戰狼外交爭論再起　華春瑩趙立堅汪文斌風格為何不同

歐盟駐中國大使郁白（Nicolas Chapuis）北京時間12月10日在北京舉行的一次能源論壇上表示，歐盟和美國應該統一認識，聯合對抗中國的「脅迫式外交」，對中國的「戰狼外交」（Wolf Warrior Diplomacy）說「不」。

中國外交部發言人華春瑩在2月11日的例行記者會上再次回應，「只要理性地回顧和分析一下，哪一次、哪一件是由中方首先挑釁或者威脅別國，我想就會得出公正的、客觀的結論。」 她說，「如果只是因為中國『塊頭大』，就認為中方說出事實真相、維護自身的利益和尊嚴是『脅迫』和『戰狼』，這顯然是不公平的，也是對中國外交的污名化。」

2020年12月1日，中國外交部發言人華春瑩在外交部例行記者會上展示澳洲國防部發布的、關於士兵殺戮阿富汗平民的調查報吿。（中國外交部官網）

從兩年多以前爆發的中美貿易戰開始，到近期的中澳漫畫輿論風波，中國外交風格已經轉變被認為成為既定事實。中國外交人員強硬回擊他國的態度引發關於戰狼外交的爭議。

中國外交部現任三位發言人——華春瑩、趙立堅和汪文斌。1971年出生、從外交學院畢業且一直在外交系統就職的汪文斌，最具上一代外交官員保守和平穩的特徵。2020年7月20日的上任首秀上，汪文斌的表現被評價為「無特殊之處」。

7月20日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌在回應問詢時表示，蓬佩奧（Mike Pompeo）對中方的指責毫無事實根據，是一再重複的謊言。（微博@外交部發言人辦公室）

當天，有記者提問，針對7月18日美防長埃斯珀（Mark Esper）所稱「一個在中國共產黨統治下崛起中的中國令人擔憂」之說如果看待，汪文斌稱，美方一些人「總是從冷戰思維和零和博弈的角度去看待中美關係，鼓吹圍堵打壓中國」，這與其前任們的發言風格並無不同。

被媒體關注的是，當時汪文斌將講話重點放在針對美國區分中國和中共的言論上來，他稱，美方應當尊重和接受中共受到中國人民擁護和支持的現實，而不是百般挑撥中共同中國人民的關係，在國際上製造意識形態對立、拉幫結派。

比汪文斌年輕一歲的趙立堅（1972年出生），是爭議最大的一位。這位從長沙鐵道學院（1995年併入中南大學）畢業後進入中國外交系統的「年輕人」，在其擔任中國駐美國使館一秘期間（2009年至2013年）就在推特（Twitter）上開設賬號回應關於中國的議題。他被評價為推特粉絲數量最多的中國外交官，言論也更為大膽。

趙立堅2020年4月8日出席記者會。（路透社）

趙立堅2019年任中國駐巴基斯坦使館參贊期間，曾和美國前國家安全顧問賴斯（Susan Rice）因為兩國的民族和種族問題展開激烈交鋒，被西方媒體形容為「罵戰」；也曾在新冠肺炎疫情初期、西方各國對中國展開輿論圍剿時，在推特上要求美國解釋該國零號病人是在什麼時候出現的，並質疑病毒是否可能（might be）由美軍帶入中國武漢。

趙立堅最近一次推文甚至引發中澳輿論大戰，澳洲總統莫里森（Scott Morrison）甚至直接參與其中。這一事件的背景是11月30日，趙立堅敦促澳洲對最近該國士兵殺害39名阿富汗平民的戰爭罪指控進行調查，並在推文中引用了中國網絡畫家「烏合麒麟」用CG技術創作的設計圖片《和平之師》，圖片中一名澳洲士兵站在巨大的澳洲國旗上用刀架在一名抱着綿羊的阿富汗少年的喉嚨。

雖然趙立堅的此次推文招致部分非議，有不贊成的評論稱，他更應該選用一張漫畫乃至新聞圖片來展現，而不是很容易被對方攻擊為「假圖片」的設計圖片，但是隨着北京對澳洲的強硬反擊可以推測，直接影響中國外交走向的中共高層對趙立堅的行為應該並未有明顯不滿。中國外交部另一發言人華春瑩針對此事強硬質問澳洲政府，以及聲援澳洲、發聲質問中國的其他西方國家，是否支持澳洲士兵殘殺平民，莫里森12月1日態度發生轉變，他吿誡政府同僚不應進一步放大該事件。

和趙立堅類似，非外交專業畢業的華春瑩在大學畢業後就進入中國外交系統。她於2012年11月就擔任中國外交部發言人，是中國外交部有史以來第5位女發言人，並被中國網民友善地稱為「華姐」，巧合的是，她在目前三位外交部發言人中也年齡最大（華春瑩出生於1970年）。2019年7月，華春瑩接替陸慷升任中國外交部新聞司司長，成為繼首任司長龔澎以後外交部新聞司第二位女性司長。

相對於趙立堅和汪文斌，華春瑩在外交工作中表現出另外一種風格。德國《每日鏡報》12月8日以《中國的戰狼》（China wolfskrieger）為題刊登一篇批評中國外交的報道，因為將配圖文字中的「權」誤用為「杈」而被廣泛關注。華春瑩12月10日公開回應，關於戰狼外交的非議實際上是「中國威脅論」的又一個翻版，是一些人給中國量身定做的一個話語陷阱。她還援引動畫片《獅子王》（The Lion King）回應稱，「不知道他們怎麼評價辛巴（Simba）？那個可愛的小獅子——在各種懷疑、責難、打擊當中成長和成熟起來的辛巴。」面對近期西方國家通過新冠肺炎（COVID-19）疫情、人權等方面對中國的各種制裁與打壓，華春瑩還反問，「難道有人以莫須有的罪名對中國進行口誅筆伐時可以如狼似虎，而中方卻只能做沉默的羔羊嗎？」

華春瑩的上述發言得到外界的一致好評。相對於趙立堅的強硬和尖鋭，汪文斌的保守和平穩，在面對中西方話語衝突時，華春瑩的回擊顯得更成熟且柔性，其借用美國迪士尼影片《獅子王》和文學作品《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）來反駁西方對中國的評價，更顯柔性且可接受性。當然，汪文斌、趙立堅和華春瑩雖然風格不同，其並存的現狀表明，中國外交風格的改變並不一蹴而就，還是在服務於中國外交全局的統一大方向之下，多種風格並存。