【觀察】中國官宣嫦娥五號創五項「首次」　北京太空探索升級

12月17日，在國務院新聞辦就探月工程嫦娥五號任務舉行的發布會上，中國國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳豔華表示，嫦娥五號完成了一次對接、六次分離，兩種方式採樣、五次樣品轉移，經歷了11個重大階段和關鍵步驟，嫦娥五號任務創造了五項「中國首次」。

17日1時59分，探月工程嫦娥五號返回器在內蒙古四子王旗預定區域成功着陸，隨着負責搜索回收任務的測控與回收系統技術人員及時發現目標，有序開展中國首次地外天體採樣返回任務回收工作，中國航天史上覆雜度最高、技術跨度最大的月球探測任務向世人宣吿已按既定計劃完成。

12月17日凌晨，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品，採用半彈道跳躍方式再入返回，在中國內蒙古四子王旗預定區域安全着陸。（ 新華社）

人類上一次將月球樣本帶回地球還是40多年前的美國和蘇聯探月計劃。中國於2004年正式開展月球探測計劃，並將其命名為「嫦娥工程」。2007年10月24日，嫦娥一號在西昌衛星發射中心搭乘長征三號甲運載火箭順利發射升空。自2013年12月2日至今，中國在七年時間內已多次發射「嫦娥」登月，其中嫦娥四號在月亮背面登陸，創下了世界首次的紀錄。

在嫦娥工程立項16年後，11月24日4時30分，中國在海南文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，將探測器送入預定軌道。23天之後，進階版嫦娥五號按着中國人的既定計劃成功攜帶月球樣品返回地球。

在嫦娥五號任務諸多看點中，此番實現的5個首次是中國太空探索的重大突破。以往的返回艙都是以第一宇宙速度（7.9公里/秒）返回，凌晨1時33分，嫦娥五號返回器在距地面高度約120公里處，首次以接近第二宇宙速度（約為11.2公里/秒）高速進入地球大氣層，實施初次氣動減速。

嫦娥五號返回器在內蒙古四子王旗預定區域成功着陸↓↓↓

較之以往，返回速度更高、摩擦更大，這些都對嫦娥五號返回器的氣動外形、防熱材料、姿態控制發起了巨大的挑戰。下降至預定高度後，嫦娥五號返回器向上躍出大氣層，到達最高點後開始滑行下降。之後，返回器再次進入大氣層，實施二次氣動減速。在降至距地面約10公里高度時，返回器打開降落傘完成最後減速並保持姿態穩定，隨後在預定區域平穩着陸。

除了這個首次，嫦娥五號還首次在月球表面自動採樣，在引力只有地球六分之一的月球環境下，中國的着陸器挑戰了如何鑽孔、鏟挖，再順利將月球樣本封裝進上升器；首次從月面起飛，不同於以往從地面固定發射，嫦娥五號將在月面以着陸器為平台發射上升器，挑戰了導流、散熱、控制等新問題；首次在38萬公里外的月球軌道進行無人交會對接，上升器發射到月球軌道，與軌道器、返回器組成的組合體交會對接，把採集樣品轉移到返回器後分離，挑戰了高精準度；首次建立了中國月球樣品的存儲、分析和研究系統。

按計劃，回收後的嫦娥五號返回器在完成必要的地面處理工作後，將空運至北京開艙，取出樣品容器及搭載物。中國國家航天局屆時將擇機舉行交接儀式，正式向地面應用系統移交月球樣品，中國首次地外天體樣品儲存、分析和研究相關工作也將隨之啟動。

從官方發佈的消息來看，以嫦娥五號任務成功為起點，中國探月工程四期和行星探測工程將接續實施。據中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁透露，中國載人登月將在2030年左右實現，並在月球南極建立國際月球科研站，在此之前嫦娥六號和七號將先後前往南極進行勘探。

而美國探月計劃——阿爾忒彌斯計劃（Artemis program）雖然在特朗普（Donald Trump）政府任期內，已將原本計劃2028年運送宇航員上月球提前到了2024年，但有不少觀點懷疑其能否實現，而且美國向月球發射宇宙飛船的大型火箭「SLS」的開發也較遲緩。

美國宇航局的前高級顧問凱西·勞利尼（Kathy Laurini）曾接受BBC訪問表示：「他們（中國人）設立戰略性，長期性的目標，而且為達到這些目標進行專注的，系統性的努力」——如果落後局面繼續擴大，中國可能在載人探測領域走到全球前列。