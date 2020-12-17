【觀察】面對AIT　台灣終於有人不卑躬屈膝？

國民黨籍台中市長盧秀燕12月16日與美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）會面，盧秀燕在公開場合「為民請命」，指站在台中市民角度，希望暫緩含萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」，台媒稱為「萊劑」）美國豬肉進口，又說台灣的食品安全法律非常嚴格，法令規定肉品必須「零檢出」云云。

AIT認為自己被「突襲」，會後發出措辭強硬聲明，呼籲台灣政治人物勿傳播「不實訊息」，並以「負責任的態度、科學的證據」來應對「萊劑美豬」議題，以避免引發人民無謂焦慮。

美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑12月16日率AIT一行人，前往台灣台中市政府，拜會台中市長盧秀燕。 （台中市政府）

盧秀燕的「突襲」引發AIT不快是必然的，綠營政治人物一方面批評盧秀燕讓酈英傑感覺被突襲「不符外交禮節」、一方面暗自開心國民黨「反美」標籤因此貼得更牢，卻閃避為AIT變相聲稱「萊劑安全」的聲明背書；對許多非綠營支持者或單純不希望「萊劑美豬」於市面流通的台灣人來說，盧秀燕當着酈英傑面前直接說出台灣人民的「不吐不快」，用台灣政壇的「常用語」來說，更像是「面對AIT，終於有人不卑躬屈膝」。

台灣或有人說，盧秀燕僅當着酈英傑的面前直接表明「台中人不歡迎萊劑美豬」就贏得「不卑躬屈膝」美名，未免「過譽」了，可悲的是，至少在馬英九兩任及蔡英文至今的總統任期，AIT僅以一代表美國在台的「民間單位」，為爭取含萊劑美豬、美牛輸入台灣，多次使用「如果沒有開放XX，就沒有XX」語法，「脅迫、欺騙」得逞。

例如2012年3月，當時的AIT台北處長司徒文（William Stanton）就曾公開表示「沒有開放美牛，就沒有台美貿易暨投資架構協議（TIFA）」，結果當時的民進黨主席蘇貞昌帶領民進黨在台灣立法院、街頭進行「反毒牛」抗爭，馬英九好不容易運用國會多數優勢終於開放30月齡以上美牛進口後，終於迎來2013年到2017年台美TIFA復開，但未達成台灣人最希望的「投資保障」及「避免雙重課稅」等實質協議。

蔡英文強調，台灣在美豬、美牛議題上跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。（台灣總統府）

2018年之後（含當年）台美TIFA又「因故」停開至今，直到2020年1月，AIT主席莫健（James Moriarty）受訪表示「希望能在美豬、美牛議題看到進展」，之後台灣內部就開始有「沒有開放萊劑美豬，就沒有TIFA」的耳語，甚至還加碼到「開放萊劑，就有BTA（台美雙邊貿易協議）」直到美國總統當選拜登（Joe Biden）日前接受專訪，言明將任內將專注內政，暫不與外國簽訂任何經貿協議，才戳破了「台美BTA」的美夢泡泡。

雖然美國答應的BTA已經沒有了，蔡英文答應開放的「萊劑美豬」還是得開放，甚至台灣經濟部長王美花（2016年台美TIFA台方代表）還要幫拜登說話，要求台灣人民要「將心比心」，不客氣的說「卑躬屈膝，莫此為甚」。

因為「基期」過低，「期望值」自然也無法太高，盧秀燕在這種情形下「突襲」AIT被筆者稱之為「不卑躬屈膝」是否「過譽」，當然可受公評。

比起評價盧秀燕是否「不卑躬屈膝」，更值得討論的是她為何要「突襲」AIT。首要當是民氣可用，在光天白日下把話講明好過在密室、黑箱中，被僅具「民間身分」的酈英傑以「美國代理人」身份放狠話、施壓，甚至要求她撤回台中市「萊劑零檢出」單行法規罰則的修正草案，對她本人競選2022年台中市長連任大大有傷。

其次，盧秀燕當然要考慮AIT「逆襲」的威力。幸好，有了蘇貞昌、蔡英文於2012年到2016年，在野時帶領民進黨在台灣立法院、街頭「反毒牛、反毒豬」的「威力示範」，當時也受到AIT關切，也被貼上「反美」標籤，，但民進黨執政後還是能創造「台美關係史上最佳」，盧秀燕只不過是不帶激情的「以法論法」、「為民請命」，因此推估「無可畏懼」，應該也在情理之中。