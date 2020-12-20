【觀察】「戰狼」與「跪台」　處境尷尬的國台辦

專司負責對台工作的中國大陸國台辦和官方媒體演了一出「雙簧」：以問答的形式拋出了北京將制定《國家統一法》的話題，製造議題，引導議題意味明顯。 然而，作為對台的職能機構，國台辦一直以來都在扮演兩岸間的橋樑角色。雖然在台灣問題上更趨向於「温和」。因此， 國台辦在大陸被一些網民戲稱為「跪台辦」，認為對待台灣只知道讓利，有過度的政策傾斜。在兩岸關係緊張的當下，國台辦的處境似乎越來越尷尬。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮既未承認、也未否認大陸是否將制定《國家統一法》。（微博＠國台辦）

在12月16日國台辦舉辦的同一場記者會上，《人民日報》和新華社，分別就「以武促統、以武促和」和大陸可能推出《國家統一法》進行了提問。國台辦既未承認、也未否認的回應，迅速讓大陸將制定《國家統一法》成為兩岸間關注的熱點話題。不少輿論解讀認為這是中共官方有意提前防風，以「製造議題」，為《國家統一法》的制定和出台造勢。

國台辦列入中共中央直屬機構序列，是中央對台工作領導小組的辦事機構，也是貫徹執行中共中央、國務院確定的對台工作的方針政策的機構。一直處在大陸對台工作的最前沿。然而，近一段時間以來，中國朝野高漲的民族主義情緒，特別是在國家統一問題上的同仇敵愾，寄望國台辦能夠挺直腰桿，衝鋒在前，更具有鬥爭精神。另一方面，國台辦溝通兩岸的職能，又要求它放低姿態，更多地扮演「好好先生」，以疏通兩岸溝通渠道。是進是退，是強硬還是温和，中間的尺度十分難以拿捏，對於國台辦來說，是個難題。

同樣的問題，中國外交部也曾面臨這樣的兩難和尷尬。曾幾何時，中國外交部不斷收到民眾，甚至一些「老同志」寄來的「鈣片」，諷刺中國外交部只知「抗議」的軟弱，寄望其挺直腰桿。今天，面對美國及其盟友的打壓和制裁，中國外交部展現了更具鬥爭精神的一面，被一些網民「戰鬥部」，西方媒體則謂之為「戰狼外交」。

解放軍早前在東南沿海演習，登陸部隊搶灘登陸。（中國軍網）

當然，並不是說國台辦要效法外交部，而且國台辦也在兩岸溝通中扮演了重要角色，問題在於如何把握軟硬的尺度，在推動兩岸統一上扮演更多角色。比如，此番《國家統一法》的議題，國台辦其中一項職能就是：研究台灣形勢和兩岸關係發展動向；協調有關部門研究、草擬涉台的法律、法規，統籌協調涉台法律事務。在觀察人士看來，鑑於當前緊張的兩岸關係，完全沒有必要通過與新華社一唱一和來「製造議題」，如確有其事，莫如直接公開，遮遮掩掩反而有捨本求末之嫌。當前兩岸關係之下，國台辦通過放風的方式來試探台灣的反應，毫無意義，甚至可以說多此一舉。

過去4年，中美衝突愈演愈烈，台灣成為雙方戰略爭奪的焦點，而兩岸關係發生了巨大變化。蔡英文的連任，讓原本就進入到冰河期的兩岸關係，陷入更大的不確定性之中。台灣的民意調查顯示，從1991年到2018年，27年間，認為自己不是中國人的台灣人，從13%，增加到75%；認為自己也是中國人的台灣人，從73%，下降到10.4%……越來越多的台灣人失去對兩岸同為一個國家的認同感。

這一局面，顯然很難通過温和的手段改變。過去一段時間，大陸不斷推出惠台政策，為台灣的農產品滯銷，為台灣的經濟困局排憂解難，但成效未彰。兩岸和統的希望越來越渺茫已經成為廣泛共識，國台辦自然應該因應情勢，作出調整，聚焦於實現兩岸統一，而非刻舟求劍，陷入「和平統一」的藩籬無法突破。在台灣社會看來，國台辦所代表的就是大陸政府，是中共的傳聲筒，普遍持負面觀感，即便再如何「委曲求全」，固有的認知偏見也無法改變。

反修例運動等出現，讓中共高層意識到原有港澳工作機制和工作方法存在問題。（資料圖片/廖雁雄攝）

另一方面，對北京來說，統一勢在必行。2017年的十九大，中共總書記習近平提出了分兩階段達到現代化強國，敲定了完成國家統一的時間表。2019年初，又進一步拋出探索「一國兩制」台灣方案的橄欖枝。但過去將近兩年時間，並未得到有效的回饋。

因此，國台辦的工作重點，不應僅僅停留在對台獨勢力放狠話的層面，而應該更為具體的在推進兩岸統一進程上着力，比如之前公開宣布制定台獨黑名單，就是實質性的舉動。一直弱勢存在的國台辦，能否在推進兩岸統一的議程上應該主動出擊，扮演更多角色，以化解當前被動應對的局面，這可能是國台辦當前以及未來需要認真考量的。

在當前的兩岸關係緊張情勢，以及未來兩岸和統可能愈發渺茫局面下，如果國台辦依然故步自封，不主動作出改變，恐怕難免陷入港澳辦的覆轍。2020年2月13日，中央港澳體系進行的重大結構性調整。近些年陸續出現的佔中、修例風波，讓中共高層意識到原有機制和工作方法存在問題。在對台工作和台灣問題上，同樣面臨着巨大挑戰。