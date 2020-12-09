「知台派」汪毅夫掌大陸對台重量級智庫　曾在福建與習近平共事

大陸重量級涉台智庫「全國台灣研究會」（簡稱全國台研會）日前突然公吿由台研會副會長汪毅夫出任會長。由於會長任期本應為五年一任，原會長戴秉國2017年2月才上任，如今任期未滿就換人，引發關注。 據了解，汪毅夫專研台灣文化、閩台文化交流等，在台灣人脈廣泛。他還在習近平任福建省長期間擔任主管福建對台事務的副省長，兩人共事數年。

事實上，戴秉國當時出任全國台研會會長時，曾引發兩岸不小的討論。戴秉國曾任中共外事辦主任、中共中央對外聯絡部部長、外交部副部長、國務委員等職，是中美、中日、中俄戰略對話的領軍人物。此前的會長則是由涉台的著名無黨派民主人士程思遠及民主黨派「中國民主建國會」的成思危出任。

汪毅夫2017年卸任全國台聯會長後，一度傳出將接任台盟主席，後來則專心從事台灣文史研究，一有所得就在網路發文分享。（Reuters）

同年2月，另一個大陸重要涉台智庫「中國社會科學院台灣研究所」（簡稱社科院台研所）的所長也換成專精軍控與中美亞太研究的楊明傑出任。該單位2003年到2017年2月的兩任前所長余克禮、周志懷則都是台灣研究專家。

兩大智庫的一把手同時換上外交和中美關係的專家，說明北京在特朗普（Donald Trump）時代，更加把台灣問題放進中美關係的框架之中，從國際戰略思考兩岸問題。這從戴秉國上任時表明對台研究「要總攬亞太乃至全球格局」，台研會今後要進一步關注「影響台灣問題的外部因素」即可略窺一二。

而這次取代戴秉國上台的汪毅夫來頭也不小，其祖籍為台灣台南，曾祖父汪春源是清末最後一位台灣省進士。汪毅夫曾任福建省副省長、大陸民主黨派「台灣民主自治同盟」中央常務副主席、大陸涉台組織「中華全國台灣同胞聯誼會」（簡稱全國台聯）會長，是大陸少見的台籍政治人物。

同時，年過七旬的汪毅夫也是大陸對台研究當中公認的「知台派」，早期專攻台灣近代文學，之後專研台灣文化、閩台文化及閩台關係。對台灣文史瞭如指掌，且早在美麗島事件前便與台灣黨外人士打過交道，藍綠人脈廣。

此外，汪毅夫還在習近平任福建省長期間擔任主管福建對台事務的副省長，兩人共事數年，在2012年習近平上台後，對台履歷深厚的汪毅夫也轉任全國台聯會長，直到2017年底卸任。熟稔台灣政治發展和兩岸政府間對話的汪毅夫除被外界形容是「知台派」外、也是「知習派」。

戴秉國與台灣綠營人士也有過互動，前民進黨主席謝長廷2012年曾以民間身分赴陸，兩人曾有過會面。（中國駐波蘭大使館）

即便卸任了全國台聯會長，汪毅夫依舊對推動兩岸關係發展念念不忘，除了擔任全國台研會副會長，並在廈大台研所持續研究台灣文史。汪毅夫曾言，兩岸統一不能一代一代傳下去，當然慢不得，可是一時不能解決，也不要急。但「相信自己能親眼看到那一天」。

此次全國台研會會長突然換上汪毅夫的原因，目前尚不明朗。但在某種程度上來說，這體現出北京自習近平提出「兩制台灣方案」後，正按自己的步伐將台灣問題的解決拉回中國大陸自身的節奏，汪毅夫對台灣歷史和現實的理解，在未來或將扮演更重要的幕僚角色。

另一方面，楊明傑仍是社科院台研所所長，兼任全國台研會副會長，從此或可看出，北京仍然很清楚台灣問題在未來中美博弈當中的重要性，中美和台海已是結構性的問題，不會因拜登上台就有翻轉式的改變。