【觀察】台灣躋身世界五大強權的「台式幽默」

法國政論雜誌《Le Point》（觀點）周刊最新一期雜誌於當地時間12月11日出刊。本期封面故事主題為「誰將主宰世界？」（Qui dominera le monde？），雜誌封面將習近平、美國總統當選人拜登（Joe Biden）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）及蔡英文比擬為同場競技的跑者，以漫畫合成方式呈現，引起台灣媒體關注。

台灣駐法國代表吳志中卻僅以《觀點》周刊本期封面合成圖，在其個人「臉書」（facebook）推文稱「五大強國包含台灣！蔡總統太強了！把台灣推向世界五大強權！」。（facebook@吳志中）

「誰將主宰世界」封面故事共有四篇系列文章，首篇檢討美、中及德、法在新冠肺炎（COVID-19）肆虐及疫苗問世前的防疫作為及權力消長；第二篇專章討論特朗普（Donald Trump）防疫為何失敗，期許拜登上台後能有所作為；第三篇專章討論台灣的成功抗疫經驗讓人民生活如常；最後一篇則是強調「創新」才是人類對抗疫情的最終解方。

縱使蔡英文政府的防疫作為對中國大陸充滿歧視，但相對於各國政府失敗的防疫政策，不容否認仍堪稱是「民主陣營」中的成功典範，《觀點》周刊以專文介紹給法國人民、乃至於西方世界參考在情理之中，就算大陸民眾有再多不滿，也難以干涉法國雜誌記者、編輯的「選題與言論自由」，至多為宣泄自身對蔡政府的不滿、不屑情緒，選擇不看便是了。

不過，台灣駐法國代表吳志中卻僅以《觀點》周刊本期封面合成圖，在其個人「臉書」（facebook）推文稱「五大強國包含台灣！蔡總統太強了！把台灣推向世界五大強權！」。頓時間，台灣綠營政治人物、偏綠媒體競相以此為標在其個人社群網頁推文、報道，吸引「按贊」無數，彷佛台灣歷經新冠肺炎疫情之後，真的已經躋身世界強權。

這種只憑境外周刊將蔡英文的頭像登上封面或是在內頁專文介紹台灣，就認為「台灣已成為世界強權」的解讀法及「挾洋自重」的心態，只能有兩種理解方式，要不是台灣的駐法代表在現有國際秩序下，其實無法為台灣打開包括經貿合作、司法互助等增進雙方人民實質利益的國際空間，僅能趁着蔡英文被刊上封面的機會自我膨脹，以幾近「拍馬屁」的方式大刷存在感，間接證明自己「有做事，請放心」；要不就是這一位駐法代表真的「太幽默」。

雖然綠媒、綠營政治人物因為蔡英文被放在《觀點》封面感到「與有榮焉」而處於歡快之中，並全盤接受「世界五強之一」的解讀方式，卻必須嚴肅指出來，這種「台式幽默」並不好笑，無奈的是，台灣人民對於任何一點夠增加「台灣能見度」的外國媒體報道、介紹，向來只講求「笑果」及享受「被世界肯定」的快感，卻怠於了解其根本事實，輕易的全盤接受「綠色觀點」。

《Le Point》的內頁主題文章的插圖，中、美、法、德等世界強權領袖比肩，沒有蔡英文。（截圖自《Le Point》官網）

論《觀點》周刊何以將蔡英文刊於最新一期封面之上，自然與「誰將主宰世界」封面主題系列文章之三專門介紹台灣有關，但無論如何不是指涉台灣已與中、美、法、德等強權「比肩」，除了蔡英文是封面上唯一沒有號碼的跑者，且側身在習近平右後的隱晦安排看到一些端倪外，從封面主題系列文章首篇《誰將主導後Covid世界？》的插圖看得更明白——習近平、拜登、馬克龍、默克爾都在起跑線準備起跑，獨缺蔡英文。

也就是說，《觀點》周刊雖然高度評價台灣的防疫成績，卻沒有胡塗到將蔡英文當成有號碼牌的「合格跑者」，遑論視為「強權之一」。不過，台灣駐法代表吳志中卻仍僅憑封面中出現蔡英文，自作文章解讀成「蔡總統太強了！把台灣推向世界五大強權！」，多數台灣人顯然不想深究原委、提出挑戰，甚至還隨之起舞、轉貼文章，相信「台灣是強權」這種不好笑的「台式幽默」。

然而，吳志中的「台式幽默」並非罕見，而是「上行下效」的結果。包括美國在台協會主席莫健（James Moriarty）今年3月赴台時說了「台美休慼與共、共存共榮」，或是蔡英文自己曾經說過「台灣也是棋手」、台灣外交部長吳釗燮接受印度、澳洲媒體訪問宣傳「共同抗中，Taiwan can help」等等，都展現了「台式幽默」。

可是，許多台灣人對於此種「台式幽默」同感歡快，或有部分人覺得「不好笑」，也不敢公然挑戰。多數人選擇與不好笑的「台式幽默」同歡，或是選擇靜默、放任，這才是當下台灣真正嚴重的問題。