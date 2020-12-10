蔡英文終於想到「朝野合作」了？

12月10日，台媒《NOWnews》舉辦的第二屆修憲論壇，以「年輕世代憲政藍圖與願景」為主軸在台北喜來登飯店展開，蔡英文出席並致詞，她表示，修憲是「一個我們國家社會總動員的時刻」，也樂見18歲公民權下修能夠有進展，並罕見強調，「朝野合作、世代合作」是憲改成功的必要條件。

台灣總統蔡英文12月10日出席修憲論壇開幕式，提到修憲必須朝野合作、世代合作。（陳卓邦／多維新聞）

對於主辦單位邀請有立委席次的五個政黨參加，蔡英文提到，相信不論是執政黨還是在野黨，都能感受到年輕朋友以及社會各界關於修憲的呼聲，她稱修憲是「國家大事」，要朝野合作才能達成，「我期盼在修憲委員會運作過程中，我們可以為了國家、為了下一代，尋求最大程度的修憲共識，我再次強調朝野合作、世代合作是憲改成功的必要條件，也是台灣社會前進的必經過程，我會帶領執政團隊跟執政黨為此努力，也需要各個政黨和公民社會來共同努力，沒有人應該置身事外」。

從這些字面上看起來，蔡英文似乎是有意與在野黨（主要當然是握有修憲否決權的國民黨）合作，願意回到政黨政治軌道、互相妥協來合力進行台灣政治改革，實際上若細看她的談話，其實蔡英文不斷提到的主要是「年輕人」，篇幅更多於在野黨，這顯然又持續釋放民進黨與年輕人站在一起的意象，而她指出所有政黨都應該多聽年輕人意見，更是緊貼着世代政治的軸線，向在野的國民黨施壓。就這個角度來看，她也並不是那麼真的在乎同在野黨合作，而是要逼在野黨不得不合作。

雖然蔡英文在致詞上僅談到投票權下修18歲這些具體的修憲議題，看起來所有其他議題都還有朝野討論、商榷的空間，但接續進行的場次中，蔡英文麾下的總統府副秘書長李俊俋直言不諱對於考試院、監察院的廢除提出深入的意見與支持，比如講考試權，他將主導用人的權力交給行政權的弊病視若無睹，而着重在「考用不一」的矛盾；談監察權，他則說監察權原本是民意機關，現在不是，怎麼能有調查彈劾權力？他更把彈劾跟司法判決連結、調查權跟立法院連結，從根本上否決監察院正當性，力持將監察權移交立法院。

國民黨籍前台東縣長黃健庭被提名為監察院副院長破局一案，凸顯蔡英文在藍綠和解上的操作不佳，未打招呼的方式也不被國民黨視為拿出誠意。（中央社）

更不要說，目前蔡英文兼任主席的民進黨，其內部還有非常多法理台獨的聲音，例如民進黨立委曾提案刪除《憲法增修條文》中的「國家統一前」字樣，以及沸沸揚揚的提名考試、監察委員爭議，尤其是蔡英文提名國民黨籍前台東縣長黃健庭出任監察院副院長一案，因為太過保密、先前完全未與各黨派溝通，反而激起民進黨、國民黨內雙雙反對，而使得蔡英文推動藍綠和解的嘗試最後破局。

目前台灣修憲幾已是板上釘釘，如果要在2022年地方選舉中一併進行公民複決，則按照修正案立院通過後須公布半年的規定，至少要在2022年5月完成《憲法修正案》三讀，以此往前計算前置作業、政黨磨合討論、以及吸引社會共識與支持的流程，蔡英文要推動的「朝野合作」，時間所剩不多，畢竟光靠「年輕人」的支持，遠遠不夠達到修憲門坎，且看她還能拿出什麼朝野合作的誠意吧。