族國家教給國民延遲滿足的概念，培養其為國家、為後世子孫付出的情懷，同時創造條件提升國民延遲滿足能力，這不僅有助於提高國民素質，更有利於理性民族主義精神的培養，有利於國家的長治久安和全球競爭力。

兩千多年前，孔子在《論語・子路》中說，欲速則不達，見小利則大事不成，這本質上就是一種鼓勵延遲滿足的社會行為取向。鄧小平提出的韜光養晦政策，則是延遲滿足在外交領域的應用。華為的員工為了獲得更多的薪酬、抓住更多的未來人生機會、達到更高的職業目標等一系列更有價值的長遠利益，甘願放棄休息、娛樂等無利於當前工作的即時滿足機會，這是延遲滿足在個人發展和企業管理領域的應用。

新冠疫情令美國承受重災，延伸出一系列與失業相關的貧窮、動亂等問題。（Getty）

中美抗疫差別

中美兩國政府和人民對跨期選擇和延遲滿足的不同態度在此次新冠疫情中顯露無遺。中國抗疫最引人矚目的措施就是大規模封城限行和嚴格的隔離政策。中國以短期的犧牲贏得人民正常的生活和全年經濟的正增長，屬於典型的循環式跨期選擇和延遲滿足。

2020年1月23日，在最先報吿新冠病毒疫情的武漢市，政府宣布封鎖這座擁有1,000多萬人口的大城市，限制市內公共交通並關閉機場、火車站等離境通道，對所有確診新冠病人、疑似病人以及密切接觸者實行隔離措施，關閉學校和娛樂場所，禁止公眾聚集，同時暫停全國進入武漢市道路水路客運班線發班。武漢市的封鎖和隔離政策持續了76天，直到4月8日城區才解除離境通道管控，恢復對外交通。

為抗擊疫情，中國在第一季度付出了巨大代價。2,000多名醫護人員確診感染，幾十人以身殉職，130多名民警和輔警犧牲在工作崗位；各地停工停產停商停學，全國一季度GDP下降6.8%；1-3月，全國餐飲收入6,026億元，按年大幅下跌44.3%；全年電影票房損失估計超過300億元；全年旅遊總收入損失大約在1.4萬億左右。3月份，全國城鎮調查失業率高於上年同期0.7個百分點，近兩成的就業人員處於在職未上班狀態。

中國特別是湖北省武漢市的封城措施為遏制新冠疫情起到了至關重要的作用。頂級學術期刊《科學》在線發表的研究成果表明，封城和隔離措施讓中國新冠肺炎感染者的總病例數減少了96%，限制了新冠疫情的規模，並最終令中國大陸切斷了病毒傳播鏈，實現了本土病例清零。

中國自2020年春夏交接開始便已基本管控國內疫情，大抵根除了社區傳播，開始全面開啟復甦進程。內地國民的國家認同感大大增強。（Getty）

中國在抗擊非典疫情時採取了類似的應對舉措。2003年上半年，中國大陸24個省區市先後發生非典疫情，累計報吿非典病例5,327例，死亡349例。中國政府和人民共同努力，採取史無前例的停工停課、大隔離、大消毒防控措施抗擊疫情。很多省市中小學全面停課，各企事業單位儘量不派人出差。農村以村為單位進行封鎖，所有外來人員不得進村，本村在外打工返鄉人員必須在觀察期滿後才能回村。在全國人民付出巨大代價之後，疫情在5月份開始逐步緩解；6月11日以後，各地再沒有新發病例出現。

美國政府基本上採取了與中國相反的抗疫政策，屬於典型的線性跨期選擇，基本上排除了延遲滿足。為了幫助特朗普實現連任的目標，美國政府把重點放在堅持和恢復經濟活動方面，反對以短期的經濟停擺來實現病例清零的目標，不僅沒有適時採取封鎖和隔離措施，而且在很長一段時間內縱容民眾的任性行為，不要求人們戴口罩，拒絕基本的防護安排。時至今日，美國政府仍然以「不科學」「高成本」「侵犯人權」等理由拒絕全民檢測，根本上就是無法執行延遲滿足、見小利而忘命的短期主義行為。

2009年美國奧巴馬（Barack Obama）政府在應對H1N1流感時幾乎採取了同樣的不作為措施。當年4月15日美國確診首例病患，之後疫情在加利福尼亞州、德克薩斯州多處快速爆發，不斷蔓延。美國疾控中心（CDC）沒有要求對病人實施隔離措施，也不建議在學校、辦公室和公眾場所等非衛生保健機構的場所使用口罩和呼吸面罩。據美國疾控中心公布的數據，截至2010年3月中旬，疫情導致5,900萬美國人染病，26萬5千人住院，1萬2千人死亡。

比較中美兩國抗疫措施與結果，我們可以看到，中國社會對延遲滿足的接受和基於循環歷史觀的跨期選擇，導致國家和社會普遍接受長期主義公共政策，追求更大的長遠利益；而美國社會對延遲滿足的排斥和基於線性歷史觀的跨期選擇，導致國家和社會普遍傾向於短期主義公共政策和文化，滿足於短期的利益最大化，結果導致社會付出更大的長期性代價。

疫情雖然未必對選情造成直接影響，但其政府在過去數月慌亂無章且反智的應對方式，確實其敗選的原因。圖為特朗普政府副總統彭斯（Mike Pence）試圖戴上口罩。（Getty）

長期和短期主義對公共政策的影響

對跨期選擇和延遲滿足的不同態度影響了中美公共政策差異。中國通過政府規劃建立了公共政策長效協調機制，使社會和經濟發展朝同一方向前進，不受領導人更迭影響。中國已經形成自己成熟的長期主義公共政策安排，如每年的兩會、每年的經濟工作會議、專門討論五年規劃的中共中央全會以及為制定五年規劃舉行的各界人士諮詢和協商會議等等。基於這種獨特的公共政策安排，中國才能夠制定百年規劃這樣的長期主義目標，保持政策穩定性和連貫性，並堅持不懈地推進和完成。

建設小康社會是長期主義公共政策一個較好的例證。1979年12月鄧小平在會見日本首相大平正芳時提出到20世紀末在中國建立小康社會的奮鬥目標。1982年中共十二大正式提出，到20世紀末要使人民生活達到小康水平，1987年十三大提出實現小康的經濟建設「三步走」戰略，1992年十四大把人民生活由温飽進入小康作為90年代改革和建設的一項主要任務，1997年十五大則把「三步走」戰略進一步具體化。

從新世紀開始，中國進入全面建設小康社會的階段。2002年中共十六大提出本世紀頭20年全面建設惠及十幾億人口的更高水平的小康社會的目標，2007年十七大提出全面建設小康社會的新要求，2012年十八大提出全面建成小康社會並做出新的部署，2017年十九大則在中國發生歷史性變革的基礎上，發出決勝全面建成小康社會的動員令，踏上現代化新徵程。

疫情期間，大量海外華人為躲避疫情而回國，體現對中國防疫的信任度。（中新社）

可以看到，建設小康社會的目標貫穿了中國改革開放以來的40年，期間國家歷經了幾代領導人的交替，但國家綱領性的目標和政策卻保持了穩定和連貫性，領導層一棒接着一棒跑，推動全面建成小康社會奮鬥目標一步步變成現實，這向全世界彰顯了中國公共政策的長期主義優點。

美國有成熟的憲政民主制度，能夠把各種政治力量納入合法的政治鬥爭軌道，對緩解社會矛盾有較強的協調能力，避免發生大規模暴力事件甚至不可收拾的大動亂，從而保持社會的長治久安。與此同時，美國在國家安全領域向來有超越黨派的長期主義戰略。然而，在公共政策領域，基於跨期選擇和對延遲滿足的抗拒，美國盛行短期見效的政策，只顧眼前，不顧未來，而周期性選舉和政黨輪替也加劇了公共政策的短期主義化。

為了滿足選民的訴求，美國政府公共政策的制定傾向於即時滿足，排斥艱苦奮鬥、克制忍耐的精神和行為。普通民眾一般不會從國家的長遠利益角度來看政府政策，也不支持政府出台違背自身眼前利益的長遠政策。執政的領導人制定的政策主要都圍繞着下一次的選舉展開。政黨為了勝選需求，向來迴避吃力不討好的長遠政策，往往制定一些能夠給選民帶來暫時好處的民粹化糖丸。

如全球化議題，本來全球化有利於提高美國總體福利，只要美國解決內部分配問題，全球化不應成為被放棄的政策，但由於全球化損害部分美國人的現實利益，而分配改革只是流於政客選舉時的激情承諾，無法真正落實為可以執行的政策，最後能夠為全美全世界帶來進步與繁榮的全球化在特朗普時代戛然而止。

這種氛圍之下，美國基本上無法制定社會和經濟發展長期規劃，公共政策受到政府更迭的影響，經常發生左右搖擺，更遑論制定和堅持百年規劃這樣的長期目標。美國堅持經濟上以市場為本、政治上以選舉為本的發展思想，把市場和選舉作為治理的出發點和落腳點，政府的政策圍繞吸引選民投票、兑現選舉承諾展開，努力滿足選民對政策的情緒偏好。

由於缺乏遠見，美國政府和社會被一個又一個短期目標和問題困擾，試圖解決貧富懸殊，結果超級富豪愈來愈富；試圖反對種族歧視，結果黑人暴動席捲全國；試圖通過經濟相互依存改變中國，結果鬧得中美脱鈎，美國的公共政策自相矛盾，發展進程嚴重缺乏政策連續性、完整性，導致國家陷入白左與民粹極端勢力惡鬥的複雜局面。

↓↓↓↓↓回望2020年4月底，彼時中國逐漸走出疫情陰霾，唯以北京等地仍保持較嚴格的防疫措施。對比當下中國內地絕大多數地區之現況，恍如隔世↓↓↓↓↓

政策建議

第一，防疫抗疫常態化，標準不能降，力度不能減，這樣才能保護同胞們犧牲權利和生命換來的抗疫成果，同時切實建立和傳播對美國的公共政策優勢。目前全球確診病例仍然不斷上漲，中國宜繼續執行「外防輸入，內防擴散」政策，通過大規模核酸檢測、流調追蹤、隔離治療、精準控制、動態清零、聯防聯控等舉措遏制疫情。

在香港與中國內地通關問題上，有關部門在督促特區政府提高防控水平的同時，宜堅持高標準、嚴要求，不能在香港未實現14天連續本土病例清零的情況下貿然敞開大門。少數香港建制派人士缺乏大局觀，無視國家利益，為了許多短期利益和便利，強烈主張降低標準通關，中國內地對此宜保持清醒認識，不可捨本逐末，因小失大，同時做好香港相關人士的說服和勸導工作。

第二，注意長期和短期主義的結合，權責對應，限制了人民權力，就要在福利上加以彌補。為了長期主義目標，政府短期擁有更大的權力，就應該承擔更大的責任，堅決避免政府權大責小、有權無責的局面。在嚴格的防疫抗疫過程中，人民失去了許多正常情況下的權利，就應該獲得更大的福利，如此才能取得社會的穩定與平衡。「既要馬兒跑，又要馬兒不吃草」，這是現代社會難以實現而且不合道義的目標。在權責對應方面，我們可以參考的對象是俾斯麥治理下的德國福利公共政策，而不是大秦帝國的嚴刑峻法。

第三，審慎對待美國因為短期主義抗疫政策造成的混亂，不可因為機會主義誘惑而追求戰術上的勝利，結果導致戰略上的失敗。為了避免日本在珍珠港所犯的錯誤，我們宜牢記戰略決策的根本是實力，而不是機會。正如常言所說，因為機會得到的，終會因為實力而失去。以購買力平價計算的中國GDP確實已經超過美國，但中國的綜合實力還不如美國，軍力與美國尚有一定差距。自二戰以來，沒有任何一位美國領導人能像特朗普一樣讓西方如此分裂，而且在可以預見的未來，特朗普的政治遺產將繼續發酵，美國社會的分化和撕裂將持續發展，這的確為大陸武力統一台灣提供了機會之窗，但這一機會只能在做好充分謀劃尤其是避免中美髮生直接大規模戰爭的前提下才能變成現實。