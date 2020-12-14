兩岸觀察：當武統台灣選項進入中共官方視野

「在解決台灣問題上，實現和平統一始終是大陸的第一選項。但民進黨當局『倚美謀獨』，持續在『台獨』道路上飆車，讓和平統一的可能性越來越小。」北京對台機構國台辦（與中共中央台辦一個機構兩塊牌子）旗下的新媒體題為《「武統」離台灣有多遠？ 台媒列出三條件》的文章，在轉發多維新聞針對武統台灣的雜誌封面故事文章時如是說。

多維新聞雜誌《多維TW》（2020年12月3日）封面故事文章《戰爭並非虛言 北京選擇武統的三種情形》，以公開資料和政治情勢為依託，對北京選擇武統的三種情形進行了剖析。包括：以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；「和平統一的可能性完全喪失」的時候。屆時，北京將採取武力手段統一台灣。

台灣總統蔡英文背後的孫中山像，大陸每年"十一國慶"時也會豎立在北京的天安廣場上，但台灣卻離大陸越來越遠。（多維新聞）

如果說之前有關武統台灣的話題，只停留在互聯網輿情上，那麼大陸國台辦對於武統台灣選項文章的關注，表明這一話題已經進入中共官方視野，更深層次的說，北京官方已經不願意再諱言對台動武。國台辦列入中共中央直屬機構序列，是中央對台工作領導小組的辦事機構，也是貫徹執行中共中央、國務院確定的對台工作的方針政策的機構。發佈上述文章的「今日台灣」是國台辦直管的新媒體微信公號。

於北京而言，在台灣問題上，實現和平統一是上上之選，但北京始終沒有放棄武力統一台灣的方案。過去很長一段時間，特別是兩岸關係緩和的時候，北京談得更多的是和平，寄望「兩岸和平發展」，最終實現和平統一。

但現在，北京已經不再完全寄希望於實現和平統一。2020年10月底召開的中共十九屆五中全會，對台表述發生微妙變化：推進統一不見「和平」，在推進國家統一層面，北京已經對「和平」不再寄予太多希望。有充分的理由相信，北京在統一台灣問題上已經有了時間表和方案，採取武力手段統一台灣，自然也在其中。事實上，在軍事上北京早已進行了武統台灣的準備和部署。

政治上，北京在不斷地壓縮台灣的空間。2020年11月25日，大陸國台辦正式對外公開承認研究正在制定頑固「台獨」分子黑名單，這份「台獨黑名單」裏，不光囊括「台獨」頑固分子，還包括背後金主，十分具有針對性，將針對台獨的打擊面進行了擴展。多維新聞此前就曾指出，北京制定「台獨黑名單」的意圖很明確，那就是打擊「台獨」勢力，警醒台灣民眾，推進兩岸統一的進程。

上述國台辦官方微信公號的文章稱：「近年來，由於民進黨當局拒不承認「九二共識」導致兩岸關係依舊處於停擺狀態。更糟糕的是民進黨當局反而利用各種方式，阻斷了台灣在野黨、民間團體與大陸就「兩制台灣方案」進行談判的合法性。」沒有和談，自然不會有和平統一。

倘若「和平統一的可能性完全喪失」，擺在面前的，就唯有「武統」這個單一選項。上述國台辦官方微信公號指出，如何避免這種最不願意看到的災難性局面產生？台灣的政黨和政治人物，尤其是民進黨當局與蔡英文必須自我反省。這可以看作是北京對台灣當局的警吿。

從目前來看，統一台灣既已提上北京的政治日程，而「和統」的條件在台灣又已基本喪失——台灣的民意調查顯示，從1991年到2018年，27年間，認為自己不是中國人的台灣人，從13%，增加到75%；認為自己也是中國人的台灣人，從73%，下降到10.4%。認為自己就是中國人的台灣人，大體保持在10%。也就是說，台灣現在有統一傾向的人，可能只有10%左右，而且越來越多的台灣年輕人失去對兩岸同為一個國家的認同感，因此武統的風險不僅不會消失，反而會隨着時間而加速積累。

無論是和統也好，武統也罷，北京的態度是，台灣問題不可能一直拖下去。北京今天追求的是實質進展，包括達成統一協議，啟動一國兩制台灣方案的實際討論。

進一步講，即便台灣不願冒險、選擇維持現狀「不宣布獨立」——這在台灣有巨大的民意基礎，兩岸的統一之路遙遙無期，這並非不斷崛起中的中國大陸能夠接受的，因為國家統一已經是民族復興根深蒂固的前提和必要條件。從這個角度講，今天的兩岸關係似乎已經陷入「死局」，未來如何走出或者終結這個「死局」——不以戰爭的方式，即避免武統這種對台灣最不利的災難性局面，恐怕是台灣的政黨和政治人物需要冷靜思考的關鍵議題。