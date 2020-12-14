【中天關台】主「宰」新聞自由　台灣一馬當先

台灣「國家通訊傳播委員會（NCC）」於當地時間11月18日通過決議，以違規紀錄多、內控自律機制失靈、股東介入新聞製播為由，不予中天新聞台換照，在聲請假處分遭台北高等行政法院裁定駁回後，中天新聞台已經於12月12日0時下架。

中天已發起行政訴訟，但在結果出爐前為避免先行關台，因此向台北高等行政法院申請暫時狀態處分，但於12月7日遭法院裁定駁回，理由為《廣電法》明文規定執照有效期限為6年，中天應早能預見未必能獲准換照，得以提前做出準備，故NCC的裁決並未造成中天的急迫危險。

但法院忽略的是，新聞台換照的常態是「原則許可、例外禁止」，不予換照的裁決是少數中的少數，因此不予換發對中天自然是「非通常性」的損害。若非如此，難道業者每隔6年都要做好人力、資金撤離的準備？

台北高等行政法院將例外輕描淡寫「中天應能預見」的通例，無疑是脱離現實的說法。

中天向法院聲請假處分遭裁定駁回，中天之後抗吿也再度失利。（中天新聞）

此外，法院亦聲稱中天並非不能以原有人員、設備錄製其他電視節目，以「綜合台」及「娛樂台」持續營利，且營業收入減少或商譽損害，也非不能以金錢賠償若其他方式回覆，稱不上有重大損害。

此一說法，似乎將電視台開播的目的侷限於「營利與否」，只要事後能以錢賠償，就沒有假處分的必要。但「新聞台」的目的本就不僅止於營利，更多是涉及了新聞、言論自由與媒體的自主空間，政府關閉立場相左的電視台，其涵意也必然與關閉娛樂台不同，更遑論讓「新聞台」員工到「娛樂台」錄製節目。法院難道認為，新聞台被關閉後所侵害的法益不夠「重大」，是金錢賠償得以回覆？

最後，法院認為若准許聲請，將形同允許中天藉由假處分迴避NCC的管理權能，使《廣電法》6年換照的制度成為具文。然而，定暫時狀態假處分的目的，本來就是人民在面對公權力侵害時，能在訴訟結果出爐前請求法院介入，使其暫時保有權力不受侵害的狀態，若依法院的認定，有何種假處分聲請不會影響到政府執行公權力？況且即使中天續播，在訴訟結束前NCC仍有權對其進行監管，看不出有架空政府機關權限之虞。

台北高等行政法院認為，若准許中天的假處分聲請會形同架空6年換照規定。（中央社）

其實眾所皆知，中天被關台從來不在那些冠冕堂皇的理由，那些幾乎是所有新聞台的「通病」。但即便處理的過程充滿了政治味，蔡政府卻仍對此樂此不疲，尤其是以各種貌似「獨立專責」的形式繞過法治、處理異己的作法，簡直不要太過方便。畢竟就如民進黨立委王定宇所言：「民主社會最大的不是法律，而是人民的好惡。」

民主社會最應該遵循的不是法治，而是人民的好惡，這句話聽起來固然荒謬，卻極大程度說明了蔡政府的執政風格，只要掌握好民意，即便違法亂紀也能塑造成民主自由，而操弄民意支持，又遠比守法來的更加簡單，這也是「人民好惡能大於法律」的真正精隨。

2020年1月9日，蔡英文曾在美國時代雜誌（TIME）的專訪中提到：「台灣的言論自由是亞洲數一數二，是亞洲最自由的地方，對媒體來講是一個最好的環境。」對此，馬英九在中天即將關台的前夕批評，蔡英文的話言猶在耳，如今卻做出只有極權國家才會關閉新聞台、打壓言論自由的醜事，將她聲稱要捍衛的民主自由，推落深淵。

黎智英個人雖因涉嫌違法國安法被拘捕，但蘋果日報依然正常運作。（資料圖片）

馬英九的話只說對了一半。即便在台灣人口口聲聲高呼「自由已死」的「專制」香港，批評港府及中共不遺餘力、新聞報道素質亦備受爭議的《蘋果日報》至今依然好端端的存在，僅黎智英及部分高層因涉及其他犯罪而遭檢警調查，報道方向和內容卻未受影響，也未被冠以各種的名義限制其新聞自由。更別說還有以反共立身的《大紀元》等法輪功系媒體長期被允許在香港存在。

也難怪，當蔡英文還能於國際人權日暢談民主人權時，民進黨的老黨員們卻在街頭對政府提出沉痛的批判。黨外時期的寫手林深靖表示，言論自由不能有任何的折扣，民進黨卻用一套「自己認定的規格」決定事情，只要不合乎規格就沒有生存權利。他強調，強硬地關掉媒體，就是觸犯言論自由核心，蔡政府既然要這樣做，就不要再高喊民主自由的口號。

林正杰也抨擊，從來沒想過「有政府、關電視台」，民進黨為了消滅異見所進行的法西斯主義已不是民主政治，比蔣介石更可惡。前代理黨主席張俊宏則強調，民主如果沒有堅強法治，就會是破碎的民主，這是非常危險的境地，而第四權是用來監督政府，讓國家能建立在堅強的法治基礎上。

張俊宏最後感歎，每次政黨輪替都是開啟一個「新的舊時代」，如今的民主並非法治而是人治，證明革命未成、使命未竟。

法國《重點周刊》（Le Point）新一期封面故事探討美洲、亞洲、歐洲誰將統治世界？並將蔡英文的圖像與習近平、拜登並列。（lepoint.fr）

很可惜，幾位老前輩的苦口婆心入不了蔡英文的耳朵，更被綠營支持者們當成笑話。蔡英文怎麼可能比蔣介石更可惡、更不重視人權法治？他們可以舉出一百個蔣介石更加過分的例子來反駁。

總是高舉「民主自由」的台灣人，對法治的要求是否僅僅是「高於蔣介石」？而總以戒嚴時期作為民進黨更「民主」的依據，對現任執政者不斷以消亡的威權幽靈作為標靶而感到滿足，這是否才像是個笑話？更可笑的是，戒嚴時期沒人否認台灣正處於專制威權時期，如今的蔡政府則是手上幹着威權的活，還要恬不知恥的聲稱在「捍衛民主」。

於12月11日下午，中天針對法院的駁回所提出的抗吿，再度遭到最高行政法院裁定駁回，中天於午夜關台的下場也將成為定局。當綠營正為了法國《觀點》周刊（Le Point）的最新一期，以「誰將主宰世界」為標題的封面中出現蔡英文而沾沾自喜時，台灣還尚未主宰世界，就已先主「宰」了新聞自由。