【觀察】國家民委主任將換將　66年來首次由漢人「掌門」

12月14日，中共宣布了新任國家民族事務委員會黨組書記的人選陳小江。如無意外，這位1962年6月出生的漢族官員將在12月份全國人大常委會議上被任命為國家民委主任，以接替1955年出生的巴特爾。這將是自中共建政初期首任國家民委主任李維漢後首位漢族官員出任該職，自1954年李維漢卸任以來該職66年一直由少數民族官員擔任，被視為中共民族統戰的重要象徵。

事實上，此次中國國家民委的換人，頗為不同尋常。

首先，陳小江所接替的國家民委黨組書記巴特爾（目前為止仍然保留國家民委主任身份）尚未到「退休」年齡，但因為此次調整可能失去實權——具體指僅保留中國全國政協副主席這一副國級領導人身份，而卸任中央統戰部副部長兼國家民委主任兼職。

國家民委黨組書記巴特爾。（網絡圖片）

1955年2月出生的巴特爾雖然已超過65歲正部級退休年齡，但是因為其是由副國級國家領導人身份兼任，所以理論上可以繼續留任，如同如今仍然在兼任國家發改委主任的另一名全國政協副主席何立峰（同樣為1955年2月出生）那樣。這凸顯了這次人事調整在時機上的「反常」。

其次，從陳小江個人資歷看，似乎可以認定其此前與國家民族事務無任何直接關係。從官方簡歷看，陳小江出身於水利系統，從1984年武漢水利學院畢業參加工作到最後離開水利部長達31年時間，期間歷任中國水利報社社長、水利部直屬機關黨委常務副書記、水利部辦公廳主任、水利部黃河水利委員會主任等要職。2015年陳小江離開水利系統，進入紀檢系統，同年調任中紀委宣傳部部長，接替當時調任監察部副部長的肖培。

此後，陳小江幾乎以每年一調整的速度，從遼寧省委常委兼紀委書記到監察部副部長，最終在2017年10月份躋身中紀委副書記，6年內完成從副部級到正部級的仕途跨越，直到此次調離紀檢系統。

8月底，內蒙古教育廳傳達要求自2020年秋季學期起，內蒙古自治區蒙古族中小學的語文、道德與法治、歷史三門科目，要逐漸轉為「國家通用語言文字」教學內蒙古引起輿論波瀾。圖為鄂爾多斯伊金霍洛旗蒙古族小學學生。（多維新聞）

由此觀之，陳小江迄今之前的仕途經歷幾乎從未與民族事務有所聯繫，所以此番調整究竟是出於一種怎樣的用人邏輯，令人詫異。

再次，作為負責民族事務的行政機關，民委雖然並不是中央部委中傳統上的強勢部門，且在2018年中共黨政機構改革後更劃歸中央統戰部負責領導重要程度更受質疑，但它仍然是一個極具象徵意義的重要部門。然而，這一重要象徵部門不僅「掌門人」更迭過於頻繁，而且「問題」不少。

在温家寶第二個任期內擔任民委主任的楊晶（蒙古族）在卸任該職務5年後在國務委員兼秘書長任上被查，2018年被留黨察看一年、行政撤職，降為正部長級，同時被撤銷國務委員等職。中共稱其嚴重違反政治紀律和政治規矩、廉潔紀律……

原民委主任的楊晶。（網絡圖片）

2013年繼任民委主任的王正偉（1957年出生，回族）在任職僅3年後被免職，僅保留全國政協副主席職務，成為當時有史以來「最短命」的民委主任。外傳曾長期擔任寧夏回族自治區主席的王正偉在回漢關係上的爭議言論引起漢民的不滿。

2016年4月份王正偉卸任前後，中央巡視組曾對國家民委進行過一次例行巡視。當年6月份，中央巡視組曾反饋巡視情況，列數國家民委多個問題：

黨組領導核心作用發揮不夠，推動貫徹落實黨的民族政策的工作措施不到位，對委屬民族院校工作重視不夠，學生思想政治工作薄弱；機關黨建工作薄弱，基層黨組織軟弱渙散，組織生活不規範，存在不按規定交納黨費問題；有些下屬單位選人用人把關不嚴，「違規用人」「近親繁殖」等問題突出。黨組抓早抓小不力，監督執紀寬鬆軟，履行全面從嚴治黨主體責任不到位；一些領導幹部存在民族工作特殊思想，紀律意識淡薄，違反中央八項規定精神問題突出；對下屬單位監管缺失，一些單位財務管理混亂，存在較大廉潔風險。同時，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委、中央組織部等有關方面處理。

2016年4月份上台的巴特爾迄今已經履職4年有餘。據悉，在其任職國家民委也曾接受過一次巡視，時間大約在2019年9月至11月。中央巡視組的反饋是在2020年1月份做出的，當時中紀委副書記兼秘書長楊曉超到會。中央巡視組反饋多個問題，實際上與2016年巡視反饋結果多有暗合，具體是：

學習貫徹習近平總書記關於民族工作重要論述和黨中央重大決策部署不到位，履行職責使命有差距，對馬克思主義民族觀認識不夠深刻，落實中央民族工作會議精神不到位，從全局和戰略高度深入謀劃工作不夠，防範化解意識形態風險不夠有力；全面從嚴治黨「兩個責任」落得不實，壓力傳導層層遞減，對委屬院校等下屬單位監督管理不到位，一些單位存在廉潔風險，整治形式主義、官僚主義力度不夠；領導班子和幹部隊伍建設存在薄弱環節，執行民主集中制不夠到位，選人用人不夠規範，機關黨建不嚴不實；對巡視、審計等監督發現問題整改不到位。同時，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

當然，不同之處顯而易見，如「落實中央民族工作會議精神不到位」「防範化解意識形態風險不夠有力」。

儘管這並不能完全歸咎於個別「掌門人」身上，但恐怕在行政部門負責人制度下亦難以自我抽身。

最後，國家民委仍然是中國民族政策的重要參與者和執行者，近年北京在強化中華民族共同體意識上頗為着力，但西北泛伊斯蘭化和內蒙古「課改」事件讓北京意識到一種越來越緊張的民族關係局面——這不能不讓北京懷疑國家民委本身的能力和政治「忠誠度」問題。陳小江是66年來首位漢族國家民委負責人（哪怕只是部門黨組書記），尤其是紀委出身，政治敏感度恐怕不會低於現任國家民委主任，這種用人安排自然有強化民族工作政治性的深意其中。