【觀察】2050年解放軍足以擊敗美軍？

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利日前表示，中國想要建立一支能與美軍勢均力敵並最終戰勝美軍的現代化軍隊。馬克·米利說的沒錯，但只對了一半。

《華爾街日報》於12月9日發表新聞稱，美軍四星上將馬克·米利（Mark Milley）表示中國正試圖2035年之前實現與美國軍事能力持平，而在本世紀中葉（即2050年左右）之前能夠在武裝衝突中擊敗美國。他認為，「無論是現在還是未來幾年，這對美國而言無疑都是一個重大的安全挑戰」。

目前馬可·米利似乎還未解釋他的結論從何而來，但2035年和2050年這兩個時間節點對於中國軍隊而言確有特殊意義。這可以追溯到2017年10月26日習在相關會議上提出的：「要確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。」

習近平在2017年所提的內容實際上是對此前江澤民所說「三步走」方案的細分（新華社）

然而，這些關於軍隊建設的內容往往被認為是一套國家綜合發展計劃的組成部分，很難想象這是專門為了針對哪一國而制定。如果非要討論這個計劃的制定原因，或許該歸結於這個國家自跨入近代（即1840年）以後的遭遇，在中國，人們將其總結為「落後就要捱打」。

從這個角度上講，中國人民恐怕有足夠的意願美國軍事力量持平乃至在武裝衝突中擊敗美國，畢竟在中國方面看來，中國與外界乃至中國內部發生的各類衝突背後總能看到美國的身影。然而這就意味着中國將要挑戰美國嗎？

中國不會主動挑戰美國

如果按照近年來傳播頗廣的「修昔底德陷阱」論（即認為新興大國與原有大國的矛盾無可避免，當新興大國對原有大國的威脅達到一定程度後，戰爭就會成為解決手段）來思考，中國當下可以說是新興大國，而美國則是原有大國。

這就產生了一些可以通過分析而明確得出的情況，新興大國的軍事實力增長往往會比較快，但他不可能一開始就比原有大國更強，隨着新興大國軍事實力越來越強，原有大國感受到的壓力也將越來越大。

中國軍隊的發展速度較快，但想要超過美軍還需要時間。（資料圖片/新華社）

但是，這樣一來很難想象原有大國會眼睜睜地看着新興大國擁有與自己相等甚至更強的軍事實力再發動戰爭，這意味着新型大國的軍事實力在戰爭中將不可避免地處於劣勢。

如此一來當戰爭爆發時新興大國幾乎不可能軍事實力上獲得優勢，甚至無法獲得均勢，更無法掌握主動權，只能被動地接受戰爭。

同理，對於現在的中國軍隊而言也是如此，任何正面挑戰美軍的作戰方案都只可能在己方軍事實力、經濟條件等方面較弱的條件下執行，在其他條件大致相等的情況下，任何向美軍主動進攻的方案都將會是一次大規模自殺行動。

這很明顯不符合馬克·米利所說的話，這樣一支必然會在戰場上處於劣勢以至於沒有任何理由向美軍主動發起戰爭的軍隊視為對美國國家安全的威脅。

美軍四星上將馬克·米利。（資料圖片）

從軍事戰略上講也無法支撐馬克·米利的話，中國長期以來執行的都是防禦性的國防政策，即便是美軍內部也在一定程度上認可這一點，只不過他們更願意將其稱為「拒止戰略」，進而大力發展自身的遠程介入（一種被認為主要是應對中國區域拒止戰略，強調作戰平台應能在敵防區外進行打擊的作戰理念）能力。

然而馬克·米利乃至整個美軍依然對中國軍隊的發展極為警惕，這當然不是毫無理由，只是這理由與中國自身的關係不大。

美國欲保持技術差距

美國軍隊自第二次世界大戰以來就是世界上最強大的軍隊之一，除了在陸軍方面遠不能與蘇軍相媲美以外，沒有任何一支軍隊能與美軍相抗衡。這種強大源於美國在技術、工業上的優勢，從二戰時期到現在，美國在參與的每一場戰爭中都能維持着這兩方面的絕對優勢。

這是一支軍隊最大的幸運，也讓美軍對這兩方面產生了嚴重的依賴，因而反感任何可能減少美國對其他國家的技術優勢的可能。這一觀念是美軍經常對中、俄乃至其他有軍事發展潛力的國家總有戒備心理的根源，以至於這些國家在軍事方面的進步總能引起美國方面的應激反應。

2020年6月24日，中國人民解放軍於俄羅斯莫斯科紅場參與勝利日閱兵儀式。（路透社）

對於中國而言比較麻煩的是，中國近些年的科技水平進步太惹眼，隱身戰機、戰略級的運輸機和轟炸機、航母等高技術裝備的出現極大減少了美國對華具備的技術優勢。正是由於這些方面的影響，馬克·米利在《華爾街日報》的採訪中對中國表現出了明顯的警惕甚至敵視態度。

而類似的言論已出現過不止一次，早在馬克·米利就任參謀長聯席會議主席時的就職演說中便談到過「中國在太空、空中、網絡、海洋、和陸地等領域的軍事實力在迅速提高。他們在研發和採購上的支出超過了我們……美國需要確保我們不會失去自己對於其他國家的優勢，特別是對中國的優勢」。